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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'झूठे आरोप, सबूत...', फ्लाई दुबई कांड से कनेक्शन जोड़ने पर भड़का ईरान

'झूठे आरोप, सबूत...', फ्लाई दुबई कांड से कनेक्शन जोड़ने पर भड़का ईरान

ईरान ने फ्लाई दुबई के हमलावर को पायलट हमामी का खुद से कनेक्शन जोड़े जाने के मामले पर जवाब दिया है. उसने कहा है कि सबूतों के साथ छोड़छाड़ करके झूठा आरोप लगाया जा रहा है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 05 Oct 2026 08:35 AM (IST)
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दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई के विमान कांड को ईरान से जोड़ा जा रहा था. इस मामले पर ईरान ने करारा जवाब दिया है. उसने सभी आरोपों को झूठा करार दिया है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ईरान पर झूठे सबूतों का सहारा लेकर आरोप लगाया जा रहा है. फ्लाई दुबई विमान में एक ओमानी पायलट ने भारतीय पायलट स्मित माछर को बुरी तरह घायल कर दिया था और वह विमान को क्रैश करवाना चाहता था.

तसनीम न्यूज के मुताबिक इस्माइल बघाई ने कहा, 'दुनिया ने पिछले 7 महीनों में जो देखा है, ये मामला उसी की याद दिला रहा है. इजरायल और कुछ यूरोपीय देशों का झूठ बोलने का इतिहास रहा है. अभी जो भी सबूत दिखाए जा रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है और सभी आरोप बेबुनियाद हैं.' 

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स्मित माछर पर ओमानी कोपायलट ने किया था हमला

फ्लाई दुबई के ओमानी कोपायलट ने स्मित माछर पर कॉकपिट में रखी छोटी धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था. हालांकि स्मित माछर ने बहादुरी दिखाते हुए उसका सामना किया और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. इसके बाद क्रू और साथी यात्रियों ने ओमानी कोपायलट को कब्जे में कर लिया. विमान को इस कांड के बाद सही तरीके से लैंड करवा दिया गया.

17400 फीट नीचे आ गया था विमान

इस पूरे कांड के दौरान विमान की ऊंचाई 34,000 फीट से घटकर लगभग 16,600 फीट रह गई थी. वह लगभग 17,400 फीट घट गई थी, जिसके बाद इमरजेंसी सिग्नल जारी किया गया. विमान से पहला इमरजेंसी सिग्नल 1:32 बजे ईटी पर भेजा गया था. अहम बात यह रही कि विमान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान सही तरीके से लैंड हो गया. इस कांड के बाद भारतीय पायलट स्मित माछर की पूरी दुनिया में तारीफ हुई.

यह भी पढ़ें : '10 अक्टूबर को कॉकरोच...', सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान पर क्या बोले सौरव दास

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 05 Oct 2026 07:53 AM (IST)
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