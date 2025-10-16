बीआर चोपड़ा के एपिक सीरियल ‘महाभारत’ में ‘कर्ण’ के आइकॉनिक रोल को निभाकर खूब फेमस हुए दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का बुधवार (15 अक्टूबर) को मुंबई में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया था. उनके निधन से टेलीविजन और फिल्म जगत में मातम पसरा हुआ है. बीते दिन उनकी अंतिम यात्रा में सलमान खान से लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा, कुशाल टंडन और दीपिका कक्कड़ तक बॉलीवुड और टीवी जगत के तमाम सितारे पहुंचे थे.वहीं अब बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट कर दिवंगत पंकज धीर को याद कर इमोशनल मैसेज लिखा है.

हेमा मालिनी ने पंकज धीर को याद कर लिखा इमोशनल मैसेज

हेमा मालिनी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पंकज धीर के साथ अपनी कई पुरानी तस्वीरें पोस्ट की हैं और दिवंगत एक्टर को अपना "प्यारा दोस्त" बताया और कहा कि वह उनके निधन से "सदमे" में हैं. दिग्गज अभिनेत्री और पॉलिटिशियन ने इसके साथ ही पंकज धीर को याद करते हुए इमोशनल मैसेज भी लिखा. उन्होंने लिखा, "मैंने आज एक बहुत ही प्यारे दोस्त को खो दिया है और पूरी तरह से टूट गई हूं. पंकज धीर, हमेशा इतने स्नेही, हर चीज के प्रति उत्साही, एक टैलेंटड अभिनेता जिन्होंने महाभारत में कर्ण के अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीता, इतने जीवन से भरपूर, ने अंतिम सांस ली है. कैंसर से एक साहसी लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया, जिस पर जीत पाने के लिए वह पूरी तरह ठान चुके थे."

उन्होंने आगे लिखा, "मेरे लिए, वह हमेशा बहुत सहयोगी रहे, मैंने जो भी काम किया उसमें मेरा उत्साहवर्धन किया और जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी, हमेशा मेरे साथ रहे. मुझे अपने जीवन में उनके सपोर्ट और मौजूदगी की की कमी खलेगी. मैं उनकी प्यारी पत्नी अनीता जी के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं, जो उनके जीवन की रोशनी थीं."

ईशा देओल ने भी दिवंगत अभिनेता को किया याद

ईशा देओल ने भी दिवंगत अभिनेता को याद करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनकी एक तस्वीर पोस्ट की. उन्होंने लिखा, "पंकज अंकल के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. एक प्यारे फैमिली फ्रेंड और हमेशा खुशियों से भरे रहने वाले एक अमेजिंग इंसान, आपको और हमारी वो मज़ेदार बातचीत और उसके बाद आपकी हंसी को बहुत याद करेंगे, आपकी आत्मा को शांति मिले, आंटी, निकेतन धीर और परिवार के प्रति गहरी संवेदना. ओम शांति."





बता दें कि पंकज धीर का अंतिम संस्कार बुधवार शाम मुंबई के विले पार्ले में हुआ. सलमान खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मुकेश ऋषि, कुशाल टंडन, दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम समेत इंडस्ट्री के कई लोग दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच थे.