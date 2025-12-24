हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनशख्स ने चुपके से बना लिया था जैकलीन फर्नांडीज का ऐसा वीडियो, वायरल हुई क्लिप तो एक्ट्रेस ने कह दी ये बात

शख्स ने चुपके से बना लिया था जैकलीन फर्नांडीज का ऐसा वीडियो, वायरल हुई क्लिप तो एक्ट्रेस ने कह दी ये बात

Jacqueline Fernandez Viral Video: जैकलीन फर्नांडीज का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को एक शख्स ने उन्हें बिना बताए बनाया था. अब एक्ट्रेस ने इस पर अपनी मजेदार प्रतिक्रिया दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Dec 2025 10:08 AM (IST)
जैकलीन फर्नांडीज ने बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और स्टाइल से फैंस पर राज करती हैं. हाउसफुल जैसी फिल्मों में उनका काम फैंस को खूब पसंद आया. जैकलीन सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं हैं बल्कि हर रोल में आसानी से फिट हो जाती हैं और कॉमेडी, ड्रामा या एक्शन सबमें अपना जलवा दिखाती हैं.

इन्हीं सब के बीच जैकलीन फर्नांडीज ने एक वीडियो पर रिएक्ट किया है जिसमें एक आदमी ने चुपके से उन्हें एक रेस्टोरेंट के अंदर एक आदमी से बात करते हुए बनाया था. 

चुपके से बनाया वीडियो
यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर ca.rishabh.sethia ने शेयर किया था जिसमें जैकलीन उनसे कुछ दूरी पर बैठी हुई दिख रही थीं. वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही क्लिप रिकॉर्ड करने वाले शख्स ने कैमरा को जूम इन किया, जैकलीन एक आदमी से बात करती हुई दिखीं. जूम आउट करने के बाद, शख्स मुस्कुराया और जैकलीन की ओर इशारा किया.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rishabh (@ca.rishabh.sethia)

 क्लिप में, जैकलीन कैजुअल कपड़ों में दिखीं. वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए शख्स ने लिखा- आपको क्या लगता है? #Jacqueline. 

जैकलीन ने क्लिप पर किया रिएक्ट
 वीडियो वायरल होने के बाद जैकलीन ने भी रिएक्ट किया है. उन्होंने शख्स के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा-
'हां, वह मैं ही हूं '. अब जैकलीन के दिलचस्प कमेंट को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. इस वायरल वीडियो पर एक फैन ने कमेंट करते  हुए लिखा- सबसे अच्छी बात यह है कि आपने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया. दूसरे फैन ने लिखा-हां, वह वही हैं, लेकिन वह बहुत दयालु इंसान हैं और अगर आप उनसे बात करते तो वह रूड नहीं होतीं... मैं उनसे एक बार असल ज़िंदगी में मिला हूं, वह सच में बहुत डाउन टू अर्थ हैं.


शख्स ने चुपके से बना लिया था जैकलीन फर्नांडीज का ऐसा वीडियो, वायरल हुई क्लिप तो एक्ट्रेस ने कह दी ये बात

काम की बात करें तो, जैकलीन आखिरी बार हाउसफुल 5 में दिखी थीं. इस फिल्म को तरुण मनसुखानी ने डायरेक्ट किया था.  फिल्म में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, डीनो मोरिया, रंजीत, सौंदर्या शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप सबीर भी हैं. 

Published at : 24 Dec 2025 10:08 AM (IST)
Jacqueline Fernandez Jacqueline Fernandez Viral Video
विश्व
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज
लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज
विश्व
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
स्पोर्ट्स
एशेज हार के बाद शराब के नशे में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर बोले- जांच करेंगे
एशेज हार के बाद शराब के नशे में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर बोले- जांच करेंगे
ISRO ने लॉन्च कर दिया बाहुबली रॉकेट, ऐसा करने वाला दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बनी isro
ISRO ने सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर रच दिया इतिहास, अमेरिका के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया
Assam Protest: असम में फिर भड़क उठी हिंसा की आग, आखिर क्या है हिंसा की असली वजह? |Himanta Biswa Sarma
Unnao Rape Case:उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर धरने पर बैठा परिवार
Unnao Rape Case: Delhi Police ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को जबरन धरना स्थल से उठाया | UP News
फोटो गैलरी

Embed widget