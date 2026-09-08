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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? अब सालों बाद वजह का किया खुलासा

‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? अब सालों बाद वजह का किया खुलासा

‘राज' फिल्म से रातों रात स्टार बनी मालिनी शर्मा ने एक्टिंग से पहली ही फिल्म के बाद दूरी बना ली थी. वहीं अब मालिनी ने खुद इसकी वजह का खुलासा किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 08 Sep 2026 11:05 AM (IST)
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साल 2002 में आई फिल्म ‘राज’ में मालिनी शर्मा भूतनी के किरदार में नजर आई थीं. इस फिल्म में डिनो मोरिया और बिपाशा बसु ने लीड रोल प्ले किया था. वहीं फिल्म में रोल छोटा होने के बावजूज मालिनी शर्मा के काम को काफी पसंद किया गया था और वे रातों-रात फेमस हो गई थीं. लेकिन इस फिल्म के हिट होने के बावजूद मालिनी शर्मा किसी और फिल्म में दिखाई नहीं दी और वे बॉलीवुड से दूर ही रही हैं. हाल ही में पता चला था कि ये एक्ट्रेस अब सह्याद्रि की पहाड़ियों में एक शांत ज़िंदगी जी रही हैं और वहां एक 'फार्मस्टे' चलाती हैं.

वहीं 'राज' फिल्म की इस एक्ट्रेस ने सालों बाद खुलासा किया है कि आखिर उन्होंने बॉलीवुड की चकाचौंध से दूरी क्यों बना ली थी.

मालिनी शर्मा ने क्यों छोड़ी फिल्में?
बता दें कि 'राज' फिल्म से डेब्यू के बाद मालिनी शर्मा रातों-रात मशहूर हो गई थीं, और कुछ ऐसा ही नजारा हाल ही में तब देखने को मिला जब 'स्क्रीन'  ने लाइमलाइट से दूर उनकी ज़िंदगी की एक झलक दिखाई. उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 655 से बढ़कर 45,000 से ज्यादा हो गई, और उनके वीडियोज को हजारों व्यूज मिलने लगे. उनके बिजनेस नंबर पर भी कॉल्स और मैसेज की बाढ़ आ गई, जिनमें उनके फार्मस्टे के लिए बुकिंग की पूछताछ भी शामिल थी. इन सबक बीच मालिनी शर्मा ने अपने लेटेस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई फैंस के सवालों के जवाब दिए.

इसी दौरान एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए कि उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने फिल्में क्यों छोड़ी थीं. इस पर मालिनी ने लिखा, "सच कहूं तो, मैं उस तरह से गायब नहीं हुई थी जैसा कि कहा जाता है. मैंने कुछ समय तक कैमरे के पीछे काम किया, फिर मेरे बच्चे मेरी जिंदगी में आए और मैं उनकी देखभाल में बिजी हो गई."

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क्या फिल्मों में कमबैक करेंगी मालिनी शर्मा?
वहीं जब एक और फैन ने उनसे सिल्वर स्क्रीन पर लौटने की अपील की तो उन्होंने जवाब दिया, "देखते हैं, किस्मत में होगा तो." हालांकि मालिनी ने एक्टिंग में अपने कमबैक को डायरेक्टली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उनके जवाब से ये पॉसिबिलिटी लगती है कि वे फिल्मों में दोबारा वापसी कर सकती हैं.

'एक्ट्रेस बनने की कोई खास इच्छा नहीं थी'

एक और कमेंट में मालिनी ने बताया कि उन्होंने कभी एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं देखा था. उन्होंने लिखा, "मुझमें कभी एक्टर बनने की चाहत नहीं थी. 'राज' फिल्म बस हो गई और मैं बस बहती चली गई. फिल्म रिलीज होने के बाद जब मैं लाइमलाइट में आई, तो मुझे अपने आगे के प्लान के बारे में पक्का पता नहीं था. इसलिए मैंने काम की रफ़्तार धीमी करने का फैसला किया."

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मालिनी शर्मा थी काफी फेमस
मालिनी शर्मा 2000 के दशक की शुरुआत में सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक थीं. उन्हें टीवी शो 'C.A.T.S.' और फिल्म 'राज' से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. वह कई म्यूज़िक वीडियो में भी नजर आईं, जिनमें मशहूर गाना "सावन में लग गई आग" भी शामिल है.

प्रियांशु चटर्जी से हुई थी मालिनी शर्मा की शादी
उस समय उनकी शादी एक्टर-मॉडल प्रियांशु चटर्जी से हुई थी. बाद में दोनों का तलाक हो गयाय मालिनी ने फिल्म 'एनकाउंटर' की शूटिंग शुरू होने से ठीक दो दिन पहले ही उससे अलग होने का फैसला किया और कैमरे के पीछे काम करने को चुना.

वे इंडस्ट्री से दूर एक सिंपल लाइफ जी रही हैं. एक पिछली पोस्ट में, मालिनी ने अपनी मौजूदा फैमिली लाइफ के बारे में भी बात की थी और लिखा था, "मैं आधी मुस्लिम हूं क्योंकि मेरी शादी एक पठान से हुई है."

 

Published at : 08 Sep 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Raaz Malini Sharma
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