boAt का B450, DA600 या Thunder-D, कौन-सा साउंडबार है बेस्ट?

अगर आपको अपने टीवी की आवाज कमजोर लगती है और आप अलग से होम थिएटर लगाने का बड़ा झंझट नहीं चाहते तो boAt की Aavante Bar Prime सीरीज आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. कंपनी ने इस सीरीज में B450, DA600 और Thunder-D नाम से तीन साउंडबार पेश किए हैं.

तीनों मॉडल में डुअल सबवूफर, 5.2-चैनल ऑडियो और रियर सैटेलाइट स्पीकर दिए गए हैं. हालांकि पावर, Dolby सपोर्ट, कनेक्टिविटी और कीमत के मामले में तीनों में काफी अंतर है. आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि इनमें क्या खास है और आपके लिए कौन-सा मॉडल बेहतर हो सकता है?

boAt Aavante Bar Prime B450 में क्या मिलेगा?

B450 इस सीरीज का 450W RMS आउटपुट वाला मॉडल है. इसमें 5.2-चैनल साउंड सिस्टम दिया गया है. इसके साथ दो सबवूफर और दो रियर सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं. डुअल सबवूफर का काम खास तौर पर गाने और फिल्मों में लो-फ्रीक्वेंसी यानी बास को दमदार बनाना है. वहीं, रियर स्पीकर आसपास से आने वाली आवाज जैसा एक्सपीरियंस देने में मदद करते हैं.

कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.4, HDMI ARC, Optical, AUX और USB जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं. इसका मतलब है कि इसे टीवी के अलावा फोन, लैपटॉप और दूसरे डिवाइस से भी जोड़ा जा सकता है.

DA600 में 600W पावर और Dolby Atmos

अगर आपको ज्यादा पावर और बेहतर सराउंड साउंड चाहिए तो Aavante Bar Prime DA600 आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है. इसमें 600W boAt Signature Sound के साथ 5.2-चैनल सेटअप, दो सबवूफर और रियर सैटेलाइट स्पीकर दिए गए हैं.

इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका Dolby Atmos सपोर्ट है. Dolby Atmos के कारण में आवाज का एक्सपीरियंस ज्यादा इमर्सिव हो सकता है. खासकर फिल्मों और OTT कंटेंट में इसका फायदा देखने को मिल सकता है.

DA600 में Bluetooth 5.3, HDMI eARC, USB, AUX और Optical कनेक्टिविटी मिलती है. इसमें सबवूफर और रियर स्पीकर वायर के जरिए मुख्य साउंडबार से जुड़े रहते हैं.

Thunder-D भी देता है 600W साउंड

Aavante Bar Prime Thunder-D भी 600W आउटपुट वाला मॉडल है. इसमें भी 5.2-चैनल सिस्टम, दो वायर्ड सबवूफर और दो वायर्ड रियर सैटेलाइट स्पीकर दिए गए हैं. हालांकि, DA600 और Thunder-D में बड़ा अंतर है. DA600 में Dolby Atmos मिलता है, जबकि Thunder-D में Dolby Audio दिया गया है.

Thunder-D में दो 5.25 इंच के सबवूफर ड्राइवर हैं. मुख्य साउंडबार में चार 2-इंच ड्राइवर दिए गए हैं, जबकि दोनों रियर सैटेलाइट स्पीकर में 1.5-इंच के ड्राइवर हैं. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.3, HDMI ARC, USB, AUX और Optical मिलते हैं. इसमें Movie, News और Music EQ मोड भी दिए गए हैं. इसके साथ फुल-फंक्शन रिमोट भी मिलता है.

तीनों में डुअल सबवूफर क्यों खास?

तीनों साउंडबार में दो सबवूफर दिए गए हैं. इसका मकसद कमरे में बास को ज्यादा बेहतर तरीके से फैलाना है. DA600 में दो 5.25-इंच सबवूफर ड्राइवर दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें फ्रंट और सेंटर चैनल के लिए अलग ड्राइवर और पीछे के लिए रियर सैटेलाइट स्पीकर हैं.

ध्यान रखें कि रियर सैटेलाइट स्पीकर और सबवूफर की वजह से आपको कमरे में इनके लिए अलग जगह बनानी होगी. इसका मतलब है कि यह सिर्फ टीवी के नीचे रखने वाला नॉर्मल साउंडबार सेटअप नहीं है.

किस साउंडबार में कौन-सा फीचर?

फीचर B450 DA600 Thunder-D आउटपुट 450W RMS 600W 600W चैनल 5.2 5.2 5.2 सबवूफर डुअल डुअल डुअल Dolby - Dolby Atmos Dolby Audio Bluetooth 5.4 5.3 5.3 HDMI ARC eARC ARC



तीनों में मुख्य अंतर पावर और ऑडियो फीचर्स का है. B450 450W का है, जबकि DA600 और Thunder-D 600W आउटपुट देते हैं. वहीं, DA600 में Dolby Atmos और HDMI eARC मिलता है, जबकि Thunder-D में Dolby Audio और HDMI ARC दिया गया है.

कितनी है कीमत?

boAt Aavante Bar Prime B450: ₹11,999

boAt Aavante Bar Prime DA600: ₹16,999

boAt Aavante Bar Prime Thunder-D: ₹10,999 से ₹11,999

B450 को boAt की वेबसाइट और Amazon से खरीदा जा सकता है. DA600 boAt की वेबसाइट और Flipkart पर उपलब्ध है, जबकि Thunder-D नजदीकी रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है.

आपके लिए कौन-सा साउंडबार सही रहेगा?

अगर आपका बजट सीमित है और आपको डुअल सबवूफर के साथ 5.2-चैनल साउंड चाहिए तो B450 बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. अगर आपको ज्यादा पावर के साथ Dolby Atmos और HDMI eARC चाहिए तो DA600 ज्यादा फीचर वाला मॉडल है. हालांकि, इसका बजट थोड़ा ज्यादा है. अगर आप 600W आउटपुट चाहते हैं, लेकिन Dolby Atmos की जरूरत नहीं है तो Thunder-D पर चुन सकते हैं.

खरीदने से पहले यह भी देखना जरूरी है कि आपके टीवी में कौन-सा ऑडियो फॉर्मेट सपोर्ट करता है. कमरे में रियर स्पीकर और सबवूफर रखने के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं और आपको किस तरह की कनेक्टिविटी चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.