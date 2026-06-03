हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावॉटर मेट्रो की सुविधा जल्द, ग्लोबल मैरिटाइम पावर बनने की राह पर भारत, 2047 तक टॉप-5 शिपबिल्डिंग देशों में शामिल होने का लक्ष्य

वॉटर मेट्रो की सुविधा जल्द, ग्लोबल मैरिटाइम पावर बनने की राह पर भारत, 2047 तक टॉप-5 शिपबिल्डिंग देशों में शामिल होने का लक्ष्य

सोनोवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पोर्ट, शिपिंग और इनलैंड वॉटरवेज सेक्टर में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं. उन्होंने कहा कि 2014 तक देश में केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 111 हो चुकी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 03 Jun 2026 07:51 PM (IST)
Preferred Sources

India at 2047: केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री Sarbananda Sonowal ने कहा है कि गंगा समेत देश के जलमार्ग भारत की नई आर्थिक ताकत बनकर उभर रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि “भारत का भविष्य जलमार्गों में छिपा है” और सरकार 2047 तक देश को दुनिया की टॉप-5 शिपबिल्डिंग शक्तियों में शामिल करने के लक्ष्य पर काम कर रही है.

सोनोवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पोर्ट, शिपिंग और इनलैंड वॉटरवेज सेक्टर में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं. उन्होंने कहा कि 2014 तक देश में केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 111 हो चुकी है. खासतौर पर गंगा नदी पर 60 आधुनिक जेटी विकसित की गई हैं, जिससे कार्गो मूवमेंट, पर्यटन और रिवर क्रूज सेक्टर को नई गति मिली है.

ग्लोबल रिवर क्रूज टूरिज्म को लेकर  क्या बोले ? 

उन्होंने कहा कि भारत अब ग्लोबल रिवर क्रूज टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनने की क्षमता रखता. गंगा के जरिए जल परिवहन को बढ़ावा देने से लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, पर्यावरण पर दबाव कम होगा और व्यापारिक कनेक्टिविटी मजबूत होगी. सरकार वॉटर मेट्रो और इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट को भविष्य की परिवहन व्यवस्था के रूप में विकसित कर रही है.

उत्तराखंड ये से लेकर बंगाल तक गंगा के क्षेत्र में बीजेपी सरकार का कब्जा है, ऐसे में 2027 के चुनाव और बंगाल में बेहतर सुविधा के लिए ये कदम लोगों की सुविधा के लिए है.

भारत में रिवर क्रूज टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और गंगा इसके केंद्र में है. सरकार वॉटर मेट्रो और इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट को भविष्य की आधुनिक परिवहन व्यवस्था के रूप में विकसित कर रही है. वैसे भी उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक गंगा के पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और जल परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. उनका कहना है कि इससे न केवल लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ होगा.

मैरिटाइम इकोसिस्टम को आधुनिक बनाया जा रहा

मंत्री ने कहा कि भारत सिर्फ बंदरगाहों का विस्तार नहीं कर रहा, बल्कि पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को आधुनिक बनाया जा रहा है. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा में बड़े शिपबिल्डिंग क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं. उनका कहना है कि विश्वस्तरीय जहाज निर्माण के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित वर्कफोर्स और नई तकनीक पर फोकस किया जा रहा है.

सोनोवाल ने बताया कि देश की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 550 मिलियन टन से बढ़कर 915 मिलियन टन तक पहुंच गई है. वहीं क्रूज और पैसेंजर मूवमेंट में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार का बड़ा आधार बनने जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि “विकसित भारत 2047” का सपना केवल सड़क और रेल नेटवर्क से पूरा नहीं होगा, बल्कि गंगा और अन्य जलमार्ग भारत की आर्थिक रीढ़ बनने वाले हैं.

Published at : 03 Jun 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
India At 2047 ABP NEWS Maritime
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वॉटर मेट्रो की सुविधा जल्द, ग्लोबल मैरिटाइम पावर बनने की राह पर भारत, 2047 तक टॉप-5 शिपबिल्डिंग देशों में शामिल होने का लक्ष्य
वॉटर मेट्रो की सुविधा जल्द, ग्लोबल मैरिटाइम पावर बनने की राह पर भारत, 2047 तक टॉप-5 शिपबिल्डिंग देशों में शामिल होने का लक्ष्य
इंडिया
Mumbai Drug Trafficking : मुंबई में ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ा शिकंजा! 14 नाइजीरियाई नागरिकों की पहचान, डिपोर्टेशन की तैयारी शुरू
मुंबई में ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ा शिकंजा! 14 नाइजीरियाई नागरिकों की पहचान, डिपोर्टेशन की तैयारी शुरू
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ED, 15 जून को पूछताछ के लिए समन
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ED, 15 जून को पूछताछ के लिए समन
इंडिया
पश्चिम बंगाल: टीएमसी को बड़ा झटका! ममता बनर्जी ने मांगा कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
बंगाल: टीएमसी को बड़ा झटका! ममता बनर्जी ने मांगा करीबी और कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
Advertisement

वीडियोज

Top Speed 60 km पर क्या ये Practical है ? River Indie scooter full review | #riverindie #autolive
Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Bengal Political Crisis: Mamata Banerjee में पार्टी में टूट क्यों? | Ritabrata Banerjee | Sandipan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
इंडिया
Karnataka New CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट
डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
आईपीएल 2026
टिम डेविड ने बीच मैदान पर लगाए 'सिगार' के कश, वीडियो से मचा हड़कंप; जानें सच्चाई
टिम डेविड ने बीच मैदान पर लगाए 'सिगार' के कश, वीडियो से मचा हड़कंप; जानें सच्चाई
बॉलीवुड
Box Office Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें- 'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें-'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
इंडिया
India at 2047 Conclave Live: 'UCC के दायरे में नहीं आएगी 21 फीसदी आदिवासी आबादी', ABP के कार्यक्रम में बोले मोहन यादव
LIVE: 'UCC के दायरे में नहीं आएगी 21 फीसदी आदिवासी आबादी', ABP के कार्यक्रम में बोले मोहन यादव
इंडिया
पश्चिम बंगाल: टीएमसी को बड़ा झटका! ममता बनर्जी ने मांगा कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
बंगाल: टीएमसी को बड़ा झटका! ममता बनर्जी ने मांगा करीबी और कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
न्यूज़
Kuwait Airport Attacked by Iran: कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला, एक भारतीय की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय का आया रिएक्शन
कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला, एक भारतीय की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय का आया रिएक्शन
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget