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पितृ पक्ष में नौकरी या नए बिजनेस का मौका मिले तो क्या छोड़ दें?

Job Joining During Pitru Paksha: पितृ पक्ष में नौकरी की जॉइनिंग या नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिले तो क्या करें? समझें धार्मिक परंपरा, जरूरी काम और उद्घाटन के बीच का फर्क.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 05 Oct 2026 07:44 AM (IST)
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Pitru Paksha: महीनों बाद नौकरी मिली है. कंपनी ने जॉइनिंग की तारीख भी दे दी. घर में खुशी है, लेकिन तभी कोई कहता है, पितृ पक्ष चल रहा है. अभी नया काम मत करो.

अब मुश्किल यह है कि कंपनी इंतजार नहीं करेगी. तारीख टाली तो नौकरी भी जा सकती है. क्या ऐसे में मौका छोड़ देना चाहिए?

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सिर्फ पितृ पक्ष के डर से नौकरी छोड़ने का फैसला न करें. पहले यह समझें कि परिवार की धार्मिक परंपरा क्या है और जॉइनिंग टालने का नुकसान क्या होगा. नए बिजनेस के मामले में भी जरूरी काम और उद्घाटन की तारीख पर अलग-अलग विचार किया जा सकता है.

पितृ पक्ष में नए काम क्यों टालते हैं?

पितृ पक्ष पूर्वजों को याद करने और उनके निमित्त श्राद्ध-तर्पण का समय है. कई परिवार इन दिनों शादी, गृह प्रवेश और नए कारोबार की शुरुआत टालते हैं. धार्मिक व्यवहार में नए व्यापार का शुभारंभ बाद में करने की सलाह भी मिलती है.

लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाकर यह कह देना कि इन दिनों नौकरी जॉइन की तो अनर्थ होगा, सही नहीं है. ऐसी निश्चित बात कहने के लिए प्रमाण चाहिए.

परंपरा का सम्मान अपनी जगह है. रोजी-रोटी का सवाल भी अपनी जगह है. फैसला लेते समय दोनों को समझना जरूरी है.

नौकरी की जॉइनिंग तय है तो क्या करें?

पहले कंपनी से पूछें कि तारीख बदल सकती है या नहीं. बिना नुकसान के बदलाव हो जाए और परिवार भी यही चाहता हो, तो कुछ दिन बाद जॉइन कर सकते हैं.

लेकिन कंपनी साफ कह दे कि इसी तारीख को आना होगा, तो नौकरी छोड़ने से पहले सोचें. घर का खर्च, फीस या दूसरी जिम्मेदारियां इसी कमाई से चलनी हैं तो उन्हें भी ध्यान में रखें.

गीता में कर्तव्य करने की बात कही गई है. उसमें जीवन निर्वाह के लिए कर्म की जरूरत भी बताई गई है. हालांकि यह पितृ पक्ष में नौकरी जॉइन करने की विशेष अनुमति वाला श्लोक नहीं है. इसे उस तरह पेश करना गलत होगा. इससे मिलने वाली सामान्य सीख यही है कि जिम्मेदारियां निभाना भी जरूरी है.

नया बिजनेस शुरू करना हो तो?

यहां अपनी स्थिति देखें. दुकान तैयार है और उद्घाटन की तारीख आपके हाथ में है. ऐसे में पारिवारिक परंपरा के अनुसार समारोह बाद में रखा जा सकता है.

दूसरी स्थिति है कि पहला ग्राहक मिल गया है. उसे अभी सामान चाहिए. काम टालने पर ऑर्डर किसी और को मिल जाएगा. तब केवल तारीख देखकर मौका छोड़ने के बजाय ग्राहक की जरूरत और अपनी तैयारी भी देखें.

जरूरी काम पहले और उद्घाटन बाद में रखना एक व्यावहारिक विकल्प है. इसे हर परिवार के लिए शास्त्रीय नियम या धार्मिक छूट न समझें. संदेह हो तो कुलपुरोहित से साफ पूछें, आपकी परंपरा में रोक उद्घाटन पर है या काम शुरू करने पर भी?

जॉइनिंग के दिन ही घर में श्राद्ध हो तो?

अगर श्राद्ध की जिम्मेदारी आपकी है तो पहले से व्यवस्था करें. कंपनी से समय मांगें. विधि और उसके समय को लेकर पुरोहित से बात करें. अपनी सुविधा के लिए श्राद्ध की तिथि बदल देना समाधान नहीं है.

नौकरी जॉइन करने भर से पितर नाराज होंगे या कारोबार जरूर डूबेगा, ऐसा डर फैलाना ठीक नहीं. धार्मिक परंपरा निभाएं. साथ ही अवसर की शर्तें, अपनी जरूरत और जिम्मेदारियां देखें. मौका छोड़ने का फैसला जानकारी से लें, आशंका से नहीं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों के विशेषज्ञ है और लेखन करते हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 05 Oct 2026 07:44 AM (IST)
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