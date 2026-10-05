'झूठे आरोप, सबूत...', फ्लाई दुबई कांड से कनेक्शन जोड़ने पर भड़का ईरान

दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई के विमान कांड को ईरान से जोड़ा जा रहा था. इस मामले पर ईरान ने करारा जवाब दिया है. उसने सभी आरोपों को झूठा करार दिया है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ईरान पर झूठे सबूतों का सहारा लेकर आरोप लगाया जा रहा है. फ्लाई दुबई विमान में एक ओमानी पायलट ने भारतीय पायलट स्मित माछर को बुरी तरह घायल कर दिया था और वह विमान को क्रैश करवाना चाहता था.

तसनीम न्यूज के मुताबिक इस्माइल बघाई ने कहा, 'दुनिया ने पिछले 7 महीनों में जो देखा है, ये मामला उसी की याद दिला रहा है. इजरायल और कुछ यूरोपीय देशों का झूठ बोलने का इतिहास रहा है. अभी जो भी सबूत दिखाए जा रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है और सभी आरोप बेबुनियाद हैं.'

स्मित माछर पर ओमानी कोपायलट ने किया था हमला

फ्लाई दुबई के ओमानी कोपायलट ने स्मित माछर पर कॉकपिट में रखी छोटी धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था. हालांकि स्मित माछर ने बहादुरी दिखाते हुए उसका सामना किया और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. इसके बाद क्रू और साथी यात्रियों ने ओमानी कोपायलट को कब्जे में कर लिया. विमान को इस कांड के बाद सही तरीके से लैंड करवा दिया गया.

17400 फीट नीचे आ गया था विमान

इस पूरे कांड के दौरान विमान की ऊंचाई 34,000 फीट से घटकर लगभग 16,600 फीट रह गई थी. वह लगभग 17,400 फीट घट गई थी, जिसके बाद इमरजेंसी सिग्नल जारी किया गया. विमान से पहला इमरजेंसी सिग्नल 1:32 बजे ईटी पर भेजा गया था. अहम बात यह रही कि विमान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान सही तरीके से लैंड हो गया. इस कांड के बाद भारतीय पायलट स्मित माछर की पूरी दुनिया में तारीफ हुई.

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