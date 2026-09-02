जन्माष्टमी पर बच्चों को कृष्ण की तरह तैयार करने के 10 आइडिया

जन्माष्टमी का त्यौहार आते ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं . और उसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव भी. इस मौके पर छोटे बच्चों को बाल कृष्ण या कान्हा के रूप में तैयार करना भी बेहद पसंद किया जाता है. अगर आपके बच्चे के स्कूल में जन्माष्टमी का फंक्शन है या आप घर पर ही उसके लिए फोटोशूट करना चाहते हैं, तो कुछ आसान चीजों की मदद से उसका लुक तैयार किया जा सकता है. इसके लिए बहुत ज्यादा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है. पीली धोती, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और छोटी मटकी जैसी चीजों से बच्चे को प्यारा सा कान्हा का या बाल गोपाल का लुक दिया जाता है. आइए जानते हैं ऐसे ही 10 आसान लुक आइडिया, जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं.

पीली धोती और मुकुट वाला लुक

बच्चे को पीली या पीले रंग की बॉर्डर वाली धोती पहनाकर सिर पर छोटा सा कृष्ण मुकुट और उसमें मोरपंख लगाएं। गले में छोटी माला और हाथ में बांसुरी देने से लुक और प्यारा और बाल गोपाल जैसा लगेगा. अगर बच्चा धोती में सही महसूस नहीं कर रहा है, तो पीले कुर्ते के साथ धोती या पायजामा पहनाकर भी कान्हा के लुक में उसे तैयार किया जाता है.

मटकी के साथ बाल गोपाल

जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण का माखन वाला लुक बच्चों पर बेहद प्यारा लगता है. बच्चे को धोती पहनाकर उसके पास छोटी सी मटकी रखें और उसमें थोड़ा माखन सजाएं अगर माखन ना हो तो उसकी जगह सजावट के लिए कॉटन का भी इस्तेमाल क्र सकते हैं. दूसरे लुक में बच्चे को मटकी हाथ में देकर माखन चुराते कान्हा की तरह तैयार कर सकते हैं. इसके साथ मुकुट और मोरपंख लगाने से पूरा लुक और अच्छा लगेगा.

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बांसुरी और मोरपंख वाला लुक

श्री कृष्ण के लुक में बांसुरी और मोरपंख सबसे खास चीजो में शामिल हैं. बच्चे को पीले, नीले या क्रीम रंग के कपड़े पहनाकर हाथ में छोटी बांसुरी दें और सिर पर मोरपंख लगाएं. अगर आपको इससे भी ज्यादा सिंपल लुक चाहिए तो कुर्ता-पायजामा, छोटा मुकुट और बांसुरी के साथ भी बच्चे को तैयार कर सकते हैं.

राधा-कृष्ण थीम वाला लुक

अगर आपके घर में दो बच्चे हैं तो उन्हें राधा-कृष्ण की जोड़ी की तरह तैयार कर सकते हैं. एक बच्चे जिसको श्री कृष्ण का लुक देना हो उसको पीली धोती, मुकुट, मोरपंख और बांसुरी से लुक दें, जबकि दूसरे को लहंगा-चोली, चूड़ियां और माथे की छोटी बिंदी से राधा रानी की तरह तैयार करें. और मैचिंग रंगों के कपड़े दोनों के लुक को और सुंदर बना सकते हैं.

सिंपल और क्यूट कान्हा लुक

अगर बच्चे को ज्यादा भारी कपड़े या चीजे पसंद नहीं हैं तो सिंपल लुक सबसे अच्छा रहेगा. पीली धोती या एथनिक कुर्ता पहनाकर गले में छोटी माला, सिर पर मुकुट और मोरपंख लगाएं. दूसरे लुक में श्री कृष्ण प्रिंट वाला कुर्ता या एथनिक ड्रेस पहनाकर भी बच्चे को जन्माष्टमी के लिए तैयार किया जाता है.

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