सफाई कर्मचारी की मौत को लेकर रामकी कंपनी के खिलाफ आक्रोश, यूसुफगुडा में कर्मचारियों ने दिया धरना

हैदराबाद के यूसुफगुडा स्थित डंपिंग यार्ड में कचरा हटाने के दौरान एक जीएचएमसी कर्मचारी की मौत हो गई. इस घटना को लेकर ठेका कंपनी 'रामकी' के खिलाफ स्वच्छता कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 Jan 2026 11:37 AM (IST)
हैदराबाद के यूसुफगुडा स्थित डंपिंग यार्ड में शुक्रवार (23 जनवरी) की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कचरा हटाने के मिशन के दौरान काम पर लगे एक जीएचएमसी (GHMC) कर्मचारी की मौत हो गई. 

इस घटना को लेकर ठेका कंपनी 'रामकी' की लापरवाही के खिलाफ स्वच्छता कर्मचारियों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने काम बहिष्कार कर डंपिंग यार्ड पर धरना देना शुरू कर दिया है.

कचरे के ढेर के अंदर खिंचाव के कारण हुआ हादसा
मीडिया रिपोर्ट्स और घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक सुबह कचरा साफ करने का काम जोरों पर था. स्वच्छता कर्मचारियों के मुताबिक उसी दौरान कचरे के ढेर के अंदर खिंचाव के कारण एक कार्मिक अचानक वाहन के भीतर जा गिरा. आरोप है कि रामकी कंपनी की ओर से सुरक्षा उपायों का पालन न किए जाने और लापरवाही बरतने की वजह से जीएचएमसी कर्मचारी की मौत हो गई है. ये हादसा इतना भयावह था कि कर्मचारी को बचाया नहीं जा सका और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

रामकी कंपनी के खिलाफ स्वच्छता कर्मचारियों ने की नारेबाजी 
इस घटना ने पूरे डंपिंग यार्ड में सनसनी मचा दी है. मृतक के साथियों ने तत्काल अपना काम रोक दिया और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. जीएचएमसी के सफाई कर्मचारी अब यूसुफगुडा डंपिंग यार्ड पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक प्रबंधन न्याय नहीं करता और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तब तक वे अपना विरोध वापस नहीं लेंगे.

यूसुफगुडा डंपिंग यार्ड पर पहले भी उठे हैं सवाल
बता दें कि यूसुफगुडा डंपिंग यार्ड पहले भी सुरक्षा मानकों को लेकर सवालों के घेरे में रहा है. कर्मचारी संगठनों की मांग है कि मृतक के परिवार को तुरंत उचित मुआवजा दिया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सख्त कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाए जाएं.

Published at : 24 Jan 2026 11:37 AM (IST)
