Weekly Horoscope 4 to 10 October 2026: अक्टूबर 2026 का यह आगामी सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए करियर में बदलाव, मनचाहे ट्रांसफर, पैतृक संपत्ति के लाभ, व्यापारिक डील्स और वित्तीय अनुशासन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है. आने वाले 7 दिनों में नवग्रहों की चाल और आपकी जन्मपत्रिका के सितारे आपके भाग्य को किस दिशा में मोड़ रहे हैं, पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता एवं कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से.

इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को मनचाहे ट्रांसफर का तोहफा और तुला राशि को बड़ी व्यापारिक डील का लाभ मिलेगा तथा कन्या राशि वालों को पैतृक संपत्ति व संतान सुख की प्राप्ति होगी, वहीं धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में विरोधियों के षड्यंत्र से बचने और मीन राशि वालों को लापरवाही व फिजूलखर्ची से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए यह पूरा सप्ताह कैसा साबित होने वाला है.

1. मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में निरंतर प्रगति और मान-सम्मान बढ़ाने वाला साबित होगा.

करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. सप्ताह की शुरुआत में करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे और भविष्य में बड़ा लाभ होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में सत्ता-सरकार से पूर्ण सहयोग मिलेगा, अटके काम पूरे होंगे और नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी और दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार मिलेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी तीर्थ यात्रा का सौभाग्य मिल सकता है.

स्वास्थ्य व सावधानी: मौसमी बीमारियों से बचते हुए खान-पान का विशेष ध्यान रखें. कारोबार विस्तार में धन निवेश करते समय शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें.

उपाय: प्रतिदिन शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें.

2. वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह चारों तरफ से शुभता और राहत लेकर आया है.

करियर व व्यापार: रोजी-रोजगार से जुड़ी बड़ी परेशानियां दूर होंगी. नौकरीपेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले (Transfer) की मनोकामना पूरी हो सकती है या नया जॉब ऑफर मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में सीनियर-जूनियर मेहरबान रहेंगे. बाजार की तेजी से कारोबारियों को बड़ा मुनाफा होगा और पूर्व में किए गए निवेश से मोटा लाभ मिलेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार में चल रही अनबन किसी वरिष्ठ की मदद से दूर होगी. हाल ही में हुई नई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है, जबकि पुराने रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे. दांपत्य जीवन में आपसी विश्वास बना रहेगा.

स्वास्थ्य व सावधानी: सेहत सामान्य और अनुकूल बनी रहेगी.

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

3. मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है, जिसमें पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध अधिक फलदायी रहेगा.

करियर व व्यापार: सप्ताह की शुरुआत में कुछेक परेशानियां आ सकती हैं. छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है और विदेश में उच्च शिक्षा के प्रयासों में बाधा आ सकती है. हालांकि, उत्तरार्ध में सत्ता-सरकार और मित्रों के सहयोग से लंबे समय से चले आ रहे विवाद सुलझ जाएंगे. कारोबार में अनुकूलता आएगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिजनों और इष्ट-मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में उतावलेपन या दिखावे से बचें और पार्टनर की भावनाओं का आदर करें. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य व सावधानी: धन का लेन-देन करते समय या नई योजनाओं में निवेश करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

4. कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer)

कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने प्रत्येक कदम बेहद सावधानी और समझदारी के साथ उठाने होंगे.

करियर व व्यापार: यदि बिजनेस की कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं तो उसके नफा-नुकसान और चुनौतियों का गहराई से अध्ययन कर लें. कमीशन या कांट्रैक्ट पर काम करने वालों पर टारगेट पूरा करने का दबाव रहेगा. कारोबार के सिलसिले में छोटी-बड़ी यात्राएं हो सकती हैं. वरिष्ठों की सलाह की अनदेखी न करें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार से जुड़े किसी विवाद को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है. रिश्तों को बचाने के लिए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. प्रेम संबंधों में फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाएं और जीवनसाथी की जरूरतों का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य व सावधानी: पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खान-पान संतुलित रखें और किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूरी बनाएं.

उपाय: प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें.

5. सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्यवर्धक और आर्थिक उन्नति से परिपूर्ण रहेगा.

करियर व व्यापार: परिश्रम का पूरा फल मिलेगा. कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र में सम्मानित किया जा सकता है, जिससे उनका मान-सम्मान बढ़ेगा. कारोबारियों को अप्रत्याशित लाभ होगा और मार्केट में फंसा हुआ पुराना धन वापस निकल आएगा. उत्तरार्ध में नए व्यवसाय का आकर्षक प्रस्ताव मिल सकता है. पैतृक संपत्ति की समस्याएं दूर होंगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिजनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा. जीवनसाथी की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

स्वास्थ्य व सावधानी: लापरवाही और आलस्य के कारण हाथ आया सुनहरा अवसर गंवाने से बचें. समय और धन का उचित प्रबंधन करें.

उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

6. कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की नई सौगात लेकर आया है.

करियर व व्यापार: करियर-कारोबार में नई दिशा मिलेगी. व्यापार विस्तार का बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है और पार्टनरशिप के काम में बंपर मुनाफा होगा. विदेश में उच्च शिक्षा या करियर का सपना देखने वालों के लिए समय अत्यंत शुभ है. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की जमकर तारीफ होगी. पैतृक संपत्ति और भूमि-भवन से जुड़े कोर्ट विवाद सुलझेंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: विवाहित लोगों का संतान सुख से जुड़ा सपना साकार हो सकता है. लव लाइफ शानदार रहेगी और आपसी ट्यूनिंग बेहतरीन रहेगी. उत्तरार्ध में किसी तीर्थ दर्शन या मांगलिक उत्सव में शामिल होने से मन शांत रहेगा.

स्वास्थ्य व सावधानी: सेहत सामान्य और अच्छी बनी रहेगी.

उपाय: प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें.

7. तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों और आर्थिक समृद्धि से भरपूर रहने वाला है.

करियर व व्यापार: सप्ताह की शुरुआत में ही बड़ा आर्थिक लाभ होगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को बेहतरीन ऑफर मिल सकता है. कारोबारी किसी बड़ी और लाभकारी डील को अंतिम रूप दे सकते हैं. हाल में बने प्रभावशाली संपर्कों के सहयोग से बड़े काम पूरे होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी साख और प्रभाव बढ़ेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: किसी प्रियजन के घर आगमन से खुशियों का माहौल बनेगा. जीवनसाथी से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा और घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा.

स्वास्थ्य व सावधानी: सेहत सामान्य और ऊर्जावान बनी रहेगी.

उपाय: प्रतिदिन पारद शिवलिंग की विधिवत पूजा करें.

8. वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव और संघर्ष से भरा रह सकता है.

करियर व व्यापार: नौकरीपेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसे निपटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. ऑफिस में सीनियर और जूनियर दोनों को साथ लेकर चलना ही फायदेमंद रहेगा. व्यवसाय में जिद और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: भूमि-भवन से जुड़े पारिवारिक विवाद चिंता का कारण बन सकते हैं और कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. शांत मन से समस्याओं को सुलझाएं; उत्तरार्ध में चीजें धीरे-धीरे पटरी पर लौट आएंगी. प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें.

स्वास्थ्य व सावधानी: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर मन चिंतित रहेगा. स्वयं की सेहत और दिनचर्या को भी व्यवस्थित रखें.

उपाय: प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें.

9. धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में विरोधी आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए अपने काम दूसरों के भरोसे न छोड़ें और योजनाओं को गुप्त रखें. सहकर्मियों का सहयोग कम मिलने से मन खिन्न रह सकता है. व्यापारियों को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा. उत्तरार्ध में करियर के नए मौके मिलेंगे, लेकिन उनके लिए अतिरिक्त पसीना बहाना पड़ेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: कठिन समय में आपका लव पार्टनर सबसे बड़ा सहारा साबित होगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. भूमि या भवन की खरीद-फरोख्त में कुछ रुकावटें आ सकती हैं.

स्वास्थ्य व सावधानी: आर्थिक संकट से बचने के लिए अपनी चादर देखकर ही पैर पसारें; अनावश्यक खर्चों पर कड़ा पहरा लगाएं.

उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

10. मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn)

मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने आचरण, वाणी और पारिवारिक प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान देना होगा.

करियर व व्यापार: राजनीति से जुड़े लोगों को जनता और संगठन के बीच पैठ बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी; अपनी छवि को लेकर सतर्क रहें. विदेश में करियर बनाने के प्रयासों में कुछ अड़चनें आ सकती हैं. व्यवसाय में पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध अधिक मुनाफा देगा, लेकिन धन के लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार के सदस्यों से किसी बात पर अनबन की आशंका है, इसलिए छोटी बातों को तूल न दें. सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई समस्या चिंता बढ़ा सकती है. लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें और जीवनसाथी को पर्याप्त समय दें.

स्वास्थ्य व सावधानी: जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें और अपनी वाणी में कटुता बिल्कुल न आने दें.

उपाय: प्रतिदिन रुद्राष्टकं का पाठ करें.

11. कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पुरानी उलझनों से बड़ी राहत और सफलता दिलाने वाला रहेगा.

करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों की विशेष कृपा रहेगी, जिससे आप अपने कठिन टारगेट भी समय पर पूरे कर लेंगे. रोजी-रोजगार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और फलदायी रहेंगी. समाज सेवा से जुड़े लोगों को विशेष सम्मान मिल सकता है. किसी खास मित्र के सहयोग से बड़ा आर्थिक लाभ होगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार में धार्मिक आयोजन होंगे और माता-पिता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा. लव पार्टनर के साथ बेहतरीन तालमेल रहेगा. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और जीवन में मनचाही प्रगति हासिल करने में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य व सावधानी: लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे जातकों को इस सप्ताह उल्लेखनीय स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा.

उपाय: प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करें.

12. मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces)

मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में "सावधानी हटी, दुर्घटना घटी" के सिद्धांत को याद रखना होगा.

करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और अपना काम कभी दूसरों के भरोसे न छोड़ें, अन्यथा बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं. व्यापारी किसी भी नई योजना में निवेश करते समय जल्दबाजी और जोखिम से बचें. भूमि-भवन के विवादों को कोर्ट जाने के बजाय आपसी सुलह-समझौते से निपटाना श्रेयस्कर रहेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: लव लाइफ में किसी गलतफहमी को विवाद के बजाय शांत संवाद से सुलझाएं. कठिन परिस्थितियों में जीवनसाथी परछाईं की तरह आपका संबल बनेगा.

स्वास्थ्य व सावधानी: सप्ताह के मध्य में अचानक बड़े घरेलू खर्च सामने आने से बजट बिगड़ सकता है, जिससे बाद में उधार लेने की नौबत आ सकती है. धन का प्रबंधन बहुत संभलकर करें.

उपाय: प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करें.

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