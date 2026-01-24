Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







तेलंगाना के निज़ामाबाद जिले में ड्यूटी के दौरान एक महिला कांस्टेबल की बहादुरी और गांजा तस्करों की बर्बरता का खौफनाक मंजर सामने आया है. एक ऐसी घटना जिसने पुलिस विभाग में सनसनी फैला दी, जहां गांजा तस्करी कर ले जा रहे गैंग को रोकने का प्रयास कर रही महिला कांस्टेबल सौम्या को आरोपियों ने बेरहमी से अपनी कार से टक्कर मार दी.

यह पूरा मामला तेलंगाना पुलिस की मुस्तैदी को भी दर्शाता है, क्योंकि हमलावरों को भले ही भागने का मौका मिला लेकिन पुलिस ने उन्हें चंद ही देर में गिरफ्तार कर लिया. घटना की जानकारी के अनुसार, कांस्टेबल सौम्या अपनी ड्यूटी पर थीं और उन्हें सूचना मिली थी कि एक कार में बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी की जा रही है जैसे ही उन्होंने संदिग्ध कार को रोकने का इशारा किया तो तस्करों में पकड़े जाने का डर इतना हावी हो गया कि उन्होंने ब्रेक लगाने के बजाय रफ्तार और बढ़ा दी.

महिला कांस्टेबल को तस्करों ने कुचला

कांस्टेबल सौम्या गांजा तस्करों को रोकने की कोशिश कर ही रही थीं कि कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी तेज थी कि सौम्या कई फीट दूर जाकर गिरीं और तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गईं. आरोपी कार लेकर मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन एक घायल साथी को छोड़कर वे दूर नहीं जा पाए.

स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए आस-पास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कार से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और आरोपियों पर सख्त धाराएं लगाई गई हैं.

हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा-पुलिस

फिलहाल घायल कांस्टेबल सौम्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है लेकिन चोटें गहरी हैं. यह घटना उन खतरों को उजागर करती है, जिनका सामना पुलिसकर्मी हर रोज अपराधियों से निपटते समय करते हैं. निज़ामाबाद पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्दी पर हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

