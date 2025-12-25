सिख हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो की सौतेली मां, ये जान कुछ ऐसा था ब्रैड पिट का रिएक्शन

हॉलीवुड के सुपरस्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत में भी फैंस के बीच बेहद पॉपुलर हैं. भारत में लियो का क्रेज सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है. उनकी पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और सोशल वर्क को भी यहां के लोग सराहते हैं. उनके अभिनय, स्टाइल और फिल्मों का जादू यहां के दर्शकों को भी काफी भाता है.

लियो ने किया दिलचस्प खुलासा

हाल ही में लियो ने बताया कि उनकी सौतेली मां सिख हैं. उनका यह खुलासा उनके भारतीय फैंस के लिए बेहद खास है. फैंस को यह जानकर हैरानी और खुशी दोनों हुई. इसके साथ ही फैंस का उनके प्रति प्यार और बढ़ गया.

अमृतधारी सिख हैं लियो की स्टेप मॉम

दरअसल, लियोनार्डो डिकैप्रियो ने टाइम पत्रिका से बातचीत में अपने परिवार के बारे में एक दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनकी सौतेली मां पेगी डिकैप्रियो अमृतधारी सिख हैं. वह अक्सर पारंपरिक सिख पोशाक और पगड़ी पहनती हैं. बता दें कि पेगी ने 1995 में लियो के पिता जॉर्ज डिकैप्रियो से शादी की थी. इस शादी के उनका एक बेटा एडम फेरार जो लियो का सौतेला भाई है.

लियो के मॉम-डैड को देख हैरान थे ब्रैड पिट

आगे लियोनार्डो डिकैप्रियो ने भी बताया कि कैसे हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट उनके पैरेंट्स के बारे में जानकर हैरान रह गए थे. बातचीत में लियो ने 'वन्स अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड' के शूटिंग के खास पलों को याद किया. जब उनके माता-पिता सेट पर आए थे.

लियो ने दिलाया यकीन

लियो ने कहा, 'मुझे याद है जब हम मुसो एंड फ्रैंक्स से हॉलीवुड बुलेवार्ड की ओर जा रहे थे. मैंने ब्रैड पिट से कहा, 'वो मेरे डैड और स्टेप मॉम हैं. ब्रैड बोले, 'हां क्या सच में.' वह हैरान थे तब मैंने उन्हें तब यकीन दिलाया कि वो सच मेरे असली मां-पापा हैं. वे कोई एक्स्ट्रा कलाकार नहीं हैं. वे हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनते हैं. यह बेहद शानदार पल था.

लियो के खुलासे से खुश हुए फैंस

लियो के इस खुलासे के बाद फैंस भी खुश हैं. एक फैन ने लिखा, 'इससे मेरा उनके प्रति प्यार और भी बढ़ गया.' वहीं एक अन्य ने कहा, 'लियो की सौतेली मां का सिख होना बहुत ही दिलचस्प है.' कई लोगों को यह जानकर हैरानी हुई कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार में से एक सिख धर्म से जुड़ा है.