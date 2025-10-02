कतर में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, जानें कितनी मजबूत है वहां की करेंसी?

किसी भी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है या नहीं ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस देश की करेंसी की वैल्यू कितनी है यानी कि वह की करेंसी वैल्यूएबल है या नहीं. ऐसे में हम अक्सर डॉलर की बात करते समय इंडिया के रुपये का मुकाबला उससे करने लगते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि सेंट्रल एशिया जहां अधिकतर भारतीय नौकरी करने के लिए जाते है वहां के ही एक देश कतर में भारतीय रुपये की वैल्यू क्या है? भारत के 10 हजार रुपये वह जाकर कितने हो जाएंगे. तो आइए जानते हैं इस बारे में.

क्या है कतर की करेंसी का नाम?

सेंट्रल एशिया की बेहद एहम कंट्री है कतर. कतर और भारत के बीच काफी अच्छे संबंध हैं, जिसके चलते अक्सर भारतीय कतर में नौकरी करने जाते हैं. ऐसे में अगर, बात करें कतर की करेंसी की तो इसका नाम कतर रियाल है(QAR). ये कतर रियाल भारत के रुपये के मुकाबले काफी वैल्यूएबल है. ये भी एक कारण हैं कि ज्यादातर भारतीय यहां काम के सिलसिले में आते हैं, क्योंकि यह काम करके आप कुछ समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं.

भारत के 10 हजार कितने हो जाएंगे?

कतर में काम करने वाले भारतीय इस बात को बेहद आसानी से समझ सकते हैं कि भारत के रुपये की कीमत वहां के रियाल से काफी कम है. आपको बता दें कि एक कतर करेंसी की कीमत भारत के 24.34 रुपये के बराबर है. वहीं भारत के 1 रुपये की वैल्यू 0.04 कतर रियाल के बराबर होती है. ऐसे में भारत के 10 हजार रुपये कतर में जाकर केवल 410.90 रियाल हो जाएंगे. इससे पता चलता है कि कतर की करेंसी भारत के रुपये के मुकाबले काफी वैल्यूएबल है.

काम और मेहनत

कतर में काम करने वाले लोग ज्यादातर मैनुअल काम करते हैं, जैसे : ड्राइविंग, कंस्ट्रक्शन और भी कई काम. ये लोग ऐसे काम करते हैं, जिन्हें घंटे भर धूप में रहकर करना पड़ता है. ऐसे में इस पैसे के पीछे की मेहनत को नहीं भूलना चाहिए.

