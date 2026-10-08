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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP की रैली में अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'नेहरू ने भारत को...'

CJP की रैली में अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'नेहरू ने भारत को...'

एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सीजेपी ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में सभा का आयोजन किया. अभिजीत दीपके के अलावा यू्ट्यूबर ध्रुव राठी, एक्टर प्रकाश राज भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 08 Oct 2026 03:53 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) आक्रामक है. इस बीच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हो रहे विरोध प्रदर्शन में कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे. लोकतंत्र को बहाल करेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे. 

भाषण से जुड़े वीडियो में अभिजीत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक देश, एक चुनाव' सिर्फ एक नारा है. असली मकसद. एक देश, एक पार्टी है. यही उनका असली मकसद है. 

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ऐसा ही मकसद हिटलर का था: दीपके
अभिजीत दीपके ने कहा कि ऐसा ही समान मकसद एडॉल्फ हिटलर का था. एडॉल्फ हिटलर का क्या हुआ था? खुद को गोली मारना पड़ी थी. तुम्हारे लोगों ने महात्मा गांधी को मार डाला, लेकिन आज यहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में महात्मा गांधी जिंदा हैं. 

'पीएम मोदी ने वोट चोरी कर चुनाव जीता'
इस दौरान दीपके ने कहा कि 2024 में बीजेपी और कांग्रेस केबीच वोट शेयर का अंतर सिर्फ 2 प्रतिशत था. बीजेपी 400 पार का दावा कर रही थी. इसलिए चुनाव के रिजल्ट से हैरान रह गई. दीपके ने कहा कि नेहरू भारत की रीढ़ थे. उन्होंने लोगों को वोट देने का अधिकार दिया. इन्हें इसकी जानकारी नहीं थी. 

यह लोकतंत्र की हत्या है: अभिजीत दीपके
बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में गुरुवार को सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया. सभी की मांग चुनाव आयोग के इस्तीफे और एसआईआर को रद्द करने की रही. प्रोटेस्ट में अभिजीत दीपके ने नरेंद्र मोदी वोट चोर और एसआईआर रद्द करो के नारे लगवाकर अपने भाषण की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया. यह लोकतंत्र की हत्या है. इस कार्यक्रम में यूट्यूबर ध्रुव राठी, अभिनेता प्रकाश राज समेत अन्य नेता भी शामिल हुए.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 08 Oct 2026 03:49 PM (IST)
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CJP Abhijeet Dipke
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