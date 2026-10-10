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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पिक्चर अभी बाकी है दोस्त...', नुसरत भरूचा ने दिया हेल्थ अपडेट, शेयर की पहली पोस्ट

'पिक्चर अभी बाकी है दोस्त...', नुसरत भरूचा ने दिया हेल्थ अपडेट, शेयर की पहली पोस्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा हाल ही में बाली के हादसे में चोटिल हो गई थीं. हादसे में उन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी. ऐसे में अब अभिनेत्री ने चोट लगने और सर्जरी के बाद पहली फोटो भी शेयर की है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 10 Oct 2026 09:24 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा इन दिनों हॉस्पिटल में हैं और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस हाल ही में बाली वेकेशन पर गई थीं लेकिन हादसे में वो चोटिल हो गई थीं और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई. अस्पताल में एडमिट कराया गया तो सर्जरी की सलाह दी गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के लिए एयरलिफ्ट किया गया और यहां पर सर्जरी हुई.

नुसरत भरूचा ने अब चोटिल होने और सर्जरी के बाद अपनी पहली पोस्ट शेयर की है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी व्हील चेयर की तस्वीरों को शेयर किया और हेल्थ अपडेट साझा कर लिखा कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. चलिए बताते हैं अभिनेत्री ने क्या कुछ कहा.

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नुसरत भरूचा ने शेयर किया हेल्थ अपडेट

दरअसल, नुसरत भरूचा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने व्हील चेयर की फोटो शेयर की. इसके साथ ही कैप्शन भी लिखा, 'हमेशा से ही डूबते सूरज का पीछा करती रही हूं और बस ऐसे ही मेरा नजरिया बदल गया है. लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त.'


पिक्चर अभी बाकी है दोस्त...', नुसरत भरूचा ने दिया हेल्थ अपडेट, शेयर की पहली पोस्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नुसरत भरूचा को बाली वेकेशन पर रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी. बताया गया था कि उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी. मुंबई में उनका इलाज चल रहा है. मुंबई आने के बाद उनके वीडियोज भी सामने आए थे, जिसमें एक्ट्रेस को ऑक्सीजन सपोर्ट पर देखा गया था. हालांकि, हॉस्पिटल जाने के बाद उनकी कोई फोटो सामने नहीं आई है.

 
 
 
 
 
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Nushrratt Bharuccha (@nushrrattbharuccha) द्वारा साझा की गई पोस्ट

नुसरत भरूचा की अपकमिंग फिल्में

बहरहाल, नुसरत भरूचा की अपकमिंग फिल्मों के बारे में बात की जाए तो वो जल्द ही टाइगर श्रॉफ के साथ भी स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं. ये पहली बार होगा जब एक्ट्रेस टाइगर श्रॉफ के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखेंगी. हालांकि, इसमें उनके किरदार का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है और ना ही फिल्म के टाइटल का भी खुलासा नहीं हुआ है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 10 Oct 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
Nushrratt Bharuccha
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