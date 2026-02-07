हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विवादों के बीच 'ओ रोमियो' का नया गाना 'पान की दुकान' हुआ रिलीज, शाहिद संग झूमने को हो जाएंगे मजबूर

विवादों के बीच 'ओ रोमियो' का नया गाना 'पान की दुकान' हुआ रिलीज, शाहिद संग झूमने को हो जाएंगे मजबूर

Paan Ki Dukaan Song Release: शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' रिलीज होने से पहले काफी ज्यादा विवादों में आ चुकी है. फिल्म में शाहिद ने एक माफिया डॉन हुसैन उस्तरा का किरदार निभाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Feb 2026 03:37 PM (IST)
शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' रिलीज होने से पहले काफी ज्यादा विवादों का सामना कर रही है. इस बीच, फिल्म का नया गाना 'पान की दुकान' रिलीज कर दिया गया है. फैंस को शाहिद का ये गाना काफी पसंद आ रहा है. अभिनेता शाहिद कपूर ने मुंबई में एक इवेंट के दौरान नया गाना 'पान की दुकान' रिलीज किया है.

हाई एनर्जी सॉन्ग

सॉन्ग 'पान की दुकान' एक हाई-एनर्जी वाला डांस नंबर है, जिसमें शाहिद कपूर का स्वैग और डांस स्टेप्स कमाल के हैं. गाने में उनके डांस मूव्स दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं. ये गाना इतना जबरदस्त है कि इसे सुनकर हर कोई झूमने को मजबूर हो जाए. वहीं, गाने में दिशा की मौजूदगी ने चार चांद लगा दिए हैं. गाने में उनकी ग्रेसफुल और ग्लैमरस परफॉर्मेंस फैंस को और भी ज्यादा भा रही है.

गाने को सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज ने मिलकर गाया है, जबकि इसके लिरिक्स गुलजार साहब ने लिखे हैं और विशाल भारद्वाज ने इसका संगीत तैयार किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor)

'ओ रोमियो' के बारे में

विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोडक्शन नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट की तरफ से है. फिल्म में शाहिद के अलावा, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्‍ना भाटिया और फरीदा जलाल जैसे कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे. ये फिल्म हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' पर आधारित है. फिल्म में शाहिद ने एक माफिया डॉन हुसैन उस्तरा का किरदार निभाया है. वहीं, सपना उर्फ सपना दीदी के रोल में तृप्ति डिमरी नजर आ रही हैं.

रिलीज पर हो रहा विवाद

बता दें कि फिल्म की रिलीज को लेकर काफी विवाद चल रहा है. दरअसल, हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने कोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की. उनका कहना है कि फिल्म में शाहिद कपूर के किरदार हुसैन 'उस्तरा' शेख उनके पिता से प्रेरित है. उनका कहना है कि फिल्म में उनके पिता के बारे में गलत तरीके से बताया गया है. हालांकि विशाल भारद्वाज और हुसैन जैदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि फिल्म हुसैन 'उस्तारा' शेख की जीवनी से प्रेरित नहीं है, बल्कि एक कलात्मक कहानी है, जिसका कुछ हिस्सा उनकी कहानी से प्रेरित है लेकिन किरदार काल्पनिक हैं.

Published at : 07 Feb 2026 03:37 PM (IST)
SHAHID KAPOOR O Romeo
