सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार साबित हुई है और ये 2026 की पहली बॉलीवुड हिट भी बन चुकी है. इस वॉर ड्रामा फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए दो हफ्ते पूरे हो चुके हैं और अब ये तीसरे वीक में एंट्री कर चुकी है. फिल्म की कमाई की बात करें तो पिछले दो हफ़्तों में इसने दुनिया भर में 400 करोड़ से ज़्यादा और भारत में तकरीबन 300 करोड़ रुपयों का नेट कलेक्शन कर कमाल कर जिया. हर लिहाज़ से यह एक ब्लॉकबस्ट फिल्म बन चुकी है. लेकिन क्या ये गदर 2 और उरी से ज्यादा प्रॉफिटेबल रही है? चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं.

‘बॉर्डर 2’ की कैसी रही बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस?

अनुराग सिंह निर्देशनत ‘बॉर्डर 2’ सिनेमाघरों में गणतंत्र दिवस से पहले 23 जनवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने शानदार ओपनिंग की और रिपब्लिक डे वीकेंड का खूब फायदा उठाया.

कमाई की बात करें तो पहले हफ़्ते में भारत में ‘बॉर्डर 2’ ने 224 करोड़ नेट कमा लिए थे.

खास बात ये है कि 26 जनवरी को 59 करोड़ का कलेक्शन इसका हाईएस्ट सिंगल डे कलेक्शन रहा.

दूसरे हफ़्ते में इसने 71 करोड़ रुपये और जोड़े.

वहीं सिनेमाघरों में अपने 15वें दिन के आखिर तक, फ़िल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 297 करोड़ रुपये नेट (357 करोड़ रुपये ग्रॉस) कमा लिए थे.

उम्मीद है कि फ़िल्म भारत में अपने कलेक्शन में ₹15-20 करोड़ और जोड़ेगी, लेकिन इससे ज़्यादा की कमाई अब ये नहीं कर पाएगी.

वहीं ग्लोबल बॉक्स पर, ‘बॉर्डर 2’ एक मज़बूत ओपनिंग वीकेंड के बाद धीमी पड़ गई. उम्मीद है कि फ़िल्म विदेशों में लगभग $6 मिलियन ग्रॉस के साथ अपना सफ़र खत्म करेगी.

शनिवार, 6 फरवरी तक, बॉर्डर 2 ने दुनिया भर में 407 करोड़ ग्रॉस कमाए हैं. फ़िल्म को वर्ल्डवाइड लगभग 430-440 करोड़ रुपये पर अपना सफ़र खत्म करना चाहिए.

इसके 275 करोड़ रुपये के बजट को देखते हुए, यह एक इम्प्रेसिव आंकड़ा है, लेकिन बहुत बंपर नहीं है.

बॉर्डर 2 वर्सेस उरी और गदर 2

बॉर्डर 2 भारतीय फिल्म इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली वॉर ड्रामा फिल्म बन चुकी है और इसने फाइटर के 344 करोड़ रुपये और उरी के 342 करोड़ रुपये के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया. बता दें कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर एक महंगी फिल्म थी, जिसका मतलब है कि बॉर्डर 2 ने न सिर्फ उससे ज़्यादा कमाई की, बल्कि ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया है. हालांकि, विक्की कौशल और आदित्य धर की उरी 50 करोड़ से कम के बजट में बनी थी. ऐसे में भले ही बॉर्डर 2 ने ज़्यादा कमाई की, लेकिन उरी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही थी.

बॉर्डर 2 की तुलना सनी देओल की ब्लॉकबस्टर गदर 2 से करें तो इसने बॉक्स ऑफिस पर इसी तरह से शुरुआत की थी लेकिन, अनुराग सिंह की वॉर ड्रामा में गदर 2 जैसी लंबी चलने वाली बात नहीं थी. अनिल शर्मा की फिल्म ने 100 करोड़ से कम की लागत पर दुनिया भर में 691 करोड़ रुपये की कमाई की. इससे यह हाल के समय की सबसे प्रॉफिटेबल भारतीय फिल्मों में से एक बन गई.

बॉर्डर 2 के बारे में सब कुछ

भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी.दत्ता और निधि दत्ता द्वारा निर्मित, बॉर्डर 2 में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. इसके बाद एक और सीक्वल, बॉर्डर 3, कार्ड पर है.