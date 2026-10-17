कितनी दौलत के मालिक हैं अनिरुद्ध रविचंदर? जानें उनकी नेटवर्थ और कमाई

म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. खबरे हैं कि वो सनराइजर्स हैदराबाद की CEO काव्या मारन संग शादी करने वाले हैं. इन खबरों के बीच अनिरुद्ध अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं.

ऐसे में आइए जानते हैं कि अपने म्यूजिक करियर के दम पर अनिरुद्ध रविचंदर ने कितनी दौलत कमाई है और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

अनिरुद्ध रविचंदर की नेटवर्थ

म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर की नेटवर्थ की बात करें तो मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो 50 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं.