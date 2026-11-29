बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और होस्ट मनीष पॉल की मां उर्मिल पॉल अब इस दुनिया में नहीं हैं. 8 जुलाई को 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. मनीष अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मां को याद करते रहते हैं. अब एक बार फिर उन्होंने मां के जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उनका दर्द छलक पड़ा.

मनीष पॉल ने शेयर की तस्वीरें

मनीष पॉल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपनी मां उर्मिल पॉल के साथ नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में वो मां का हाथ थामे दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ मनीष ने एक दिल छू लेने वाला इमोशनल नोट भी लिखा है.

'आज आप 77 साल की हो जातीं...'

मां को याद करते हुए मनीष ने लिखा, 'मैं सोच भी नहीं सकता कि अब आपसे कभी बात नहीं हो पाएगी. ये सोच भी नहीं सकता कि फोन पर आपकी आवाज फिर कभी सुनने को नहीं मिलेगी... आज आप 77 साल की हो जातीं. हैप्पी बर्थडे मम्मी, आपको हमेशा याद किया जाएगा. मैं आपको हर दिन, हर मिनट और अपनी हर सांस के साथ याद करता हूं. उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब मैं उनके लिए यह गाना गाता था.'

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मनीष पॉल की इस पोस्ट पर कई जानी-मानी हस्तियों ने भी कमेंट किया है. वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा और सबा अली खान जैसे सितारों ने रेड हार्ट इमोजी शेयर कर अपना प्यार जताया है.

कौन हैं मनीष पॉल?

मनीष पॉल ने 'झलक दिखला जा' और 'इंडियाज गॉट टैलेंट' जैसे बड़े रियलिटी शो होस्ट किए हैं. मनीष ने 2013 में कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म 'मिकी वायरस' से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की. इसके बाद वो 'तेरे बिन लादेन: डेड ऑर अलाइव', 'बा बा ब्लैक शीप' और 'जुगजुग जीयो' जैसी फिल्मों में नजर आए.

ऐसा रहा मनीष पॉल

मनीष पॉल ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में एक रेडियो जॉकी और वीडियो जॉकी के रूप में की थी. इसके बाद वो मुंबई आ गए और 2002 में स्टार प्लस का शो 'संडे टैंगो' होस्ट किया. उन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया है, इनमें 'घोस्ट बना दोस्त' और 'राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी' शामिल हैं. मनीष वेब सीरीज 'रफूचक्कर' में भी नजर आ चुके हैं.