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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकितनी दौलत के मालिक हैं अनिरुद्ध रविचंदर? जानें उनकी नेटवर्थ और कमाई

कितनी दौलत के मालिक हैं अनिरुद्ध रविचंदर? जानें उनकी नेटवर्थ और कमाई

म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं. इन सब के बीच आइए जानते हैं कि अनिरुद्ध की नेटवर्थ कितनी है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 17 Oct 2026 10:51 AM (IST)
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म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. खबरे हैं कि वो सनराइजर्स हैदराबाद की CEO काव्या मारन संग शादी करने वाले हैं. इन खबरों के बीच अनिरुद्ध अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं.

ऐसे में आइए जानते हैं कि अपने म्यूजिक करियर के दम पर अनिरुद्ध रविचंदर ने कितनी दौलत कमाई है और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

अनिरुद्ध रविचंदर की नेटवर्थ
म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर की नेटवर्थ की बात करें तो मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो 50 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 17 Oct 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Anirudh Ravichander
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