हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकतर में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, जानें कितनी मजबूत है वहां की करेंसी?

कतर में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, जानें कितनी मजबूत है वहां की करेंसी?

हर साल कतर में हजारों भारतीय नौकरी के मकसद से जाते हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि कतर में भारतीय रुपये की कीमत कितनी है और भारत के 10 हजार रुपये कतर में जाकर कितने हो जाएंगे. आइए बताते हैं.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 02 Oct 2025 09:14 AM (IST)
Preferred Sources

किसी भी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है या नहीं ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस देश की करेंसी की वैल्यू कितनी है यानी कि वह की करेंसी वैल्यूएबल है या नहीं. ऐसे में हम अक्सर डॉलर की बात करते समय इंडिया के रुपये का मुकाबला उससे करने लगते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि सेंट्रल एशिया जहां अधिकतर भारतीय नौकरी करने के लिए जाते है वहां के ही एक देश कतर में भारतीय रुपये की वैल्यू क्या है? भारत के 10 हजार रुपये वह जाकर कितने हो जाएंगे. तो आइए जानते हैं इस बारे में. 

क्या है कतर की करेंसी का नाम?

सेंट्रल एशिया की बेहद एहम कंट्री है कतर. कतर और भारत के बीच काफी अच्छे संबंध हैं, जिसके चलते अक्सर भारतीय कतर में नौकरी करने जाते हैं. ऐसे में अगर, बात करें कतर की करेंसी की तो इसका नाम कतर रियाल है(QAR). ये कतर रियाल भारत के रुपये के मुकाबले काफी वैल्यूएबल है. ये भी एक कारण हैं कि ज्यादातर भारतीय यहां काम के सिलसिले में आते हैं, क्योंकि यह काम करके आप कुछ समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं. 

भारत के 10 हजार कितने हो जाएंगे?

कतर में काम करने वाले भारतीय इस बात को बेहद आसानी से समझ सकते हैं कि भारत के रुपये की कीमत वहां के रियाल से काफी कम है. आपको बता दें कि एक कतर करेंसी की कीमत भारत के 24.34 रुपये के बराबर है. वहीं भारत के 1 रुपये की वैल्यू 0.04 कतर रियाल के बराबर होती है. ऐसे में भारत के 10 हजार रुपये कतर में जाकर केवल 410.90 रियाल हो जाएंगे. इससे पता चलता है कि कतर की करेंसी भारत के रुपये के मुकाबले काफी वैल्यूएबल है. 

काम और मेहनत

कतर में काम करने वाले लोग ज्यादातर मैनुअल काम करते हैं, जैसे : ड्राइविंग, कंस्ट्रक्शन और भी कई काम. ये लोग ऐसे काम करते हैं, जिन्हें घंटे भर धूप में रहकर करना पड़ता है. ऐसे में इस पैसे के पीछे की मेहनत को नहीं भूलना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 02 Oct 2025 09:14 AM (IST)
Tags :
Qatar Indian Rupees INDIA Qatar Riyal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Gandhi Jayanti: 'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बनारस के संगीत घराने को बड़ा झटका, पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस
बनारस के संगीत घराने को बड़ा झटका, पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस
विश्व
गाजा जा रही नावों को इजरायल ने बीच समुद्र में ही रोका, ग्रेटा थनबर्ग समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए
गाजा जा रही नावों को इजरायल ने बीच समुद्र में ही रोका, ग्रेटा थनबर्ग समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Gandhi Jayanti: 'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बनारस के संगीत घराने को बड़ा झटका, पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस
बनारस के संगीत घराने को बड़ा झटका, पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस
विश्व
गाजा जा रही नावों को इजरायल ने बीच समुद्र में ही रोका, ग्रेटा थनबर्ग समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए
गाजा जा रही नावों को इजरायल ने बीच समुद्र में ही रोका, ग्रेटा थनबर्ग समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 के आगे फुस्स हुई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी? एडवांस बुकिंग में बुरा हाल
लाइव: कांतारा चैप्टर 1 के आगे फुस्स हुई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
जनरल नॉलेज
100 रुपये का सिक्का हुआ जारी, जानें भारत में कितने रुपये तक के मिलते हैं सिक्के?
100 रुपये का सिक्का हुआ जारी, जानें भारत में कितने रुपये तक के मिलते हैं सिक्के?
नौकरी
Lecturer Recruitment 2025: राजस्थान में निकली लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बेहद करीब
राजस्थान में निकली लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बेहद करीब
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget