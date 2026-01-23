पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार मां प्रकाश कौर के साथ नजर आए सनी देओल, हाथ थामे आए नजर

सनी देओल की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. बॉर्डर 2 उनकी मोस्ट अवेटिड फिल्मों में से एक है. जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. बॉर्डर 2 को खूब पसंद किया जा रहा है और इसे काफी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं. बॉर्डर 2 की रिलीज के बीच एक रात पहले गुरुवार को सनी देओल को मां प्रकाश कौर के साथ स्पॉट किया गया. सनी ने इस दौरान अपनी मां का हाथ थामा हुआ था.

सनी देओल का मां प्रकाश कौर के साथ वायरल हो रहा वीडियो एयरपोर्ट का है. जिसमें दोनों चुपचाप जाते हुए नजर आ रहे हैं. सनी ने इस दौरान पैप्स को अवॉइड किया. वो चुपचाप अपनी मां का हाथ पकड़कर जाते हुए नजर आए.

प्रकाश कौर के चेहरे पर दिखा दुख

वायरल हो रहे वीडियो में सनी देओल अपनी मां को संभालते हुए नजर आए. दोनों हाथ पकड़े जा रहे थे. सनी इस दौरान मां का ख्याल रखते नजर आए. प्रकाश कौर बहुत ही सिंपल सूट में नजर आईं. उनके चेहरे पर पति को खोने का दुख साफ दिख रहा था. वो बहुत ही शांत नजर आईं. वहीं सनी देओल की बात करें तो उन्होंने चैक शर्ट पहनी हुई थी और मीडिया से दूरी बनाई हुई थी. उन्होंने मीडिया को देखकर रिएक्ट नहीं किया.

धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर को देखकर फैंस इमोशनल होते नजर आए. प्रकाश कौर पहले की तरह नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हैं. इस समय में उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल उनका खास ध्यान रख रहे हैं और मजबूती से उनके साथ खड़े है.

प्रकाश कौर की बात करें तो उनकी और धर्मेंद्र की 1954 में शादी हुई थी. इस कपल के 4 बच्चे दो बेटे और दो बेटियां हैं. धर्मेंद्र के निधन के बाद से पूरा परिवार टूट गया है. सब अब धीरे-धीरे खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं.

