#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया25 मिनट में पहुंचा डोनर का दिल और फेफड़े, हैदराबाद मेट्रो ने बचाई अनमोल जिंदगी

25 मिनट में पहुंचा डोनर का दिल और फेफड़े, हैदराबाद मेट्रो ने बचाई अनमोल जिंदगी

HMRL के अनुसार, गाचीबोवली स्थित केयर हॉस्पिटल्स से सिकंदराबाद के KIMS हॉस्पिटल्स तक डोनर के दिल और फेफड़ों का ट्रांसफर महज 25 मिनट में पूरा किया गया.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 01 Aug 2026 10:42 PM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड (HMRL) ने डोनर के दिल और फेफड़ों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पहुंचाने के लिए विशेष मेडिकल ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराई. HMRL के अनुसार, गाचीबोवली स्थित केयर हॉस्पिटल्स से सिकंदराबाद के KIMS हॉस्पिटल्स तक डोनर के दिल और फेफड़ों का ट्रांसफर महज 25 मिनट में पूरा किया गया.

यह समय-संवेदनशील मेडिकल ऑपरेशन था, जिसमें अंगों को जल्द से जल्द प्रत्यारोपण केंद्र तक पहुंचाना बेहद जरूरी था. हैदराबाद मेट्रो ने दोनों अस्पतालों के बीच तेज और सुचारु परिवहन सुनिश्चित कर इस मिशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

HMRL के अनुसार, डोनर के अंग गाचीबोवली के केयर हॉस्पिटल्स से लाए गए और उन्हें सिकंदराबाद स्थित KIMS हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया गया. अंग प्रत्यारोपण में समय की अहमियत को देखते हुए मेट्रो ने विशेष समन्वय के साथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर उपलब्ध कराया, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो गया. मेट्रो प्रशासन ने बताया कि पूरी प्रक्रिया केवल 25 मिनट में पूरी हुई.

इस सफलता का श्रेय अस्पतालों और हैदराबाद मेट्रो के बीच बेहतर समन्वय को दिया गया है. हालांकि, मेट्रो नेटवर्क के भीतर इस्तेमाल किए गए सटीक रूट या इस अभियान में शामिल कर्मियों की संख्या जैसी परिचालन संबंधी जानकारी साझा नहीं की गई.

फिलहाल, अंग प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले मरीज की स्थिति, डोनर की पहचान और KIMS हॉस्पिटल्स में आगे की चिकित्सा प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. इसके अलावा, इस तरह के मेडिकल ट्रांसपोर्ट के लिए अपनाई गई अनुमति प्रक्रिया, ट्रैफिक क्लीयरेंस और अन्य औपचारिक प्रोटोकॉल के बारे में भी कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें: ‘मिडिल ईस्ट खाली करो’, US का नागरिकों को अलर्ट, ईरान में कुछ बड़ा होगा?

Published at : 01 Aug 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Metro HMRL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
25 मिनट में पहुंचा डोनर का दिल और फेफड़े, हैदराबाद मेट्रो ने बचाई अनमोल जिंदगी
25 मिनट में पहुंचा डोनर का दिल और फेफड़े, हैदराबाद मेट्रो ने बचाई अनमोल जिंदगी
इंडिया
क्या शिक्षा मंत्री बदलने से बदलेगी व्यवस्था? बाबा रामदेव ने उठाए सवाल
क्या शिक्षा मंत्री बदलने से बदलेगी व्यवस्था? बाबा रामदेव ने उठाए सवाल
इंडिया
'मोदी जी, राहुल गांधी से सीखिए', शहजाद पूनावाला का तंज, देखें- Video
'मोदी जी, राहुल गांधी से सीखिए', शहजाद पूनावाला का तंज, देखें- Video
इंडिया
नड्डा ने की NEET-PG 2026 की तैयारियों की समीक्षा, छात्रों से की ये अपील
नड्डा ने NEET-PG 2026 की तैयारियों की समीक्षा की, छात्रों से की ये अपील
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
इंडिया
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
महाराष्ट्र
कांग्रेस नेता के X पोस्ट पर FIR, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच
कांग्रेस नेता के X पोस्ट पर FIR, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच
ओटीटी
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
स्पोर्ट्स
CWG: फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
इंडिया
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
इंडिया
'वैचारिक छाप छोड़ने की जल्दी', हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष
'वैचारिक छाप छोड़ने की जल्दी', हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष
इंडिया
पवर्तारोही निर्मल पुर्जा की मौत, ब्रॉड पीक पर बर्फीले तूफान ने ली जान
पवर्तारोही निर्मल पुर्जा की मौत, ब्रॉड पीक पर बर्फीले तूफान ने ली जान
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget