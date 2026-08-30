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स्पेन में नोरा फतेही ने गिराईं बिजलियां, बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स में दिखाया ग्लैमरस अंदाज
नोरा फतेही अपने स्पेन वेकेशन से लगातार तस्वीरें शेयर कर रही हैं, जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है. बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स में उनका स्टाइलिश लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
पॉपुलर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही इन दिनों स्पेन में छुट्टियों का आनंद ले रही हैं और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से फैंस का ध्यान खींच रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स में अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 02:45 PM (IST)
Tags :Nora Fatehi
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