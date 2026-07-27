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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी और राहुल को टैग कर क्या बोलीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि?

PM मोदी और राहुल को टैग कर क्या बोलीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि?

Sonam Wangchuk: गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि जब सोनम को हिरासत में लिया गया था, तब BJP के IT सेल ने हमें देश-विरोधी, चीन का एजेंट, विदेशी फंडिंग पाने वाला और हम पर वो सभी लेबल लगाए, जो वो लगा सकते थे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Jul 2026 09:01 PM (IST)
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  • उन्होंने भारत की राजनीति में बदलाव पर जोर दिया।

नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर 26 दिनों तक भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने सोमवार (27 जुलाई, 2026) को राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही टिप्पणियों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को टैग करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस की तरफ से की गई टिप्पणियों को लेकर चर्चा की.

पीएम मोदी और राहुल गांधी को टैग करके क्या बोलीं गीतांजलि?

गीतांजलि जे. आंग्मो ने पीएम मोदी और राहुल गांधी को टैग करते हुए ट्वीट में कहा, ‘जब सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था, तब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आईटी सेल ने हमें देश-विरोधी, चीन का एजेंट, विदेशी फंडिंग पाने वाला और हम पर वो सभी लेबल लगाए, जो वो लगा सकते थे.’

उन्होंने कहा, ‘इसके बाद आज जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को दिखावटी कहा, तो कांग्रेस के ट्रोल्स हमें संघी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) का पिट्ठू कह रहे हैं.’ 

भारत में राजनीति के तौर-तरीके बदलने की जरूरत- गीतांजलि

गीतांजलि आंग्मो ने कहा, ‘झंडे अलग-अलग हैं, लेकिन तरीका वही है. हमारी पूरी राजनीतिक संस्कृति में यह बुराई फैल चुकी है. भारत को सिर्फ सरकार बदलने की जरूरत नहीं है. उसे राजनीति के तौर-तरीके बदलने की जरूरत है, जहां असहमति पर बातचीत किए जाए, न कि बुरा-भला कहा जाए, जहां देशभक्ति को ईमानदारी से मापा जाए, न कि पार्टी से जुड़ाव से और जहां गुटों के प्रति वफादारी से ज्यादा सच मायने रखे.’ 

जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक को लेकर कही गई कई बातें

दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान जब एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक भूख हड़ताल किया. इस दौरान सोनम वांगचुक को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की गईं थीं. 

यह भी पढ़ेंः ‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 27 Jul 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk PM Modi RAHUL GANDHI Gitanjali J Angmo

Frequently Asked Questions

गीतांजलि आंग्मो के अनुसार, भारत को किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है?

उनके अनुसार, भारत को केवल सरकार बदलने की नहीं, बल्कि अपनी पूरी राजनीतिक संस्कृति और तौर-तरीके बदलने की ज़रूरत है।

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