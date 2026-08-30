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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदिव्यांका त्रिपाठी की पोस्टपार्टम जर्नी पर विवेक दहिया का खुलासा, कहा- 'डिप्रेशन होता है...'

दिव्यांका त्रिपाठी की पोस्टपार्टम जर्नी पर विवेक दहिया का खुलासा, कहा- 'डिप्रेशन होता है...'

पॉपुलर कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया शादी के 10 साल बाद जुड़वा बच्चों के पैरेंट्स बने हैं. अब हाल ही में एक्टर विवेक दहिया ने दिव्यांका की पोस्टपार्टम जर्नी पर बात की है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Aug 2026 04:51 PM (IST)
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टीवी के पॉपुलर कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया इस साल मई में जुड़वा बेटों के माता-पिता बने. हाल ही में विवेक ने बताया कि बच्चों के आने के बाद उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है. उन्होंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन पर भी खुलकर बात की है.

दिव्यांका की पोस्टपार्टम जर्नी पर विवेक का खुलासा
विवेक दहिया ने हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में पोस्टपार्टम डिप्रेशन पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि बच्चे को जन्म देने के बाद मां के शरीर में कई तरह के हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं.  विवेक ने कहा, 'पोस्टपार्टम डिप्रेशन सच में होता है. क्योंकि इस दौरान बहुत सारे बदलाव आते हैं. हार्मोनल बदलाव होते हैं और मां को महसूस होने लगता है कि अब उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा. अब उसे इसी बदले हुए शरीर के साथ रहना है और यह बहुत मुश्किल होता है.'

विवेक दहिया ने ये भी बताया कि जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद दिव्यांका त्रिपाठी की कोर स्ट्रेंथ काफी कम हो गई है. विवेक ने बताया, 'अचानक ऐसा लगता है जैसे यहां सब कुछ जेली जैसा हो गया है. जो कोर स्ट्रेंथ पहले थी, वो अचानक बिल्कुल नहीं रही. खासकर अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तो कोर हर काम में इस्तेमाल होता है. ऐसे में अचानक कोर स्ट्रेंथ का चले जाना काफी मुश्किल होता है.'

दिव्यांका त्रिपाठी की पोस्टपार्टम जर्नी पर विवेक दहिया का खुलासा, कहा- 'डिप्रेशन होता है...

विवेक ने कहा, 'इसके साथ आपका पेट जेली जैसा हो जाता है और आपको नहीं पता होता कि आप पहले जैसी कब होंगी या इसमें कितना समय लगेगा. आपकी रोज की जिंदगी बस बच्चे को दूध पिलाने, फिर दूध पिलाने और लगातार उसी में लगी रहती है.'

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दिव्यांका की कैसे मदद करते थे विवेक
इसी इंटरव्यू के दौरान विवेक दहिया से पूछा गया कि वो इस मुश्किल दौर में दिव्यांका त्रिपाठी की किस तरह मदद कर रहे हैं. इस पर  उन्होंने कहा, 'मेरे पास कोई खास तरीका नहीं है, लेकिन एक चीज है- हमेशा साथ रहना. मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मैं हूं और हमेशा साथ हूं. कई बार आपको सिर्फ इमोशनल सहारे की जरूरत होती है. अगर मैं बस उनके पास खड़ा भी रहूं, तो इतना ही काफी होता है. 

दिव्यांका त्रिपाठी की पोस्टपार्टम जर्नी पर विवेक दहिया का खुलासा, कहा- 'डिप्रेशन होता है...

विवेक ने कहा, 'इसके अलावा मैं छोटी-छोटी चीजें भी करता हूं, जैसे पूछना कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं या मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूं. अगर वो दूध निकाल रही हैं, तो मैं बच्चे को बोतल से दूध पिलाता हूं. इससे पत्नी को भी लगता है कि हां, ये भी बच्चे की देखभाल कर रहा हैं.'

बच्चों संग मनाई पहली राखी
बता दें कि दिव्यांका और विवेक की पहली मुलाकात 'ये है मोहब्बतें' के सेट पर हुई थी. दोनों ने डेटिंग के बाद साल 2016 में शादी की थी. शादी के 10 साल बाद 26 मई को दोनों जुड़वा बेटों के माता-पिता बने. हाल ही में कपल ने अपने बच्चों संग पहली राखी भी सेलिब्रेट की. 

दिव्यांका त्रिपाठी की पोस्टपार्टम जर्नी पर विवेक दहिया का खुलासा, कहा- 'डिप्रेशन होता है...

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 30 Aug 2026 04:51 PM (IST)
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Vivek Dahiya
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