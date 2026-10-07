ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनमैरी कॉम पर एक्स हसबैंड ओनलर ने ठोका केस, मुसीबत में फंसीं 'बिग बॉस 20' कंटेस्टेंट

मैरी कॉम पर एक्स हसबैंड ओनलर ने ठोका केस, मुसीबत में फंसीं 'बिग बॉस 20' कंटेस्टेंट

'बिग बॉस 20' की कंटेस्टेंट और बॉक्सर मैरी कॉम के खिलाफ उनके एक्स हसबैंड ओनलर ने मानहानि का केस दर्ज कराया है. दोषी पाए जाने पर मैरी को जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 07 Oct 2026 09:32 PM (IST)
Preferred Sources

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' की कंटेस्टेंट और ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर मैरी कॉम एक बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं और उन्हें दो साल तक की जेल भी हो सकती है. दरअसल उनके एक्स हसबैंड ओनलर ने उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाते हुए आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया है. ये कदम ओनलर ने मैरी के उन बयान के बाद उठाया है जिसमें मैरी ने एक्स हसबैंड पर अपमानजनक बातें कही थीं.

ओनलर ने मैरी पर ठोका मानहानि का केस

रिलेटेड स्टोरी >>

टेलीविजन
‘मेरे पेट डॉग को नहीं छोड़ा, वो मेरे बच्चे को छोड़ेगा?’, रितिका ने अनुराग पर लगाए कई आरोप
‘मेरे पेट डॉग को नहीं छोड़ा, वो मेरे बच्चे को छोड़ेगा?’, रितिका ने अनुराग पर लगाए कई आरोप
टेलीविजन
वायरल किसिंग वीडियो पर अपूर्वा मुखीजा ने तोड़ी चुप्पी, बताया- 'मैं रोए जा रही थी'
वायरल किसिंग वीडियो पर अपूर्वा मुखीजा ने तोड़ी चुप्पी, बताया- 'मैं रोए जा रही थी'
टेलीविजन
'बिग बॉस' फेम अर्चना गौतम के कैफे में दिन दहाड़े चोरी, पूरा कैश काउंटर उठा ले गया चोर
'बिग बॉस' फेम अर्चना गौतम के कैफे में दिन दहाड़े चोरी, पूरा कैश काउंटर उठा ले गया चोर
टेलीविजन
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की

बता दें कि मैरी ने इस साल की शुरुआत में 'आपकी अदालत' में ओनलर को उनके पैसों पर पलने वाला और गली-गली फुटबॉल खेलने वाला कहा था. साथ ही उन पर पैसों में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए थे. उन्होंने ये भी कहा था कि ओनलर ने उनकी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी थी और उनके नाम पर लोन भी लिए थे. मैरी की टिप्पणी को लेकर अब ओनलर ने एक्स वाइफ पर मानहानि का केस किया है. ओनलर ने कहा कि मैरी ने उनके खिलाफ टेलीविजन और अन्य मंचो पर लोगों के सामने उनके लिए अपमानजनक और नुकसान पहुंचाने वाली बातें कही हैं. 

मैरी कॉम को हो सकती है 2 साल तक की जेल

जानकारी के मुताबिक मैरी पर मानहानि का मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत दर्ज हुआ है. अगर इस केस में बॉक्सर दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें दो साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा उन पर जुर्माना भी लग सकता है. अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर, 2026 को होगी.

मैरी कॉम पर एक्स हसबैंड ओनलर ने ठोका केस, मुसीबत में फंसीं 'बिग बॉस 20' कंटेस्टेंट

केस करने के बाद क्या बोले ओनलर?

एक्स वाइफ मैरी कॉम पर मानहानि का केस करने के बाद ओनलर ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है. उन्होंने अपने पक्ष को मजबूत बताते हुए कहा, 'मैं भारत के जस्टिस सिस्टम पर विश्वास करता हूं. मैं इस मामले पर अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है.'

शादी के 20 साल बाद हुआ था मैरी और ओनलर का तलाक

मैरी और ओनलर ने एक दूसरे को चार से पांच साल तक डेट करने के बाद साल 2005 में शादी की थी. हालांकि 20 सालों के बाद साल 2025 में उनका तलाक हो गया था. दोनों चार बच्चों के पैरेंट्स हैं, जिनमें तीन बेटे और एक गोद ली हुई बेटी शामिल हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 09:16 PM (IST)
Tags :
Mary Kom
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
‘मेरे पेट डॉग को नहीं छोड़ा, वो मेरे बच्चे को छोड़ेगा?’, रितिका ने अनुराग पर लगाए कई आरोप
‘मेरे पेट डॉग को नहीं छोड़ा, वो मेरे बच्चे को छोड़ेगा?’, रितिका ने अनुराग पर लगाए कई आरोप
टेलीविजन
वायरल किसिंग वीडियो पर अपूर्वा मुखीजा ने तोड़ी चुप्पी, बताया- 'मैं रोए जा रही थी'
वायरल किसिंग वीडियो पर अपूर्वा मुखीजा ने तोड़ी चुप्पी, बताया- 'मैं रोए जा रही थी'
टेलीविजन
'बिग बॉस' फेम अर्चना गौतम के कैफे में दिन दहाड़े चोरी, पूरा कैश काउंटर उठा ले गया चोर
'बिग बॉस' फेम अर्चना गौतम के कैफे में दिन दहाड़े चोरी, पूरा कैश काउंटर उठा ले गया चोर
टेलीविजन
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
Advertisement

वीडियोज

Scout OP को Love Gill के लिए Feelings? Yung DSA की बात से बढ़ा सवाल, Team ने दिया Clarification
Salman Khan ने ‘I Love You Bhai’ पर दी प्यारी Smile, Paparazzi के साथ Moment हुआ Viral
Rhiti Tiwari ने Qazi Touqeer से रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, Salman Khan की सलाह का किया खुलासा
Kapil Sharma के ‘Jail’ Joke से मचा Buzz, क्या Samay Raina पर था इशारा?
Avinash Mishra ने जीती Khatron Ke Khiladi 15 की Trophy, 10 साल बाद पूरा हुआ सपना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मिथुन चक्रवर्ती को CM शुभेंदु ने दी ये बड़ी जिम्मेदारी, मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा
मिथुन चक्रवर्ती को CM शुभेंदु ने दी ये बड़ी जिम्मेदारी, मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा
झारखंड
झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन
झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन
इंडिया
आडवाणी से मिले PM मोदी, जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर की मुलाकात
आडवाणी से मिले PM मोदी, जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर की मुलाकात
क्रिकेट
भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट में 14 विकेट लेकर रचा इतिहास, बन गया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट में 14 विकेट लेकर रचा इतिहास, बन गया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
बिहार
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
टेक्नोलॉजी
5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा
5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा
शिक्षा
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
ट्रेंडिंग
जहां सुकून तलाशा वहीं बनी कब्र, दरिंदे ने किया हमला और फिर दहाड़ी मौत
जहां सुकून तलाशा वहीं बनी कब्र, दरिंदे ने किया हमला और फिर दहाड़ी मौत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget