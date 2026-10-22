Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासिंगर कृष्णराज का 75 साल की उम्र में निधन, सीएम विजय ने जताया दुख

सिंगर कृष्णराज का 75 साल की उम्र में निधन, सीएम विजय ने जताया दुख

सिंगर कृष्णाराज कानिधन हो गया है. उनके निधन से तमिल इंडस्ट्री में शोक की लहर है. तमिलनाडु के सीएम विजय ने उनके निधन पर शोक जताया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 22 Oct 2026 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज सिंगर कृष्णाराज का 75 साल की उम्र में निधन हो गया. तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये हफ्ता काफी मुश्किल रहा. 17 अक्टूबर को म्यूजिक कंपोजर देवा का निधन हुआ और अब सिंगर कृष्णाराज दुनिया छोड़कर चले गए. कृष्णाराज और देवा ने साथ में काफी काम किया है. इसके अलावा देवा के भतीजे एक्टर कार्तिक सबेश का भी 20 अक्टूबर को निधन हो गया.

अब सिंगर कृष्णाराज के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. कृष्णाराज का निधन किस कारण से हुआ है, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. द हिंदू ने सोर्स के हवाले से लिखा कि शुक्रवार सुबह कृष्णाराज का शव उनके घर लाया जाएगा. 

सीएम विजय ने जताया दुख

तमिलनाडु के सीएम विजय ने कृष्णाराज के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने लिखा, 'मैं सदमे में हूं. कृष्णाराज के निधन की खबर से मैं बहुत दुखी हूं. कृष्णाराज तमिल सिनेमा के फेमस सिंगर हैं. अपनी यूनिक आवाज और गानों से कृष्णाराज ने फैंस का दिल जीता. कृष्णाराज का जाना तमिल सिनेमा के लिए बड़ा नुकसान है. उनके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और म्यूजिक लवर्स के प्रति दुख प्रकट करता हूं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sujatha Mohan (@sujathamohanofficial)

वहीं सिंगर अनुराधा श्रीराम कृष्णाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके चेन्नई वाले घर गईं. सिंगर काफी इमोशनल नजर आईं. इससे पहले देवा के निधन से भी एक्ट्रे टूट गई थीं. प्लेबैक सिंगर सुजाता मोहन ने पोस्ट शेयर कर लिखा- कृष्णाराज नहीं रहे, ये सुनकर मेरा दिल टूट गया है. देवा के बाद अब कृष्णाराज भी चले गए. कृष्णाराज देवा सर के फेवरेट सिंगर थे और मेरे भी. उन्होंने देवा सर के कई सॉन्ग में सुपरवाइज किया है, जिन्हें मुझे गाने का मौका मिला. बहुत जल्दी चले गए.

सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने लिखा- हे भगवान. ये बहुत मुश्किल हफ्ता रहा है. एक्टर सरथकुमार  ने लिखा- कृष्णाराज के निधन से बहुत दुख हुआ. तमिल सिनेमा में उन्होंने 300 से ज्यादा गाने गाए. Paasamulla Sooriyane गाने में मैंने एक्ट किया. कृष्णाराज के गाने हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Box office Live Updates: थर्सडे को 'जेलर 2' हुई 323 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'-' 'नई नवेली' का 4 बजे तक का कलेक्शन
Live Updates: 'जेलर 2' हुई 323 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'-' 'नई नवेली' का 4 बजे तक का कलेक्शन
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' की नॉर्थ अमेरिका में रचा इतिहास, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म
'जेलर 2' की नॉर्थ अमेरिका में रचा इतिहास, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म
साउथ सिनेमा
Box Office: बुधवार को भी 'जेलर 2' का रहा जलवा, 'प्रहार'-'नई नवेली' के आगे 'दृश्यम 3' का दिखा दम, जानें- कलेक्शन
बुधवार को भी 'जेलर 2' का रहा जलवा, 'प्रहार'-'नई नवेली' के आगे 'दृश्यम 3' का दिखा दम
साउथ सिनेमा
साउथ एक्सेंट पर ट्रोल करने वालों को रश्मिका मंदाना ने दिया कड़ा जवाब, बोलीं- 'मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती'
साउथ एक्सेंट पर ट्रोल करने वालों को रश्मिका मंदाना ने दिया कड़ा जवाब, कही ये बात
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उमरा करने सऊदी गए 4000 भारतीय फंसे, ओवैसी ने लगाई सरकार से गुहार, जानें क्या कहा
उमरा करने सऊदी गए 4000 भारतीय फंसे, ओवैसी ने लगाई सरकार से गुहार, जानें क्या कहा
महाराष्ट्र
रेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'अगर किसी की मां...'
रेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'अगर किसी की मां...'
इंडिया
'30 साल तक...', SIR पर हंगामे के बीच अमित शाह की भविष्यवाणी, राहुल के विदेश दौरे पर भी तंज
'30 साल तक...', SIR पर हंगामे के बीच अमित शाह की भविष्यवाणी, राहुल के विदेश दौरे पर भी तंज
क्रिकेट
Watch: बेवोन जैकब्स ने मारा 96 मीटर लंबा छक्का, मुंह ताकते रह गए भारतीय फील्डर; देखें वीडियो
बेवोन जैकब्स ने मारा 96 मीटर लंबा छक्का, मुंह ताकते रह गए भारतीय फील्डर; देखें वीडियो
बॉलीवुड
Box office Live Updates: थर्सडे को 'जेलर 2' हुई 323 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'-' 'नई नवेली' का 4 बजे तक का कलेक्शन
Live Updates: 'जेलर 2' हुई 323 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'-' 'नई नवेली' का 4 बजे तक का कलेक्शन
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'
तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'
इंडिया
प्रियंका के बाद पिता रॉबर्ट वाड्रा भी आए रेहान के साथ, बोले- 'मुझे बेटे पर गर्व'
प्रियंका के बाद पिता रॉबर्ट वाड्रा भी आए रेहान के साथ, बोले- 'मुझे बेटे पर गर्व'
Home Tips
Dry Fruits Buying Tips: चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें
चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget