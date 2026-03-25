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हिंदी न्यूज़न्यूज़अपराधMumbai Police-ATC Joint Operation: मुंबई के वाकोला में युगांडा की दो महिलाएं गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला?

Mumbai Police-ATC Joint Operation: मुंबई के वाकोला में युगांडा की दो महिलाएं गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला?

Mumbai Police - ATC Raid: दोनों महिलाएं पिछले कुछ  साल से मुंबई के कालिना इलाके में रह रही थीं, लेकिन इनके पास रहने के लिए वैध वीजा या जरूरी दस्तावेज नहीं थे.

By : सूरज ओझा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 25 Mar 2026 09:29 PM (IST)
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मुंबई के वाकोला इलाके में पुलिस और एंटी-टेररिज्म सेल (ATC) की संयुक्त कार्रवाई में दो युगांडा की महिलाओं को हिरासत में लिया गया है. पकड़ी गई महिलाओं की पहचान नकायोंडो रोज (37) और केमिगिसा प्रोसकोविया (26) के रूप में हुई है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये दोनों महिलाएं पिछले कुछ  साल से मुंबई के कालिना इलाके में रह रही थीं, लेकिन इनके पास रहने के लिए वैध वीजा या जरूरी दस्तावेज नहीं थे. लंबे समय से बिना कानूनी अनुमति के भारत में रहने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने खास तौर पर टारगेटेड रेड (छापेमारी) की योजना बनाई थी.

छापेमारी के दौरान दोनों महिलाओं को किया अरेस्ट
छापेमारी के दौरान दोनों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ में सामने आया कि वे तय अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में ही रह रही थीं. इस मामले में पुलिस ने विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

दोनों महिलाओं को डिपोर्टेशन पर भेजने की प्रक्रिया शुरु: अधिकारी
अधिकारियों का कहना है कि दोनों महिलाओं के खिलाफ अब डिपोर्टेशन (देश से बाहर भेजने) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए संबंधित विभागों और दूतावास से संपर्क किया जा रहा है. एफआरओ के पास जानकारी भेजने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.

महीने के शुरुआत में की थी ISIS से जुड़े मामले में कार्रवाई
इससे पहले एक अन्य मामले में मार्च के शुरुआती सप्ताह में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के कथित ऑनलाइन प्रचार से जुड़े मामले में मुंबई के तीन ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की थी. यह कार्रवाई देर शाम शुरू हुई और देर रात तक जारी रही थी. छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए और कई लोगों से पूछताछ की गई.

यह भी पढ़ें: ISIS के ऑनलाइन प्रचार के मामले में महाराष्ट्र ATS की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में छापेमारी

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 25 Mar 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
National News MUMBAI MAHARASHTRA
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