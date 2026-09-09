इन दिनों ओटीटी पर कई शोज और वेब सीरीज दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं. सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' और 'खतरों के खिलाड़ी 18' भी ओटीटी पर धमाल मचा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा शो है, जिसे 'बिग बॉस 20' से भी ज्यादा देखा जा रहा है. आखिर कौन सा है ये शो और ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टॉप 10 शोज में कौन-कौन शामिल हैं? चलिए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

ओटीटी पर छाया समय रैना का शो

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हफ्ते ओटीटी पर कॉमेडियन समय रैना का पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट 2' सबसे ज्यादा देखा गया. 7.8 मिलियन व्यूज के साथ इस शो ने 'बिग बॉस 20' और 'खतरों के खिलाड़ी 18' को पीछे छोड़ दिया है.

इस शो को नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर देखा जा सकता है. वहीं, दूसरे नंबर पर सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' है, जिसे 6.4 मिलियन व्यूज मिले हैं. 6 सितंबर को शुरू हुए इस शो को जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

तीसरे नंबर पर कौन?

इस हफ्ते तीसरे नंबर पर रोहित शेट्टी का शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' रहा, जिसे 5.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस शो को जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है. वहीं, 5.1 मिलियन व्यूज के साथ अमिताभ बच्चन का क्विज गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' चौथे नंबर पर है. इस शो को सोनी लिव पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

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लिस्ट में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने बनाई अपनी जगह

इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर करण जौहर का शो 'द ट्रेटर्स 2' है, जिसे 4.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस शो को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है. बता दें कि 'द ट्रेटर्स 2' का सफर अब खत्म हो चुका है. क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना ने शो की ट्रॉफी अपने नाम की है. वहीं, छठे नंबर पर पॉपुलर कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' है. इस शो ने इस हफ्ते 4.2 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं. इसे आप यूट्यूब और सोनी लिव पर देख सकते हैं.

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'धमाल 4' का आठवें नंबर पर कब्जा

सातवें नंबर पर 3.5 मिलियन व्यूज के साथ 'ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2' है, जिसे जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है. वहीं, 3.4 मिलियन व्यूज के साथ अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' आठवें नंबर पर है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. वहीं, 3.1 मिलियन व्यूज के साथ आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' इस लिस्ट में नौवें नंबर पर है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इस लिस्ट में 2.8 मिलियन व्यूज के साथ 'आई, नोबडी' दसवें नंबर पर है. इस शो को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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