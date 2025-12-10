जिस तरह रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. उसी तरह एक और स्पाई-थ्रिलर के रिलीज होने को लेकर बड़ा अपडेट है. दरअसल सुपर-स्पाई 'पठान' के रूप में शाहरुख खान की वापसी अब ऑफिशियली कंफर्म हो गई है. दरअसल एक्टर की ब्लॉकबस्टर ‘पठान 2’ की पुष्टि हो गई है.

'पठान 2' हुई कंफर्म

दरअसल दुबई में एक रियल एस्टेट इवेंट में इसकी पुष्टि हुई जहां सुपरस्टार उनके नाम पर एक टॉवर लॉन्च करने के लिए मौजूद थे. लॉन्च के दौरान, मंच पर डेवलपर ने अनाउंसमेंट की कि 'पठान 2' वास्तव में बन रही है. फैन हैंडल पर शेयर किए गए इवेंट के एक वीडियो में डेवलपर ने कहा, "कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म होती है तो उसका एक सीक्वल होता है, क्या मैं सही हूं? 'पठान' की तरह, 'पठान 2' आ रही है. तो कोई फिल्म आप देखो, तो उसका सीक्वल होगा

अनाउंसमेंट पर फैंस का रिएक्शन

क्लिप पर रिएक्ट हुए एक फैन ने लिखा, “स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है. पठान 2 की शूटिंग आलिया भट्ट की फिल्म ‘अल्फा’ की रिलीज के बाद अगले साल शुरू होगी.”

एक फैन ने कमेंट किया, "और धुरंधर द्वारा मचाई गई सुनामी के बाद, अब हर जासूसी फिल्म से उम्मीदें आसमान छू रही हैं, पठान 2 अभी से ही ज़बरदस्त प्रमोशन में है!" एक और ने कमेंट किया, "अल्फ़ा में पोस्ट-क्रेडिट सीन शाहरुख़ ने दिया तो समझ लेना कि पठान 2 कन्फर्म है!"

PATHAAN is BACK 🔥😳



ALL TIME GROSSER & the HIGHEST GROSSER from the Spy Universe to gets SEQUEL - #Pathaan2 ❤️😎#ShahRukhKhan movie likely to start next year after #Alpha release 😱😎



After #Dhurandhar the expectations from Spy movies are SKY HIGH 🙏🏻pic.twitter.com/hbq26aDOgj — Pan India Review (@PanIndiaReview) December 9, 2025

पठान 2' की शूटिंग चिली में होगी

मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स का सीक्वल अगले साल फ्लोर पर जाने की उम्मीद है, जिसमें चिली एक मेजर बैकग्राउंड के रूप में काम करेगा. चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक फॉन्ट की हालिया भारत यात्रा के दौरान, उन्होंने और संस्कृति मंत्री कैरोलिना अरेडोन्डो ने सिनेमाई साझेदारी की संभावना तलाशने के लिए भारतीय फिल्म निर्माताओं से मुलाकात की थी. बैठक में शामिल हुए फिल्म निर्माता-अभिनेता अंशुमान झा ने खुलासा किया, "यशराज फिल्म्स द्वारा पठान 2 और लकड़बग्घा 3 की शूटिंग अगले साल चिली में करने को लेकर बातचीत हुई है. मुझे उम्मीद है कि हम अपने सिनेमा के माध्यम से चिली की सुंदरता को दुनिया के सामने लाने के महामहिम के दृष्टिकोण में मदद करेंगे."

'पठान 2' अगले बड़े क्लैश को सेटअप करेगा

रिपोर्ट्स बताती हैं कि 'पठान 2' लंबे समय से मचअवेटेड क्रॉसओवर 'टाइगर वर्सेस पठान' से पहले आएगी. पीपिंगमून की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है, "सीक्वल को न केवल पठान की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बल्कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग इंस्टॉलमेंट में बड़े क्लैश की नींव रखने के लिए भी बनाया गया है."