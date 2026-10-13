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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीRise and Fall 2 Episode 18 Review: गौतम गुलाटी से भिड़ीं सारा गुरपाल, नवरात्रि के जश्न में पलटा गेम

Rise and Fall 2 Episode 18 Review: गौतम गुलाटी से भिड़ीं सारा गुरपाल, नवरात्रि के जश्न में पलटा गेम

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 18 में गौतम गुलाटी और सारा गुरपाल के बीच जमकर बहस हुई. वहीं, नवरात्रि के जश्न के बीच निहारिका तिवारी के एक फैसले ने गेम का रुख बदल दिया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 13 Oct 2026 02:05 PM (IST)
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अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में हर गुजरते एपिसोड के साथ मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है. शो में कंटेस्टेंट्स के बीच सत्ता को लेकर खींचतान जारी है, तो वहीं आपसी रिश्तों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. कभी बहस और तकरार माहौल गरमा देती है, तो कभी दोस्ती और दुश्मनी के बीच बदलते रिश्ते शो में नया ट्विस्ट लेकर आते हैं. 

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 18 में कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर बहस और हंगामा देखने को मिला. बेसमेंट में गौतम गुलाटी और सारा गुरपाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसने माहौल गरमा दिया. आइए जानते हैं कि एपिसोड 18 में क्या-क्या हुआ.

सारा और गौतम के बीच छिड़ी जंग

'राइज एंड फॉल 2' में सारा गुरपाल और गौतम गुलाटी के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला. सारा ने गौतम पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें आधी रात को डराया था. 

Rise and Fall 2 Episode 18 Review: गौतम गुलाटी से भिड़ीं सारा गुरपाल, नवरात्रि के जश्न में पलटा गेम

वहीं, गौतम का कहना था कि सारा पिछले कई दिनों से उन्हें उकसा रही हैं. अपनी बात रखते हुए गौतम ने टेबल पर जोर से पैर मारा, जिसके बाद घर में हंगामा मच गया. 

Rise and Fall 2 Episode 18 Review: गौतम गुलाटी से भिड़ीं सारा गुरपाल, नवरात्रि के जश्न में पलटा गेम

इस दौरान कई कंटेस्टेंट्स सारा के समर्थन में उतर आए. वहीं, प्रियंका चाहर चौधरी गौतम गुलाटी से हाथ मिलाने पहुंचीं. ऐसे में पेंटहाउस का माहौल बदलता नजर आ रहा है और कंटेस्टेंट्स के बीच तख्तापलट पलटने की तैयारी शुरू हो गई है.

'राइज एंड फॉल 2' में नवरात्रि का जश्न

वहीं, 'राइज एंड फॉल 2' में नवरात्रि का जश्न भी देखने को मिला. इस खास मौके पर पेंटहाउस को फूलों से सजाया गया और रूलर्स के लिए शानदार पार्टी रखी गई. दूसरी ओर, वर्कर्स को रूलर्स के लिए फूलों की माला बनाने और उन्हें पहनाने का टास्क दिया गया. 

Rise and Fall 2 Episode 18 Review: गौतम गुलाटी से भिड़ीं सारा गुरपाल, नवरात्रि के जश्न में पलटा गेम

इसके लिए दो-दो कंटेस्टेंट्स की जोड़ी बनाकर उन्हें पेंटहाउस में जाना था और अपने पसंदीदा वर्कर को माला पहनानी थी. इस टास्क के बाद पेंटहाउस में वर्कर्स को स्पेशल पावर मिली. 

Rise and Fall 2 Episode 18 Review: गौतम गुलाटी से भिड़ीं सारा गुरपाल, नवरात्रि के जश्न में पलटा गेम

अल्टीमेट रूलर्स की रेस से बाहर शहजाद पूनावाला और इरियाना

सबसे पहले काजल राघवानी और कायरा अनु पेंटहाउस पहुंचीं. काजल ने स्वरा को, जबकि कायरा अनु ने निहारिका तिवारी को माला पहनाई. इसके बाद मिली स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए निहारिका ने शहजाद पूनावाला और इरियाना को अल्टीमेट रूलर्स की रेस से बाहर कर दिया.

Rise and Fall 2 Episode 18 Review: गौतम गुलाटी से भिड़ीं सारा गुरपाल, नवरात्रि के जश्न में पलटा गेम

इसके बाद सारा गुरपाल और प्रियंका चाहर चौधरी की जोड़ी पेंटहाउस पहुंची. दोनों ने निहारिका तिवारी को माला पहनाई. हालांकि, इस दौरान उन्होंने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए व्हाइट कार्ड ऋषभ जायसवाल को दिया.

'राइज एंड फॉल 2' में तीन वाइल्ड कार्ड की एंट्री

बता दें कि 'राइज एंड फॉल 2' में ऋषभ जायसवाल, जशवंत बोपन्ना और सोनम मलिक ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स के तौर पर एंट्री ली है. जहां ऋषभ जायसवाल पेंटहाउस में रहकर शो में अपना जलवा दिखा रहे हैं, वहीं जशवंत बोपन्ना और सोनम मलिक को बेसमेंट में रहकर कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 13 Oct 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Rise And Fall 2
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