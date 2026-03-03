महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के कथित ऑनलाइन प्रचार से जुड़े मामले में सोमवार को मुंबई के तीन ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की. यह कार्रवाई देर शाम शुरू हुई और देर रात तक जारी रही. छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए और कई लोगों से पूछताछ की गई.

खुफिया इनपुट पर कुर्ला और गोवंडी में छापे

सूत्रों के मुताबिक खुफिया इनपुट के आधार पर कुर्ला और गोवंडी के शिवाजी नगर इलाके में समन्वित तरीके से छापे मारे गए. इनपुट में कुछ व्यक्तियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कट्टरपंथी सामग्री के प्रसार और उपभोग से जुड़े होने की आशंका जताई गई थी. ATS की टीम ने तीनों ठिकानों पर एक साथ समन्वित तरीके से कार्यवाही को अंजाम दिया. महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं चाहती इस लिए इनपुट आते ही छापे मारी शुरु कर दी.

फॉरेंसिक जांच से खुलेंगे कई राज

जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है. इस जांच के जरिए ऑनलाइन गतिविधियों, संचार के माध्यमों और संभावित भर्ती प्रयासों से जुड़े साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है. ATS का मानना है कि डिजिटल उपकरणों की जांच से इस नेटवर्क की पूरी कड़ी सामने आ सकती है.

कई लोगों से पूछताछ, जांच का दायरा बढ़ने के संकेत

छापेमारी के दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की गई ताकि उनकी कथित संलिप्तता की प्रकृति और दायरे का पता लगाया जा सके. यह कार्यवाही कट्टरपंथी गतिविधियों और ISIS से जुड़ी प्रचार सामग्री के ऑनलाइन प्रसार की चल रही जांच का हिस्सा है. अभी तक ATS की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और मामले में आगे की जानकारी का इंतजार है.