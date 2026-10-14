Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'बच्चों की कमी महसूस होती है', 60 साल के सलमान खान बनना चाहते हैं पापा

'बच्चों की कमी महसूस होती है', 60 साल के सलमान खान बनना चाहते हैं पापा

Koffee With Karan 9: सलमान खान ने करण जौहर के 'कॉफी विद करण' सीजन 9 में कहा कि उन्हें बच्चों की कमी महसूस होती है और वे पिता बनना चाहते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Oct 2026 10:20 AM (IST)
Preferred Sources

'कॉफी विद करण' सीजन 9 के पहले एपिसोड में बतौर मेहमान सलमान खान पहुंचे. शो पर करण जौहर ने सलमान से उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई सवाल किए. इस दौरान सलमान खान ने कहा कि वह बच्चे चाहते हैं. वैसे  यह पहली बार नहीं है जब सलमान ने पिता बनने के बारे में बात की है.

60 की उम्र में पिता बनना चाहते हैं सलमान खान
'वैरायटी इंडिया' की रिपोर्ट के अनुसार, एक्टर ने 'कॉफ़ी विद करण' सीज़न 9 के पहले एपिसोड में होस्ट करण जौहर के साथ बातचीत के दौरान पिता बनने के बारे में बात की. एपिसोड के दौरान, करण जौहर ने सलमान खान से पूछा कि एक्टर का अपनी भतीजियों और भांजों के साथ काफी अच्छा बॉन्ड है ऐसे में क्या क् उन्हें कभी अपने बच्चे न होने की कमी महसूस हुई है. इस पर सलमान ने सहमति जताई और क्लियर किया कि वह जिंदगी में कभी न कभी बच्चे होने का एक्सपीरियंस करना चाहेंगे..

यह पहली बार नहीं है जब सलमान ने पिता बनने के बारे में बात की है. साल 2023 में, 'आप की अदालत' में शामिल होने के दौरान, एक्टर ने बताया था कि उन्होंने बच्चा पैदा करने के बारे में सोचा था, लेकिन कानूनी रुकावटों की वजह से ऐसा नहीं कर पाए.  

सलमान खान सरोगेसी के जरिए बच्चे चाहते हैं? 
सलमान खान ने कहा , "मैंने कुछ प्लान बनाए थे. ये प्लान बहू के लिए नहीं, बल्कि बच्चे के लिए थे. लेकिन भारतीय कानूनों के हिसाब से ऐसा मुमकिन नहीं है. अब देखते हैं कि क्या किया जा सकता है."सरोगेसी के ज़रिए जुड़वां बच्चों के पिता बने करण जौहर का जिक्र करते हुए सलमान ने आगे कहा, "मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन हो सकता है कि कानून बदल गया हो, इसलिए देखते हैं."

सलमान ने बच्चों के लिए अपने प्यार के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि उन्होंने पिता बनने के बारे में सोचा था, साथ ही यह भी माना कि बच्चा होने का मतलब पत्नी का होना भी है. एक्टर ने बच्चों के बड़े होने के दौरान उनके साथ बिताए जाने वाले समय के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, "अगर अगले 4-5 सालों में मेरे बच्चे होते हैं, तो भी मेरे पास अगले 20-25 सालों तक उनके साथ खेलने का समय होगा."

'कॉफी विद करण' सीजन 9 कब से होगा स्ट्रीम? 
बता दें कि 'कॉफी विद करण' सीजन 9 का प्रीमियर 14 अक्टूबर को शाम 7 बजे, सिर्फ़ जियो हॉटस्टार पर होगा. नए एपिसोड हर बुधवार शाम 7 बजे स्ट्रीम होंगे. 

और पढ़ें
Published at : 14 Oct 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Koffee With Karan SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, 90 मिनट की बोनस फुटेज कर सकेंगे एंजॉय
'द ओडिसी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म,जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
ओटीटी
Bloodaxe OTT Release: एक्शन थ्रिलर सीरीज 'ब्लडएक्स' की ओटीटी रिलीज डेट कन्फर्म
एक्शन थ्रिलर सीरीज 'ब्लडएक्स' की ओटीटी रिलीज डेट कन्फर्म
ओटीटी
K-Drama के शौकीन हैं तो मिस न करें ये 5 शोज, IMDb पर मिली है 8.5 प्लस रेटिंग
K-Drama के शौकीन हैं तो मिस न करें ये 5 शोज, IMDb पर मिली है 8.5 प्लस रेटिंग
ओटीटी
क्या आप अब भी वर्जिन हैं? सलमान खान से करण जौहर ने पूछा सवाल, सुपरस्टार बोले- 'कंट्रोल ब्रदर'
क्या आप अब भी वर्जिन हैं? सलमान खान से करण जौहर ने पूछा ऐसा सवाल
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत नहीं आए बांग्लादेशी PM तारिक रहमान तो भड़कीं शेख हसीना, 'दो देशों के रिश्ते किसी...'
भारत नहीं आए बांग्लादेशी PM तारिक रहमान तो भड़कीं शेख हसीना, 'दो देशों के रिश्ते किसी...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में फ्री बिजली मिलने के नियम में बदलाव, अब करना होगा ये काम
दिल्ली में फ्री बिजली मिलने के नियम में बदलाव, अब करना होगा ये काम
इंडिया
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
बॉलीवुड
'नाना पाटेकर जिंदा हैं, किसी ने शव नहीं देखा', तनुश्री दत्ता ने की DNA टेस्ट की मांग
'नाना पाटेकर जिंदा हैं, किसी ने शव नहीं देखा', तनुश्री दत्ता ने की डीएनए टेस्ट की मांग
क्रिकेट
एक्टिंग में अफगानिस्तान को 10 नंबर, कैमरे में कैद हुई खिलाड़ी की नौटंकी
एक्टिंग में अफगानिस्तान को 10 नंबर, कैमरे में कैद हुई खिलाड़ी की नौटंकी
विश्व
पोप लियो को लंग कैंसर, सर्जरी में निकाला गया फेफड़े का एक हिस्सा
पोप लियो को लंग कैंसर, सर्जरी में निकाला गया फेफड़े का एक हिस्सा
बिहार
वैशाली नाव हादसा: 14 लोगों की हुई मौत, तेजस्वी यादव ने क्या कहा?
वैशाली नाव हादसा: 14 लोगों की हुई मौत, तेजस्वी यादव ने क्या कहा?
हेल्थ
Gender Affirming Surgery: क्या है जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, जानें प्रक्रिया और कितना आता है खर्च?
क्या है जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, जानें प्रक्रिया और कितना आता है खर्च?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget