हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसिख हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो की सौतेली मां, ये जान कुछ ऐसा था ब्रैड पिट का रिएक्शन

सिख हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो की सौतेली मां, ये जान कुछ ऐसा था ब्रैड पिट का रिएक्शन

हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो अपनी शानदार एक्टिंग और हिट फिल्मों के लिए मशहूर हैं. हाल ही में उन्होंने फैमिली के बारे में खुलासा किया जो उनके भारत से जुड़े रिश्ते को और खास बनाता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Dec 2025 09:57 PM (IST)
Preferred Sources

हॉलीवुड के सुपरस्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत में भी फैंस के बीच बेहद पॉपुलर हैं. भारत में लियो का क्रेज सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है. उनकी पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और सोशल वर्क को भी यहां के लोग सराहते हैं. उनके अभिनय, स्टाइल और फिल्मों का जादू यहां के दर्शकों को भी काफी भाता है.

लियो ने किया दिलचस्प खुलासा
हाल ही में लियो ने बताया कि उनकी सौतेली मां सिख हैं. उनका यह खुलासा उनके भारतीय फैंस के लिए बेहद खास है. फैंस को यह जानकर हैरानी और खुशी दोनों हुई. इसके साथ ही फैंस का उनके प्रति प्यार और बढ़ गया.

अमृतधारी सिख हैं लियो की स्टेप मॉम
दरअसल, लियोनार्डो डिकैप्रियो ने टाइम पत्रिका से बातचीत में अपने परिवार के बारे में एक दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनकी सौतेली मां पेगी डिकैप्रियो अमृतधारी सिख हैं. वह अक्सर पारंपरिक सिख पोशाक और पगड़ी पहनती हैं.  बता दें कि पेगी ने 1995 में लियो के पिता जॉर्ज डिकैप्रियो से शादी की थी. इस शादी के उनका एक बेटा एडम फेरार जो लियो का सौतेला भाई है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

 

लियो के मॉम-डैड को देख हैरान थे ब्रैड पिट 
आगे लियोनार्डो डिकैप्रियो ने भी बताया कि कैसे हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट उनके पैरेंट्स के बारे में जानकर हैरान रह गए थे. बातचीत में लियो ने 'वन्स अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड' के शूटिंग के खास पलों को याद किया. जब उनके माता-पिता सेट पर आए थे. 

लियो ने दिलाया यकीन
लियो ने कहा, 'मुझे याद है जब हम मुसो एंड फ्रैंक्स से हॉलीवुड बुलेवार्ड की ओर जा रहे थे. मैंने ब्रैड पिट से कहा, 'वो मेरे डैड और स्टेप मॉम हैं. ब्रैड बोले, 'हां क्या सच में.' वह हैरान थे तब मैंने उन्हें तब यकीन दिलाया कि वो सच मेरे असली मां-पापा हैं. वे कोई एक्स्ट्रा कलाकार नहीं हैं.  वे हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनते हैं. यह बेहद शानदार पल था.

लियो के खुलासे से खुश हुए फैंस
लियो के इस खुलासे के बाद फैंस भी खुश हैं. एक फैन ने लिखा, 'इससे मेरा उनके प्रति प्यार और भी बढ़ गया.' वहीं एक अन्य ने कहा, 'लियो की सौतेली मां का सिख होना बहुत ही दिलचस्प है.' कई लोगों को यह जानकर हैरानी हुई कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार में से एक सिख धर्म से जुड़ा है.

और पढ़ें
Published at : 25 Dec 2025 09:56 PM (IST)
Tags :
Leonardo DiCaprio Amritdhari Sikh Leonardo DiCaprio Stepmother Mom Sikh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लंदन से लॉ पढ़ाई, ब्रिटेन में ही प्रैक्टिस, 30 साल की हैं खालिदा जिया की पोती जायमा रहमान, देखें 10 तस्वीरें
लंदन से लॉ पढ़ाई, ब्रिटेन में ही प्रैक्टिस, 30 साल की हैं खालिदा जिया की पोती जायमा, 10 Photos
राजस्थान
राजस्थान कांग्रेस में फिर सामन आई गुटबाजी? सचिन पायलट गुट के फैसले से उठे सवाल
राजस्थान कांग्रेस में फिर सामन आई गुटबाजी? सचिन पायलट गुट के फैसले से उठे सवाल
विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; आसिम मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज!
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने मचाया धमाल, शुभमन गिल नंबर-1; टॉप-10 में एक पाकिस्तानी
इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने मचाया धमाल, गिल नंबर-1; टॉप-10 में एक पाकिस्तानी
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: अब क्रिसमस पर घमासान...ये है 'नया हिंदुस्तान'! | Christmas Protest | Assam
Aadhaar की तरह अब घर का भी ID, UP का Unique Property Code System | Paisa Live
Dhurandhar पर Dhruv Rathee की टिप्पणी, ट्रोलिंग और बैकलैश के बाद कमेंट्स हटाए
Bollywood News: स्टाइल से लेकर स्माइल तक, बॉलीवुड का क्रिसमस बना सुपर स्पेशल (25.12.2025)
ABP Report: तारिक रहमान...ढाका में इंतकाम! | Bangladesh Violence News | Yunus | Sheikh Hasina
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लंदन से लॉ पढ़ाई, ब्रिटेन में ही प्रैक्टिस, 30 साल की हैं खालिदा जिया की पोती जायमा रहमान, देखें 10 तस्वीरें
लंदन से लॉ पढ़ाई, ब्रिटेन में ही प्रैक्टिस, 30 साल की हैं खालिदा जिया की पोती जायमा, 10 Photos
राजस्थान
राजस्थान कांग्रेस में फिर सामन आई गुटबाजी? सचिन पायलट गुट के फैसले से उठे सवाल
राजस्थान कांग्रेस में फिर सामन आई गुटबाजी? सचिन पायलट गुट के फैसले से उठे सवाल
विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; आसिम मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज!
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने मचाया धमाल, शुभमन गिल नंबर-1; टॉप-10 में एक पाकिस्तानी
इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने मचाया धमाल, गिल नंबर-1; टॉप-10 में एक पाकिस्तानी
ओटीटी
ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी
ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी
विश्व
'ये बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', कंबोडिया में भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई थी चिंता, अब थाईलैंड ने दी सफाई
'बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई चिंता, थाईलैंड की सफाई
लाइफस्टाइल
भीगे या कच्चे चिया बीज? जानिए सेहत के लिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद
भीगे या कच्चे चिया बीज? जानिए सेहत के लिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद
शिक्षा
चलने-बोलने की मुश्किलें भी नहीं रोक सकीं सपना, मानवेंद्र ने पास किया UPSC एग्जाम
चलने-बोलने की मुश्किलें भी नहीं रोक सकीं सपना, मानवेंद्र ने पास किया UPSC एग्जाम
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget