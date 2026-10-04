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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल SIR: 90 लाख वोट कटने पर SC के पूर्व जस्टिस नरीमन बोले- 'बहुत ही चिंताजनक...'

बंगाल SIR: 90 लाख वोट कटने पर SC के पूर्व जस्टिस नरीमन बोले- 'बहुत ही चिंताजनक...'

पश्चिम बंगाल में 90 लाख वोटरों को वोट देने के अधिकार से रोक दिए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी तरह के एक्शन न लेने पर पूर्व जस्टिस नरीमन ने चिंता जाहिर की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 04 Oct 2026 10:08 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान 90 लाख वोट कटने पर एससी के पूर्व जस्टिस नरीमन ने चिंता जाहिर की है. उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि लाखों वोटर्स के नाम हटाए जाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस पर रोक नहीं लगाई. 

जस्टिस नरीमन ने कहा, पश्चिम बंगाल चुनावों में लाख वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है. यह चौंकाने वाला आंकड़ा है. 90 लाख वोटरों का अधिकार छिन जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. 

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ये बेहद ही चिंताजनक बातें हैं: पूर्व जस्टिस नरीमन

उन्होंने कहा, 'जिन लोगों का अधिकार छीना गया, उनमें से लगभग 22 लाख वोटरों ने अपील की है. बाकी लोग शायद वे थे, जिनके पास न्याय पाने के लिए जरूरी साधन नहीं थे और इन 22 लाख वोटरों में से लगभग 1 लाख वोटरों की अपीलों में से 93 प्रतिशत फैसले वोटरों के पक्ष में आए, तो आप सोच सकते हैं कि यह आम आदमी, यानी भारत के नागरिक को पूरी तरह से गैर-कानूनी तरीके से बाहर करने जैसा था. ताकि सरकार अपनी मनचाही चीज हासिल कर सके और पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि इसने मौजूदा सरकार को हटा दिया. केंद्र की सरकार को सत्ता में ले आई. अब, ये बहुत ही चिंताजनक बातें हैं जो आज हमारे देश में हो रही हैं.'

2023 के कानून पर क्या बोले जस्टिस नरीमन

जस्टिस नरीमन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉमन मैन सब्जेक्ट पर शताब्दी व्याख्यान में अपनी बात रख रहे थे. उन्होंने 2023 में चुनाव आयुक्तों के चयन से जुड़े कानून की आलोचना की. उन्होंने इस संबंध में अनूप बरनवाल मामले के उस आदेश का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पीएम, विपक्ष के नेता और भारत के सीजआई वाली निष्पक्ष सिलेक्शन कमिटी की सिफारिश की थी. संसद ने सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल किया था. इससे नियुक्तियों पर कार्यपालिका का दबदबा फिर से कायम हो गया. उन्होंने कहा कि तो आ फिर से वहीं पहुंच गए, जहां से शुरु किया था. 

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह स्थिति को सुधारने और चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए तुरंत इस मामले में दखल दे. इस दौरान उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की उन रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया, जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने सीईसी के फैसलों पर 14 मौकों पर आपत्ति जताई थी. नरीमन ने जोर दिया कि जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को चयन की एक बैलेंस प्रोसेस अपनाना होगी. 

उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था, जिसका मैं कभी हिस्सा रहा हूं, तुरंत दखल देगा. इन चीजों को ठीक करेगा. आपके पास ऐसा चुनाव आयोग नहीं हो सकता है, जो या तो ठीक से काम करे, या फिर ठीक से काम न करे. 

देशभर में SIR-EC खुलासे पर हो रहे प्रदर्शन
देशभर में एसआईआर और चुनाव आयोग पर हुए खुलासे के बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सड़कों पर है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है. सीजेपी के मुंबई प्रोटेस्ट में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे. सभी सीईसी के इस्तीफे और एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. 

हाल ही में खुलासा हुआ है कि 2 मुख्य चुनाव आयुक्तों ने सीईसी के फैसले पर आपत्ति दर्ज कराते हुए 14 बार लेटर लिखा था, लेकिन किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कुछ फैसले ज्ञानेश कुमार ने चुनाव प्रणाली से जुड़े, अकेले लिए थे. जैसे ही यह बात बाहर आई, उसके बाद से देश में इस मसले पर सियासत गरमा गई है. 

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 04 Oct 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
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