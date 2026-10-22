सिंगर कृष्णराज का 75 साल की उम्र में निधन, सीएम विजय ने जताया दुख
सिंगर कृष्णाराज कानिधन हो गया है. उनके निधन से तमिल इंडस्ट्री में शोक की लहर है. तमिलनाडु के सीएम विजय ने उनके निधन पर शोक जताया है.
दिग्गज सिंगर कृष्णाराज का 75 साल की उम्र में निधन हो गया. तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये हफ्ता काफी मुश्किल रहा. 17 अक्टूबर को म्यूजिक कंपोजर देवा का निधन हुआ और अब सिंगर कृष्णाराज दुनिया छोड़कर चले गए. कृष्णाराज और देवा ने साथ में काफी काम किया है. इसके अलावा देवा के भतीजे एक्टर कार्तिक सबेश का भी 20 अक्टूबर को निधन हो गया.
अब सिंगर कृष्णाराज के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. कृष्णाराज का निधन किस कारण से हुआ है, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. द हिंदू ने सोर्स के हवाले से लिखा कि शुक्रवार सुबह कृष्णाराज का शव उनके घर लाया जाएगा.
सीएम विजय ने जताया दुख
तमिलनाडु के सीएम विजय ने कृष्णाराज के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने लिखा, 'मैं सदमे में हूं. कृष्णाराज के निधन की खबर से मैं बहुत दुखी हूं. कृष्णाराज तमिल सिनेमा के फेमस सिंगर हैं. अपनी यूनिक आवाज और गानों से कृष्णाराज ने फैंस का दिल जीता. कृष्णाराज का जाना तमिल सिनेमा के लिए बड़ा नुकसान है. उनके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और म्यूजिक लवर्स के प्रति दुख प्रकट करता हूं.'
தமிழ்த் திரையுலகின் பிரபல பின்னணிப் பாடகர் திரு. கிருஷ்ணராஜ் அவர்களின் மறைவுச் செய்தி கேட்டு அதிர்ச்சியும், மனவேதனையும் அடைந்தேன். தன்னுடைய தனித்துவமான குரலாலும், உற்சாகம் ததும்பும் பாடல்களாலும் ரசிகர்களின் இதயங்களைக் கவர்ந்த பின்னணிப் பாடகர் திரு. கிருஷ்ணராஜ் அவர்களின் மறைவு தமிழ்த் திரையுலகிற்குப் பேரிழப்பாகும். அவரை இழந்துவாடும் குடும்பத்தினர், உறவினர்கள், நண்பர்கள், திரைத்துறையினர் மற்றும் இசை ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 22, 2026
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वहीं सिंगर अनुराधा श्रीराम कृष्णाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके चेन्नई वाले घर गईं. सिंगर काफी इमोशनल नजर आईं. इससे पहले देवा के निधन से भी एक्ट्रे टूट गई थीं. प्लेबैक सिंगर सुजाता मोहन ने पोस्ट शेयर कर लिखा- कृष्णाराज नहीं रहे, ये सुनकर मेरा दिल टूट गया है. देवा के बाद अब कृष्णाराज भी चले गए. कृष्णाराज देवा सर के फेवरेट सिंगर थे और मेरे भी. उन्होंने देवा सर के कई सॉन्ग में सुपरवाइज किया है, जिन्हें मुझे गाने का मौका मिला. बहुत जल्दी चले गए.
सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने लिखा- हे भगवान. ये बहुत मुश्किल हफ्ता रहा है. एक्टर सरथकुमार ने लिखा- कृष्णाराज के निधन से बहुत दुख हुआ. तमिल सिनेमा में उन्होंने 300 से ज्यादा गाने गाए. Paasamulla Sooriyane गाने में मैंने एक्ट किया. कृष्णाराज के गाने हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगे.