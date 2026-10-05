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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडउर्वशी रौतेला की बाहों में दिखा मिस्ट्री मैन, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने पूछा- 'ये लड़का कौन हैं'

उर्वशी रौतेला की बाहों में दिखा मिस्ट्री मैन, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने पूछा- 'ये लड़का कौन हैं'

एक्ट्रेस उर्वशी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक मिस्ट्री मैन के साथ नजर आ रही हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोग कमेंट कर पूछ रहे हैं कि आखिर उर्वशी के साथ नजर आ रहा ये शख्स कौन है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 05 Oct 2026 12:01 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला काफी समय से बड़े पर्दे से दूर हैं. हालांकि, वो अपनी पब्लिक अपीयरेंस और बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. अब एक्ट्रेस अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गई हैं.

उर्वशी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक मिस्ट्री मैन के साथ नजर आ रही हैं. वीडियो में दोनों की बॉन्डिंग ने यूजर्स का ध्यान खींच लिया है और लोग कमेंट कर पूछ रहे हैं कि आखिर उर्वशी के साथ नजर आ रहा ये शख्स कौन है.

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उर्वशी रौतेला ने मिस्ट्री मैन के साथ दिए पोज
उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो ग्रीन कलर की ड्रेस में ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं. वहीं, वीडियो में एक मिस्ट्री मैन भी उनकी बाहों में नजर आ रहा है. दोनों एक-दूसरे के काफी क्लोस दिख रहे हैं और कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं. एक्ट्रेस का ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

 
 
 
 
 
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यूजर्स ने कर रहें सवाल
उर्वशी को मिस्ट्री मैन संग देख वीडियो पर यूजर्स ने जमकर रिएक्शन दिया. एक यूजर ने कमेंट कर पूछा, 'ये लड़का कौन है?' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'वो सिर्फ फिल्म की शूटिंग कर रही हैं.', तीसरे ने कहा, 'कौन सी फिल्म का शूट है?' वहीं कुछ लोग उर्वशी की जमकर तारीफ करते नजर आए.

उर्वशी रौतेला की बाहों में दिखा मिस्ट्री मैन, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने पूछा- 'ये लड़का कौन हैं

वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी ऐड शूट का हिस्सा हो सकता है, हालांकि इसे लेकर एक्ट्रेस की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आई है. उर्वशी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

उर्वशी रौतेला का वर्क फ्रंट
उर्वशी रौतेला को आखिरी बार फिल्म 'डाकू महाराज' में  देखा गया था.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 05 Oct 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Urvashi Rautela
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