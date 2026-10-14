'काली लड़कियां कैमरे पर अच्छी नहीं लगतीं', सोनाली कुलकर्णी को किसने मारा था ताना

सोनाली कुलकर्णी इन दिनों अपनी फिल्म ‘द पैराडाइज’ को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने फिल्म की सक्सेस पर पैपराजी संग केक काटकर जश्न भी मनाया था. द पैराडाइज में उन्होंने नानी की मां समक्का का किरदार निभाया है.

हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड बब्ल के साथ एक पॉडकास्ट में एक ऐसा किस्सा सुनाया जब उन्हें उनके रंग को लेकर ताना मारा गया था. उन्होंने बताया उस समय सोनाली काफी छोटी थी और उन्हें शर्मिंदगी महसूस करवाने के लिए ऐसा किया गया था.

पहले ऑडिशन में सुननी पड़ी थी रंग को लेकर बात

सोनाली ने बताया कि सबको लगता था कि काली लड़कियों को कैमरा फेसिंग रोल नहीं करने चाहिए. अपनी पहली फिल्म के ऑडिशन का किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा, ‘आस-पास जो लोग होते हैं, वो बड़े हैवान होते हैं कभी-कभी, पुणे में जब मैं ऑडिशन देने गई थी तो एक लेडीज ने मुझसे कहा कि तुम क्यों आई हो यहां? अपना चेहरा देखा करो आइने में काली लड़कियां कैमरे पर अच्छी नहीं लगती.’

इस बात से सोनाली को काफी बुरा लगा. उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उनके रंग को लेकर ऐसी बात क्यों कही जा रही है. उन्होंने कहा, ‘मेरे परिवार में हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था. हमारे पास सिर्फ प्यार था, तो मेरे लिए वो इतनी बेज्जती थी कि मुझे लग रहा था कि मैं भाग जाऊं. जमीन मुझे सीता मैया की तरह ले ले अपनी गोद में.’

हालांकि, कुछ ही देर बाद जब उनकी मुलाकात गिरीश कर्नाड से हुई, तो उन्होंने सोनाली से बाकी लोगों की तरह ही बात की. उन्होंने सोनाली का नाम पूछा और उनके काम के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाई. इससे अभिनेत्री को अच्छा महसूस हुआ और उस महिला की बात का असर भी कम हो गया.

नाक और खूबसूरती को लेकर भी थीं इनसिक्योर

पॉडकास्ट में जब सोनाली कुलकर्णी की खूबसूरती पर बात की गई तो उन्होंने कहा, ‘मैं आज ये मान सकती हूं कि मैं गुड लुकिंग हूं. लेकिन लोग होते हैं आपके आस-पास जो दूसरों को कॉम्प्लेक्स देना अपनी जिम्मेदारी मानते हैं. तो जब मैं छोटी थी तब मुझे लगता था कि मेरी नाक छोटी हूं. मेरा रंग गेहुंआ है, मैं फेयर नहीं हूं.’





उन्होंने बताया कि कैसे समय के साथ उन्हें समझ आया कि सभी जन्म से खूबसूरत होते हैं. उन्होंने कहा, ‘जो मुझे लगा था, उसके बाद मुझे खुद पर इतना काम करना पड़ा. मैं किसी को खुलकर बता भी नहीं पाई थी कि वो मैडम मुझे ऐसे बालीं थीं. लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अच्छी हूं क्योंकि मेरा नजरिया भी सुंदर है.’

उम्र और झुर्रियों को लेकर भी बदली सोच

सोनाली ने उम्र बढ़ने और चेहरे पर दिखने वाले बदलावों को लेकर भी अपनी राय रखी. उनका मानना है कि उम्र के साथ आने वाले बदलावों को छिपाने के बजाय उन्हें सहजता से अपनाना चाहिए. एक एक्ट्रेस के लिए चेहरे के भाव और अनुभव अहम होते हैं, क्योंकि एक्टिंग में इनका अपना महत्व है.