Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीसलमान खान का 'बिग बॉस 20' ये ज्यादा OTT पर देखे जा रहे ये शोज, चेक करें पूरी लिस्ट

सलमान खान का 'बिग बॉस 20' ये ज्यादा OTT पर देखे जा रहे ये शोज, चेक करें पूरी लिस्ट

ओटीटी पर 'बिग बॉस 20' और 'खतरों के खिलाड़ी 18' का जलवा है, लेकिन एक शो ने व्यूअरशिप में सलमान खान के रियलिटी शो को भी पीछे छोड़ दिया है. चलिए जानते हैं टॉप 10 में कौन-कौन से शोज शामिल हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 09 Sep 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

इन दिनों ओटीटी पर कई शोज और वेब सीरीज दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं. सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' और 'खतरों के खिलाड़ी 18' भी ओटीटी पर धमाल मचा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा शो है, जिसे 'बिग बॉस 20' से भी ज्यादा देखा जा रहा है. आखिर कौन सा है ये शो और ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टॉप 10 शोज में कौन-कौन शामिल हैं? चलिए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

ओटीटी पर छाया समय रैना का शो
ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हफ्ते ओटीटी पर कॉमेडियन समय रैना का पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट 2' सबसे ज्यादा देखा गया. 7.8 मिलियन व्यूज के साथ इस शो ने 'बिग बॉस 20' और 'खतरों के खिलाड़ी 18' को पीछे छोड़ दिया है. 

सलमान खान का 'बिग बॉस 20' ये ज्यादा OTT पर देखे जा रहे ये शोज, चेक करें पूरी लिस्ट

इस शो को नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर देखा जा सकता है. वहीं, दूसरे नंबर पर सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' है, जिसे 6.4 मिलियन व्यूज मिले हैं. 6 सितंबर को शुरू हुए इस शो को जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है. 

सलमान खान का 'बिग बॉस 20' ये ज्यादा OTT पर देखे जा रहे ये शोज, चेक करें पूरी लिस्ट

तीसरे नंबर पर कौन?
इस हफ्ते तीसरे नंबर पर रोहित शेट्टी का शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' रहा, जिसे 5.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस शो को जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है. वहीं, 5.1 मिलियन व्यूज के साथ अमिताभ बच्चन का क्विज गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' चौथे नंबर पर है. इस शो को सोनी लिव पर स्ट्रीम किया जा सकता है. 

सलमान खान का 'बिग बॉस 20' ये ज्यादा OTT पर देखे जा रहे ये शोज, चेक करें पूरी लिस्ट

ये भी पढ़ें:-'मिर्जापुर द मूवी' ने मंगलवार भी काटा बवाल, 7 फिल्मों के रिकॉर्ड किए ध्वस्त, 2026 का इतना बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया

लिस्ट में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने बनाई अपनी जगह
इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर करण जौहर का शो 'द ट्रेटर्स 2' है, जिसे 4.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस शो को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है. बता दें कि 'द ट्रेटर्स 2' का सफर अब खत्म हो चुका है. क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना ने शो की ट्रॉफी अपने नाम की है. वहीं, छठे नंबर पर पॉपुलर कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' है. इस शो ने इस हफ्ते 4.2 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं. इसे आप यूट्यूब और सोनी लिव पर देख सकते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ormax Media (@ormaxmedia)

'धमाल 4' का आठवें नंबर पर कब्जा
सातवें नंबर पर 3.5 मिलियन व्यूज के साथ 'ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2' है, जिसे जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है. वहीं, 3.4 मिलियन व्यूज के साथ अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' आठवें नंबर पर है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. वहीं, 3.1 मिलियन व्यूज के साथ आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' इस लिस्ट में नौवें नंबर पर है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इस लिस्ट में 2.8 मिलियन व्यूज के साथ 'आई, नोबडी' दसवें नंबर पर है. इस शो को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें:-‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? अब सालों बाद वजह का किया खुलासा

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss 20 India's Got Latent Season 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
200 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'इरुमुडी' अब OTT पर होगी रिलीज! जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
रवि तेजा की 'इरुमुडी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें-डिटेल्स
ओटीटी
फिर वही चाहत, तड़प और उलझा हुआ प्यार, रिलीज हुआ 'लस्ट स्टोरीज 3' का ट्रेलर
'लस्ट स्टोरीज 3' का ट्रेलर आउट, जानें- कब रिलीज होगी ये सीरीज
ओटीटी
Netflix पर तुरंत देख डालें 2026 की ये 6 धांसू सीरीज, हर एक की कहानी है खास
नेटफ्लिक्स पर तुरंत देख डालें 2026 की ये 6 धांसू सीरीज, हर एक की कहानी है खास
ओटीटी
200 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर आ रही 'विश्वनाथ एंड संस', कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?
200 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर आ रही 'विश्वनाथ एंड संस', जानें रिलीज डेट
Advertisement

वीडियोज

Isha Rikhi का Love Angle पर बड़ा जवाब, बोलीं- कोई कोशिश करेगा तो राखी बांध दूंगी
Hanuman Ansh की सफलता पर Chandan K Anand ने बताया Neem Karoli Baba का चमत्कार या मेहनत?
Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के हेलिकॉप्टर को नहीं मिली उतरने की अनुमति, भड़क उठे सपा चीफ
अखिलेश के हेलिकॉप्टर को नहीं मिली उतरने की अनुमति, भड़क उठे सपा चीफ
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
साउथ सिनेमा
The Paradise US Advance Booking: कुछ ही घंटों में 1 लाख डॉलर पार, अमेरिका में नानी की नई फिल्म का गजब क्रेज
अमेरिका में नानी की 'द पैराडाइज' का गजब क्रेज, धुआंधार हो रही प्री सेल
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
अमेरिका में मिला तलाक भारत में नहीं चलेगा! साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला
अमेरिका में मिला तलाक भारत में नहीं चलेगा! साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला
एग्रीकल्चर
कौन-सा राज्य किसानों पर सबसे ज्यादा करता है खर्च? यहां जान लें
कौन-सा राज्य किसानों पर सबसे ज्यादा करता है खर्च? यहां जान लें
शिक्षा
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget