ऑस्कर विनर कंपोजर एआर रहमान ने अपने "सांप्रदायिक" बयान पर आलोचनाओं का सामना करने के बाद भले ही क्लियरिफेक्शन जारी कर दिया हो, लेकिन उनकी स्टेटमेंट के बाद से म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में काफी हलचल मची हुई है. तमाम सेलेब्स ने उनके बयान की आलोचना की है. वहीं अब इस फेहरिस्त में भजन सम्राट अनुप जलोटा भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने भी संगीतकार पर निशाना साधते हुए कहा है एक बेहद चौंकाने वाली सलाह दे डाली है.

अनूप जलोटा ने ए आर रहमान पर साधा निशाना

अनूप जलोटा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि अगर रहमान को लगता है कि उनके धर्म के कारण उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो उन्हें हिंदू धर्म में वापस कंवर्ट होने पर विचार करना चाहिए.अनूप जलोटा ने रहमान के बैकग्राउंड का जिक्र करते हुए बताया कि एआर रहमान पहले हिंदू थे और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया. इसके बाद भी उन्होंने संगीत जगत में खूब काम किया, नाम कमाया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई. लेकिन अगर रहमान को अब ऐसा विश्वास है कि उनके धर्म की वजह से अवसर कम हो रहे हैं, तो उन्हें अपना पुराना धर्म अपनाने के बारे में सोचना चाहिए.

जलोटा ने कहा, “अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही, म्यूजिक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाएं. तो, उनको यह विश्वास होना चाहिए कि उनको हिंदू होने से फिर से फिल्में मिलनी शुरू हो जाएंगी यही तो रहमान के मतलब का सार है. इसलिए मेरा सुझाव है कि वे हिंदू बनकर ट्राई करें और देखें कि क्या फिर से उन्हें फिल्म प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं या नहीं. "

Mumbai, Maharashtra: On singer A. R. Rahman’s statement, singer Anup Jalota says, "If he feels that he is not getting opportunities in films because he is Muslim, my suggestion is that he could consider returning to Hinduism and then try again...." pic.twitter.com/dcEzDH2VJZ — IANS (@ians_india) January 20, 2026

रहमान के किय बयान पर हो रहा विवाद?

हाल ही में, रहमान ने बीबीसी एशियन नेटवर्क को एक इंटरव्यू किया था. इस दौरान रहमान से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी एक तमिल संगीतकार के रूप में बॉलीवुड में भेदभाव महसूस किया है. उन्होंने कहा, “शायद मुझे कभी इसका पता ही नहीं चला, शायद भगवान ने इसे छुपा रखा था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया. पिछले आठ वर्षों में, शायद सत्ता में बदलाव आया है, और अब सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो रचनात्मक नहीं हैं. यह सांप्रदायिक मुद्दा भी हो सकता है… लेकिन यह मेरे सामने स्पष्ट रूप से नहीं है.” उन्होंने छावा की ‘विभाजनकारी’ छवि का फायदा उठाने के लिए भी आलोचना की थी.

बाद में रहमान ने क्लियरिफिकेशन भी जारी किया था

ऑस्कर विजेता संगीतकार ने बाद में एक बयान जारी कर लोगों को हुई ‘तकलीफ’ के लिए माफी मांगी. वीडियो में रहमान ने कहा, “संगीत हमेशा से हमारी संस्कृति से जुड़ने, उसका जश्न मनाने और उसका सम्मान करने का मेरा तरीका रहा हैय भारत मेरी प्रेरणा, मेरा गुरु और मेरा घर है. मैं समझता हूं कि इरादों को कभी-कभी गलत समझा जा सकता है. लेकिन मेरा मकसद हमेशा संगीत के जरिये उत्थान, सम्मान और सेवा करना रहा है. मैंने कभी किसी को ठेस पहुंचाने की इच्छा नहीं की है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात लोगों तक पहुंचेगी.”