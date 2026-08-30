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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडस्पेन में नोरा फतेही ने गिराईं बिजलियां, बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स में दिखाया ग्लैमरस अंदाज

स्पेन में नोरा फतेही ने गिराईं बिजलियां, बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स में दिखाया ग्लैमरस अंदाज

नोरा फतेही अपने स्पेन वेकेशन से लगातार तस्वीरें शेयर कर रही हैं, जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है. बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स में उनका स्टाइलिश लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 30 Aug 2026 02:45 PM (IST)
नोरा फतेही अपने स्पेन वेकेशन से लगातार तस्वीरें शेयर कर रही हैं, जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है. बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स में उनका स्टाइलिश लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

पॉपुलर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही इन दिनों स्पेन में छुट्टियों का आनंद ले रही हैं और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से फैंस का ध्यान खींच रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स में अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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नोरा फतेही ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने स्पेन वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही इंटरनेट पर वायरल हो गईं.
नोरा फतेही ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने स्पेन वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही इंटरनेट पर वायरल हो गईं.
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स्पेन में नोरा फतेही ने अपने ग्लैमरस अंदाज से बिजलियां गिरी दी. इस दौरान वो बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स पहने नजर आईं.
स्पेन में नोरा फतेही ने अपने ग्लैमरस अंदाज से बिजलियां गिरी दी. इस दौरान वो बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स पहने नजर आईं.
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नोरा फतेही ने स्पेन की खूबसूरत लोकेशन के बीच एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं. तस्वीरों में उनका स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट अंदाज साफ नजर आ रहा है.
नोरा फतेही ने स्पेन की खूबसूरत लोकेशन के बीच एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं. तस्वीरों में उनका स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट अंदाज साफ नजर आ रहा है.
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नोरा की इन तस्वीरों में स्पेन की खूबसूरत लोकेशन और वहां की शानदार खूबसूरती की झलक भी देखने को मिल रही है.
नोरा की इन तस्वीरों में स्पेन की खूबसूरत लोकेशन और वहां की शानदार खूबसूरती की झलक भी देखने को मिल रही है.
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एक तस्वीर में नोरा शॉर्ट्स और टॉप पहनकर मिरर सेल्फी लेती नजर आ रही हैं. खुले बालों और मिनिमल मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
एक तस्वीर में नोरा शॉर्ट्स और टॉप पहनकर मिरर सेल्फी लेती नजर आ रही हैं. खुले बालों और मिनिमल मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
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नोरा की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कोई उन्हें 'गॉर्जियस', कोई 'प्रिंसेस' और 'क्यूट' कह रहा है.
नोरा की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कोई उन्हें 'गॉर्जियस', कोई 'प्रिंसेस' और 'क्यूट' कह रहा है.
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बता दें, नोरा फतेही हाल ही में गाने 'Slay To The Rhythm' में नजर आई थी, जो 31 जुलाई को रिलीज हुआ था
बता दें, नोरा फतेही हाल ही में गाने 'Slay To The Rhythm' में नजर आई थी, जो 31 जुलाई को रिलीज हुआ था
Published at : 30 Aug 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Nora Fatehi

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