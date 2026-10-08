CJP की रैली में अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'नेहरू ने भारत को...'

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) आक्रामक है. इस बीच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हो रहे विरोध प्रदर्शन में कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे. लोकतंत्र को बहाल करेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे.

भाषण से जुड़े वीडियो में अभिजीत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक देश, एक चुनाव' सिर्फ एक नारा है. असली मकसद. एक देश, एक पार्टी है. यही उनका असली मकसद है.

ऐसा ही मकसद हिटलर का था: दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा कि ऐसा ही समान मकसद एडॉल्फ हिटलर का था. एडॉल्फ हिटलर का क्या हुआ था? खुद को गोली मारना पड़ी थी. तुम्हारे लोगों ने महात्मा गांधी को मार डाला, लेकिन आज यहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में महात्मा गांधी जिंदा हैं.

'पीएम मोदी ने वोट चोरी कर चुनाव जीता'

इस दौरान दीपके ने कहा कि 2024 में बीजेपी और कांग्रेस केबीच वोट शेयर का अंतर सिर्फ 2 प्रतिशत था. बीजेपी 400 पार का दावा कर रही थी. इसलिए चुनाव के रिजल्ट से हैरान रह गई. दीपके ने कहा कि नेहरू भारत की रीढ़ थे. उन्होंने लोगों को वोट देने का अधिकार दिया. इन्हें इसकी जानकारी नहीं थी.

One Nation, One Election is just a slogan. The real intention? One Nation, One Party. https://t.co/c4TQNDz3Wr — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 8, 2026

यह लोकतंत्र की हत्या है: अभिजीत दीपके

बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में गुरुवार को सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया. सभी की मांग चुनाव आयोग के इस्तीफे और एसआईआर को रद्द करने की रही. प्रोटेस्ट में अभिजीत दीपके ने नरेंद्र मोदी वोट चोर और एसआईआर रद्द करो के नारे लगवाकर अपने भाषण की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया. यह लोकतंत्र की हत्या है. इस कार्यक्रम में यूट्यूबर ध्रुव राठी, अभिनेता प्रकाश राज समेत अन्य नेता भी शामिल हुए.