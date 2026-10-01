Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJitiya Vrat 2026: जितिया में पूजा सुबह नहीं, प्रदोष काल में क्यों? अष्टमी के इसी नियम से तय होती है सही तारीख

Jitiya Vrat 2026: जितिया में पूजा सुबह नहीं, प्रदोष काल में क्यों? अष्टमी के इसी नियम से तय होती है सही तारीख

Jitiya Vrat 2026: जितिया व्रत 3 अक्टूबर 2026 को क्यों रखा जाएगा? जानें प्रदोष व्यापिनी अष्टमी का अर्थ, शाम को जीमूतवाहन की पूजा का नियम और पारण कब होगा.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Oct 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

Jitiya Vrat 2026: जितिया पर सुबह स्नान और व्रत का संकल्प लिया जाता है, लेकिन जीमूतवाहन की मुख्य पूजा शाम को होती है. इसकी वजह आश्विन कृष्ण अष्टमी के साथ जुड़ा प्रदोष काल का नियम है. इस साल यानी 2026 में इसी आधार पर 3 अक्टूबर को जितिया व्रत रखा जाएगा.

जितिया की तारीख देखते समय अक्सर लोग पंचांग में सिर्फ अष्टमी खोजते हैं. अष्टमी दो तारीखों में दिखाई दे, तो सवाल उठता है कि व्रत पहले दिन रखें या अगले दिन? इस बार भी अष्टमी 3 अक्टूबर को शुरू होकर 4 अक्टूबर की सुबह समाप्त हो रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से आरंभ होगी शारदीय नवरात्रि, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और 9 दिनों का पूरा कैलेंडर
Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से आरंभ होगी शारदीय नवरात्रि, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और 9 दिनों का पूरा कैलेंडर
धर्म
पितृ पक्ष में बार-बार पुराने घर या गांव का सपना क्यों आता है, क्या इसका पितरों से संबंध है?
पितृ पक्ष में बार-बार पुराने घर या गांव का सपना क्यों आता है, क्या इसका पितरों से संबंध है?
धर्म
Aaj Ka Panchang 1 October 2026: आज षष्ठी श्राद्ध, रात 9:17 बजे तक सिद्धि योग, जानें राहुकाल
Aaj Ka Panchang 1 October 2026: आज षष्ठी श्राद्ध, रात 9:17 बजे तक सिद्धि योग, जानें राहुकाल
धर्म
त्योहारों से भरे अक्टूबर में शादी के मुहूर्त क्यों नहीं?
अक्टूबर 2026 में शादी के मुहूर्त क्यों नहीं? नवरात्रि और दशहरे के बावजूद क्यों करना होगा इंतजार

लेकिन जितिया के निर्णय में यह देखना जरूरी है कि प्रदोष काल में अष्टमी किस दिन मिल रही है. केवल अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख देखकर व्रत का दिन तय करने से भ्रम हो सकता है.

प्रदोष में अष्टमी होने का क्या अर्थ है?

प्रदोष सूर्यास्त के आसपास का संध्या काल है. जब इस समय अष्टमी तिथि मौजूद हो, तो उसे प्रदोष व्यापिनी अष्टमी कहा जाता है. जीवित्पुत्रिका व्रत की प्रचलित पूजा-परंपरा में इसी समय जीमूतवाहन का पूजन और व्रत-कथा का श्रवण किया जाता है.

यहां प्रदोष काल को प्रदोष व्रत समझने की भूल भी नहीं करनी चाहिए. प्रदोष व्रत त्रयोदशी से जुड़ा है, जबकि जितिया आश्विन कृष्ण अष्टमी का व्रत है. जितिया में प्रदोष शब्द पूजा के संध्या समय के लिए आया है.

सुबह की पूजा क्या गलत है?

सुबह स्नान, संकल्प और अपनी नियमित पूजा करना गलत नहीं है. फर्क मुख्य व्रत-पूजन के समय का है. जितिया की परंपरा में दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को जीमूतवाहन की पूजा की जाती है. इसलिए सुबह की सामान्य पूजा और शाम के जितिया पूजन को एक ही बात नहीं मानना चाहिए.

जीमूतवाहन की प्रचलित कथा में एक मां के पुत्र शंखचूड़ को बचाने के लिए वे स्वयं गरुड़ के सामने अपना जीवन देने को तैयार हो जाते हैं. संतान की रक्षा के लिए किए गए उनके इस त्याग से जितिया की पूजा जुड़ी है.

हालांकि कथा के प्रसंग से कोई अलग खगोलीय कारण निकालकर यह कहना सही नहीं होगा कि शाम की पूजा से कोई निश्चित परिणाम मिलता है. प्रदोष में पूजन धार्मिक विधान और परंपरा का विषय है.

2026 में 3 अक्टूबर को ही व्रत क्यों?

पंचांग के अनुसार आश्विन कृष्ण अष्टमी 3 अक्टूबर 2026 को सुबह लगभग 7:59 बजे शुरू होकर 4 अक्टूबर को सुबह लगभग 5:51 बजे समाप्त होगी. इस तरह 3 अक्टूबर की शाम अष्टमी मौजूद रहेगी. अगले दिन शाम तक यह तिथि समाप्त हो चुकी होगी. प्रदोष व्यापिनी अष्टमी के आधार पर जितिया का व्रत और मुख्य पूजन शनिवार, 3 अक्टूबर को किया जाएगा.

शाम को पूजा के बाद व्रत खोल सकते हैं?

जितिया का शाम का पूजन और पारण अलग हैं. कथा सुनने या आरती करने के बाद उसी रात व्रत नहीं खोला जाता. प्रचलित विधान में अगले दिन अष्टमी समाप्त होने के बाद पारण किया जाता है. इस वर्ष पारण 4 अक्टूबर की सुबह होगा, उसका समय अपने क्षेत्र के पंचांग और पारिवारिक परंपरा से मिलाना चाहिए.

जितिया की तैयारी करते समय तीन बातें अलग-अलग देखें कि व्रत का दिन, संध्या में मुख्य पूजा और अगले दिन पारण. इन्हें एक ही मुहूर्त मान लेने से ही तारीख और समय की अधिकांश उलझन पैदा होती है.

FAQ

जितिया व्रत 2026 में कब है?
प्रदोष व्यापिनी अष्टमी के आधार पर जितिया व्रत शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा. मुख्य पूजा शाम को और पारण अगले दिन होगा.

जितिया की पूजा शाम को क्यों होती है?
जीवित्पुत्रिका व्रत की प्रचलित परंपरा में प्रदोष काल में जीमूतवाहन का पूजन और कथा सुनने का विधान है. इसलिए मुख्य पूजा शाम को होती है.

प्रदोष व्यापिनी अष्टमी क्या है?
जिस दिन सूर्यास्त के आसपास प्रदोष काल में अष्टमी तिथि मौजूद रहती है, उसे प्रदोष व्यापिनी अष्टमी कहते हैं.

क्या जितिया में सुबह पूजा कर सकते हैं?
सुबह स्नान, संकल्प और नियमित पूजा कर सकते हैं. जितिया का मुख्य जीमूतवाहन पूजन प्रचलित परंपरा के अनुसार शाम को किया जाता है.

क्या शाम की पूजा के बाद जितिया का व्रत खोल सकते हैं?
शाम की पूजा के बाद पारण नहीं होता. पारण अगले दिन अष्टमी समाप्त होने के बाद किया जाता है. स्थानीय पंचांग से समय मिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Jivitputrika Vrat Jitiya Vrat 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से आरंभ होगी शारदीय नवरात्रि, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और 9 दिनों का पूरा कैलेंडर
Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से आरंभ होगी शारदीय नवरात्रि, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और 9 दिनों का पूरा कैलेंडर
धर्म
पितृ पक्ष में बार-बार पुराने घर या गांव का सपना क्यों आता है, क्या इसका पितरों से संबंध है?
पितृ पक्ष में बार-बार पुराने घर या गांव का सपना क्यों आता है, क्या इसका पितरों से संबंध है?
धर्म
Aaj Ka Panchang 1 October 2026: आज षष्ठी श्राद्ध, रात 9:17 बजे तक सिद्धि योग, जानें राहुकाल
Aaj Ka Panchang 1 October 2026: आज षष्ठी श्राद्ध, रात 9:17 बजे तक सिद्धि योग, जानें राहुकाल
धर्म
त्योहारों से भरे अक्टूबर में शादी के मुहूर्त क्यों नहीं?
अक्टूबर 2026 में शादी के मुहूर्त क्यों नहीं? नवरात्रि और दशहरे के बावजूद क्यों करना होगा इंतजार
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
पंजाब
'तो मैं बता दूंगा...' इस्तीफा देने के सवालों पर राजा वडिंग की पहली प्रतिक्रिया
'तो मैं बता दूंगा...' इस्तीफा देने के सवालों पर राजा वडिंग की पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
कर्नाटक SIR पर बवाल: नाराज CM डीके शिवकुमार बोले '...मैं इसमें नाकाम रहा हूं'
कर्नाटक SIR पर बवाल: नाराज CM डीके शिवकुमार बोले '...मैं इसमें नाकाम रहा हूं'
ओटीटी
कार्थी की 'सरदार 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म?
कार्थी की 'सरदार 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म?
क्रिकेट
Asian Games: ईशान किशन ने बचाई लाज! सेमीफाइनल में श्रीलंका को दिया 170 का लक्ष्य; अभिषेक-संजू-तिलक फेल
ईशान किशन ने बचाई लाज! सेमीफाइनल में श्रीलंका को दिया 170 का लक्ष्य
विश्व
पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ! जानें विमान के कॉकपिट में क्यों रखी जाती है ये ‘क्रैश एक्स’?
पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ! जानें विमान के कॉकपिट में क्यों रखी जाती है ये ‘क्रैश एक्स’?
बिहार
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
एग्रीकल्चर
गेहूं-चने के अलावा किन फसलों पर बढ़ा MSP? जान लें काम की बात
गेहूं-चने के अलावा किन फसलों पर बढ़ा MSP? जान लें काम की बात
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget