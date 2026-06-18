गरुड़ास्त्र से बॉर्डर पर कांप जाएगी दुश्मन की रूह! मोर्टार सिस्टम के सफल टेस्ट पर BJP की हुंकार

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भारत के गरुड़ास्त्र से सीमा पर कांप जाएगी दुश्मन की रूह! मोर्टार सिस्टम के सफल टेस्ट के बाद BJP ने भरी हुंकार

Indian Army: मोर्टार सिस्टम पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गरुड़ास्त्र 120 एमएम मोर्टार सिस्टम ने महू में अपना दम दिखाया है. इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 18 Jun 2026 07:47 PM (IST)
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भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू इन्फैंट्री स्कूल में गुरुवार (18 जून, 2026) को एक ऐसा कारनामा कर दिया है, जिससे सीमा पर दुश्मनों की रूह तक कांप उठेगी. दरअसल, भारतीय सेना ने गुरुवार (18 जून) को रक्षा कंपनी निब लिमिटेड (Nibe Limited) के नए एडवांस गरुड़ास्त्र मोर्टार सिस्टम का सफल परीक्षण किया है.

यह एक 120 एमएम व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम है, जिसे कंपनी ने इसके विदेशी मूल के उपकरण निर्माता के साथ मेक-इन-इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय सेना की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है. आधुनिक गरुड़ास्त्र मोर्टार सिस्टम एक ऐसा ताकतवर हथियार है, जो अपने दुश्मनों पर तेजी से आगे बढ़कर हमला करने और तुरंत दूसरी जगह की जाने की क्षमता से लैस है. व्हीकल माउंटेड सिस्टम होने की वजह से गरुड़ास्त्र की मोबाइल क्षमता और भी ज्यादा तेज हो जाती है, जो पारंपरिक मोर्टार सिस्टम की तुलना में ज्यादा सटीक, तेल और सुरक्षित है.

गरुड़ास्त्र के सफल परीक्षण पर BJP ने क्या कहा?

देश के सत्ताधारी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार (18 जून, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से गरुड़ास्त्र के सफल परीक्षण का वीडियो पोस्ट शेयर किया. भाजपा ने पोस्ट में कहा, ‘गरुड़ास्त्र 120 एमएम मोर्टार सिस्टम ने महू में अपना दम दिखाया है. इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी.’ 

पार्टी ने अपने वीडियो पोस्ट में गरुड़ास्त्र की खासियतों का जिक्र भी किया है. पार्टी ने लिखा, ‘गरुड़ास्त्र में तेजी से फायर कर तुरंत पोजिशन बदलने की क्षमता है. यह हाई रेट ऑफ फायर और MRSI तकनीक से लैस है और GPS और लेजर-गाइडेड सटीक हमलों को अंजाम देने में सक्षम है.’ BJP ने गरुड़ास्त्र को रफ्तार, सटीकता और घातक मारक शक्ति का नया प्रतीक कहा है.

क्या है गरुड़ास्त्र मोर्टार सिस्टम की खासियत?

मध्य प्रदेश के महू इन्फैंट्री स्कूल में हुए गरुड़ास्त्र के परीक्षण को भारतीय सेना के कई सीनियर अधिकारियों ने देखा है. एडवांस गरुड़ास्त्र 120 एमएम व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम के परीक्षण के बाद निर्माता कंपनी ने कहा कि ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा है. मोर्टार सिस्टम की शूट एंड स्कूट क्षमता, हाई रेट फायरिंग स्पीड, MRSI यानी एक ही समय में कई गोले दागने की क्षमता और गाइडेड म्यूनिशन के जरिए लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधने की क्षमता सभी को प्रभावित करने रही. ये सभी खुबियां भारतीय सुरक्षा बलों के लिए आधुनिक युद्ध में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी. 

यह भी पढे़ंः ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार को घेर रही TMC और पार्टी के नेता, जानें रिजू दत्ता ने क्या कहा?

Published at : 18 Jun 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
BJP Indian Army MADHYA PRADESH Garudastra Mortar System
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