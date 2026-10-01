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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकैसे ओमानी पायलट के हाथ में थी फ्लाई दुबई की कमान? आतंकी साजिश की जांच करेगा UAE

कैसे ओमानी पायलट के हाथ में थी फ्लाई दुबई की कमान? आतंकी साजिश की जांच करेगा UAE

जिन देशों की इजरायल से दुश्मनी है, उन देशों के पायलट विमान नहीं उड़ा सकते हैं. ऐसे में ओमान के पायलट के बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ओमान के इजरायल से सामान्य संबंध नहीं हैं.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 01 Oct 2026 04:14 PM (IST)
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UAE ने फ्लाई-दुबई फ्लाइट में हुई हाईजैकिंग की कोशिश के मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच में आतंकी कनेक्शन खंगाला जाएगा कि आरोपी पायलट का किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध तो नहीं था. 9/11 जैसे घटना के पीछे कारण क्या था. ये भी पता लगाया जाएगा. इसके अलावा ओमान का नागरिक होने के बावजूद वो तेल अवीव की फ्लाइट में कैसे तैनात था, इसकी भी जांच की जाएगी. अब्राहम एकोर्ड (समझौते) के तहत यूएई से इजरायल के लिए फ्लाई करने वाली फ्लाइट में सिर्फ उन देशों के पायलट रह सकते हैं, जिनके इजरायल के साथ राजनयिक संबंध हैं या फिर सामान्य संबंध है. 

जिन देशों की इजरायल से दुश्मनी है, उन देशों के पायलट विमान नहीं उड़ा सकते हैं. ऐसे में ओमान के पायलट के बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ओमान के इजरायल से सामान्य संबंध नहीं हैं. अमेरिका की पहल पर यूएई ने इजरायल से अब्राहम एकोर्ड (2020) किया था, जिसके बाद दोनों देशों में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे. जानकारी के मुताबिक, ओमान के पायलट ने करीब 8 महीने पहले फ्लाई-दुबई एयरलाइंस ज्वाइन की थी. वह बेहद कट्टरपंथी था और महिलाओं से हाथ तक मिलाने से गुरेज करता था.

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फ्लाइट को सुसाइड प्लेन में बदलने की कोशिश: नेतन्याहू

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि फ्लाई-दुबई की घटना 9/11 जैसी लगाती है. उन्होंने कहा, 'ऐसा लगता है कि ओमानी पायलट फ्लाइट को सुसाइड प्लेन में बदलने की कोशिश कर रहा था. भारतीय पायलट ने अदम्य साहस दिखाया , कॉकपिट का डोर अनलॉक किया. इससे इजरायली पलंबर और  फ्लाइट में बैठे पायलट कंट्रोल ले पाए. इजरायली पलंबर ने हमलावर ओमानी पायलट को पीछे के जकड़ लिया. तब वो दोनों पायलट सीट के बीच विमान का सिस्टम जाम कर रहा था.

इजरायली एजेंसियां पायलट से करेगी पूछताछ

इजरायल के पीएम ने सवाल किया कि विमान के अंदर सभी यात्री मेटल डिटेक्टर से गुजरकर जाते हैं तो ओमानी पायलट धारदार औजार लेकर कैसे गया? उन्होंने बताया, 'सऊदी अरब में ओमान के पायलट से पूछताछ हो रही है. उसे दुबई भेजा जाएगा, जहां इजरायल की एजेंसियां भी उस पायलट से पूछताछ करेगी.' नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है. उन्होंने कहा, 'यूएई की सरकार सहयोग कर रही है. इजरायल एहतियातन कई कदम उठा रहा है.'

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 01 Oct 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
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