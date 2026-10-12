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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'द लोडाउन 2' से 'क्रिस्टल लेक' तक, इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का फुल डोज देंगे ये 5 शोज

'द लोडाउन 2' से 'क्रिस्टल लेक' तक, इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का फुल डोज देंगे ये 5 शोज

इस हफ्ते ओटीटी पर कई शोज आ रहे हैं. इनमें तीन पुराने शोज के नए सीजन दस्तक देंगे. जबकि दो नए शो स्ट्रीम होने वाले हैं. चलिए ऐसे ही पांच शोज पर एक नजर डालते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 12 Oct 2026 03:05 PM (IST)
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अगर आप इस हफ्ते ओटीटी पर कुछ नया कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई नए शोज और कुछ पुराने शोज के नए सीजन भी लौट रहे हैं. हम आपके लिए ऐसे ही पांच शोज लेकर हाजिर हुए हैं. इनमें दो शो नए हैं और बाकी के तीन के नए सीजन आ रहे हैं. तो चलिए जानते हैं कि ये शोज कौन से हैं और ये कब और कहां स्ट्रीम होने वाले हैं?

'द लोडाउन सीजन 2' 

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साल 2025 में 'द लोडाउन' आया था. इसमें कीथ डेविड, कानिएहटीओ हॉर्न, बेट्टी गिलपिन, ईथन हॉक, टॉमी ली जोन्स और रयान किएरा आर्मस्ट्रांग अहम किरदारों में हैं. अब इसका दूसरा सीजन 14 अक्टूबर से हुलू (Hulu) पर स्ट्रीम होगा.

विजनक्वेस्ट

'विज़नक्वेस्ट' एक अमेरिकी सीरीज है. इसका प्रीमियर 14 अक्टूबर को डिज्नी+ पर होने वाला है. इसमें पॉल बेटनी, जेम्स स्पैडर, डायन मॉर्गन ने काम किया है. इसकी कहानी में किरदारों को कई मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ेगा. 

क्रिस्टल लेक

'क्रिस्टल लेक' का प्रीमियर 15 अक्टूबर से पीकॉक पर होगा. ये सीरीज फ्राइडे द 13th फिल्म फ्रैंचाइज़ पर बेस्ड है. इस अमेरिकी शो में  लिंडा कार्डेलिनी, ग्वेंडोलिन सैंडस्ट्रॉम, डेनियल कोच जैसे कलाकार अहम किरदारों में दिखई देंगे. इसके क्रिएटर और प्रोड्यसूर ब्रैड केन हैं.

द डिप्लोमैट

'द डिप्लोमैट' एक पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज है. अब तक इसके तीन सीजन आ चुके हैं और उन्हें दशकों ने काफी पसंद किया है. जबकि अब इसका चौथा सीजन आ रहा है. द डिप्लोमैट सीजन 4 का प्रीमियर 15 अक्टूबर से होगा. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसमें केरी रसेल, रूफ़स सीवेल, डेविड ग्यासी ने काम किया है.

तुलसा किंग

'तुलसा किंग' नाम की सीरीज को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है. अब तक इस अमेरिकी सीरीज के तीन सीजन ने दस्तक दी है. अब चौथा सीजन दस्तक देने जा रहा है. तुलसा किंग सीजन 4 का प्रीमियर Paramount+ पर 16 अक्टूबर को होगा. इसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन, एंड्रिया सैवेज, मार्टिन स्टार जैसे कलाकार नजर आएंगे. जबकि इसके क्रिएटर हैं टेलर शेरिडन. बता दें कि ये एक कॉमेडी और क्राइम ड्रामा है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
The Diplomat
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