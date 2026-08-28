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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मग्रहण खत्म, लेकिन असर बाकी? अगले 15 दिन इन 4 राशि के लोगों के जीवन में बढ़ सकती है हलचल

ग्रहण खत्म, लेकिन असर बाकी? अगले 15 दिन इन 4 राशि के लोगों के जीवन में बढ़ सकती है हलचल

ग्रहण खत्म होने के बाद भी अगले 15 दिन कर्क, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए संवेदनशील रहेंगे. करियर व धन के मामलों में जल्दबाजी से बचें और निवेश करते समय विशेष सावधानी बरतें.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 28 Aug 2026 02:00 PM (IST)
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Chandra Grahan 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण भले ही कुछ घंटों में समाप्त हो जाता है, लेकिन इसका खगोलीय और ज्योतिषीय प्रभाव अगले 15 से 30 दिनों तक वातावरण और मानव जीवन पर सक्रिय रहता है. ग्रहण के दौरान बनने वाले ग्रहीय योग व्यक्ति की मानसिक स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करते हैं.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आने वाले 15 दिनों में विशेष रूप से 4 राशियों को करियर, धन और सेहत के मामले में संभलकर चलने की सलाह दी गई है.

कर्क राशि (Cancer)

  • क्या असर होगा: कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं. ग्रहण के उपरांत अगले 15 दिन आपको मानसिक तनाव, अनिद्रा या अज्ञात भय की स्थिति महसूस हो सकती है.
  • सावधानी: कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी में नौकरी बदलने या बड़ा निवेश करने से बचें. जीवनसाथी या सहकर्मियों के साथ बातचीत में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.
  • उपाय: प्रतिदिन 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें और जरूरतमंदों को सफेद अन्न (चावल/दूध) का दान करें.

सिंह राशि (Leo)

  • क्या असर होगा: साझेदारी (Partnership) के कार्यों में मतभेद उभर सकते हैं. अचानक फिजूलखर्च बढ़ने से बजट बिगड़ सकता है.
  • सावधानी: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ पैसों का बड़ा लेन-देन न करें. वरिष्ठ अधिकारियों से बहस करने से बचें, अन्यथा आपकी छवि पर असर पड़ सकता है.
  • उपाय: तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

  • क्या असर होगा: पारिवारिक मामलों और संपत्ति से जुड़े फैसलों में उलझनें बढ़ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ेगा.
  • सावधानी: किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें. वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें और सेहत, विशेषकर पेट व जोड़ों के दर्द की अनदेखी न करें.
  • उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़ खिलाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

  • क्या असर होगा: इस राशि के जातकों को अपनी दिनचर्या और सेहत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है और पुराने काम अटक सकते हैं.
  • सावधानी: गुस्से और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा कानूनी या वित्तीय दस्तावेज साइन न करें. कार्यों को टालने की आदत से बचें.
  • उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

ग्रहण के बाद के इस नाजुक समय में किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश और अनावश्यक विवादों से बचना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा. नियमित ध्यान और संयमित व्यवहार से इस प्रभाव को काफी हद तक शांत किया जा सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 28 Aug 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Prediction Solar Eclipse Effects Eclipse Effects Zodiac Signs Impact
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