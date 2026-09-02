Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थक्या मोटापे से घटती है आपकी उम्र? एक्सपर्ट से जानें इसका कंट्रोल

क्या मोटापे से घटती है आपकी उम्र? एक्सपर्ट से जानें इसका कंट्रोल

जानिए मोटापा कैसे केवल वजन बढ़ने की समस्या नहीं बल्कि डायबिटीज, हाई बल्ड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारीयां का खतरा बढ़ाता है और आपकी उम्र कम करता है

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 02 Sep 2026 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

मोटापा आज पूरी दुनिया में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनकर सामने आ रहा है. गलत लाइफस्टाइल, खान-पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी की वजह से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई मोटापे से जूझ रहा है. मोटापा अपने साथ डायबिटीज, हाई बीपी और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां लेकर आता है. हांलाकि, समय रहते कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं और इससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे मोटापा आपकी उम्र कम कर रहा है.

मोटापा बढ़ाता है बीमारियों का खतरा

मोटापा बढ़ने से कई बीमारियों को खतरा बढ़ जाता है. खासकर पेट में अधिक चर्बी बढ़ने से इंसूलिन की कार्य क्षमता प्रभावित होती है. मोटापा होने से शरीर के कई हिस्सों में सूजन जैसी समस्या भी देखने को मिलती है. अधिक मोटापा होने से शरीर में हार्मोनल बदलाव होने की समस्या भी देखी जाती है. लंबे समय तक मोटापा रहने से टाइप-2 डायबिटीज, हाई बल्ड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है. कई मामलों में हार्ट से संबंधित बीमारियों में भी मोटापा ही वजह होता है.

मोटापा कम करता है उम्र

यह कहना गलत होगा कि केवल वजन ज्यादा होने से किसी व्यक्ति की उम्र कम होती है. असल में ऐसा मोटापे के साथ आने वाली बीमारियों की वजह से होता है. अगर कोई व्यक्ति अपना एक किलो वजन भी घटाता है तो उसके इन बीमारियों के होने की संभावना भी कम हो जाती है. हांलाकि मोटापा केवल गलत खान-पान से ही नहीं होता है. कुछ मामलों में परिवार की हेल्थ हिस्ट्री भी होती है. यदि आपके माता-पिता भी मोटापे से जूझ रहें हैं या परिवीर में कोई व्यक्ति मोटापे का शिकार है, तो आपके मोटापे की वजह यह हो सकती हैं. लेकिन, आप इसे समय रहते नियंत्रित कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं.

यह भी पढ़े : एक महीना न खाई जाए शक्कर तो शरीर में क्या होंगे बदलाव? जानें सबकुछ

डाइट नहीं छोटी-छोटी आदतो में करें सुधार

कई लोग मोटापा कम करने के लिए डाइट का सहारा लेते हैं, जिससे व्यक्ति को कमजोरी आ जाती है. अपने दैनिक आदतों में कुछ सुधार कर के भी आप मोटापा कम कर सकते हैं. रोज सुबह और शाम समय मिलने पर घूमने जाएं. अपने आहार में पौष्टिक सब्जियां शामिल करें और तले-गले को कुछ समय के लिए छोड़ दें. शारीरिक गतिविधि पर ध्यान दें और नींद का समय सुधारें. एक साथ वजन कम करने की बजाय धीरे-धीरे वजन कम करें और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें.

यह भी पढ़े : How To Prevent Chafing: जांघे छिलने से हैं परेशान? इन तरीकों से जिंदगी भर के लिए मिल जाएगा आराम

 

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Obesity Health News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
क्या मोटापे से घटती है आपकी उम्र? एक्सपर्ट से जानें इसका कंट्रोल
क्या मोटापे से घटती है आपकी उम्र? एक्सपर्ट से जानें इसका कंट्रोल
हेल्थ
एक डोनर के कॉर्निया से कई मरीजों को मिलेगी रोशनी, AIIMS की नई पहल
एक डोनर के कॉर्निया से कई मरीजों को मिलेगी रोशनी, AIIMS की नई पहल
हेल्थ
जन्माष्टमी व्रत में क्या खाएं कि कमजोरी न हो? जानें हेल्थ टिप्स
जन्माष्टमी व्रत में क्या खाएं कि कमजोरी न हो? जानें हेल्थ टिप्स
हेल्थ
Antibiotic Resistance: एंटीबायोटिक्स का बेअसर होना जानलेवा! ICMR रिसर्च में बड़ा खुलासा
एंटीबायोटिक्स का बेअसर होना जानलेवा! ICMR रिसर्च में बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल से MP तक, अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? जानें IMD का अलर्ट
बंगाल से MP तक, अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? जानें IMD का अलर्ट
बिहार
प्रशांत किशोर का 'चप्पल कांड' पर पहला रिएक्शन, 'दिल्ली में एक लड़की…'
प्रशांत किशोर का 'चप्पल कांड' पर पहला रिएक्शन, 'दिल्ली में एक लड़की…'
क्रिकेट
पाकिस्तानी दिग्गज ने PCB के फैसले को बताया गलत, कहा- आप मियांदाद, इंजमाम, अनवर नहीं...
पाकिस्तानी दिग्गज ने PCB के फैसले को बताया गलत, कहा- आप मियांदाद, इंजमाम, अनवर नहीं...
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
शिक्षा
UGC NET 2026 री-एग्जाम की सिटी स्लिप जारी, 9-10 सितंबर को होगी परीक्षा
UGC NET 2026 री-एग्जाम की सिटी स्लिप जारी, 9-10 सितंबर को होगी परीक्षा
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी शख्स ने बनाई ऑटोमैटिक कार, टेस्टिंग के दौरान पुलिस वैन से भिड़ी
पाकिस्तानी शख्स ने बनाई ऑटोमैटिक कार, टेस्टिंग के दौरान पुलिस वैन से भिड़ी
Home Tips
Paint Flashing: छत के कोने में अलग दिखता है पेंट का रंग? जान लें ये 1 बड़ी वजह
छत के कोने में अलग दिखता है पेंट का रंग? जान लें ये 1 बड़ी वजह
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget