शाहरुख खान को नहीं जानती है ये तुर्किए एक्ट्रेस, कहा- 'कौन है ये अंकल'

बॉलीवुड के किंग खान का जलवा दुनियाभर में है. उनके रोमांस से लेकर एक्शन तक के फैंस दीवाने हैं. ऐसा कोई नहीं होगा जो शाहरुख खान को नहीं जानता है. मगर इस बार कुछ ऐसा ही हो गया है. एक तुर्किए एक्ट्रेस ने शाहरुख खान को पहचानने से मना कर दिया है. शाहरुख खान हाल ही में जॉय अवॉर्ड्स 2026 में शामिल होने के लिए रियाद गए थे. इस अवॉर्ड फंक्शन का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें तुर्किए एक्ट्रेस शाहरुख को स्टेज पर रिकॉर्ड करती नजर आ रही है. उस वीडियो पर अब एक्ट्रेस ने रिएक्ट किया है.

वायरल हो रहे वीडियो में शाहरुख खान स्टेज पर खड़े हुए हैं और उनके साथ मिस्त्र की हसीना अमीना खलील स्टेज पर थीं. इस वीडियो को तुर्किए एक्ट्रेस हैंडी एर्सेल ने रिकॉर्ड किया. जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सब उन्हें शाहरुख की फैन गर्ल कहने लगे. फैन गर्ल वीडियो वायरल होने के बाद हैंडी ने ऐसा कुछ कह दिया है कि जिसके बाद हर कोई चौंक गया है.

कौन हैं ये अंकल

जब वीडियो वायरल हुआ तो हैंडी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शाहरुख और अमीना की स्टेज वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा- कौन हैं ये अंकल? मैं बस अपनी दोस्त अमीना को रिकॉर्ड कर रही थी. मैं उनकी फैन नहीं हूं. प्लीज सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाना बंद करें. हैंडी का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोगों को यकीन नहीं आ रहा है को वी बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को नहीं जानती हैं.

बॉलीवुड के किंग खान के लुक की बात करें तो वो ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आए और ग्रे हेयरस्टाइल में पहुंचे थे. वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही किंग में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म सितंबर 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और सुहाना खान अहम किरदार निभाते नजर आएं.

