बॉलीवुड के दिग्गज सितारे धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' दो दिन बाद ही रिलीज होने जा रही है. इस खास मौके पर देओल परिवार ने फिल्म 'इक्कीस' की बीती रात मुंबई में स्क्रीनिंग रखी. जहां बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए. सोशल मीडिया पर देओल परिवार की इस फिल्म स्क्रीनिंग से कई झलकियां सामने आई है जिसकी स्क्रीनिंग पर उनका पूरा परिवार काफी इमोशनल नजर आया.

सनी देओल हुए इमोशनल

धर्मेंद्र के जीवन की आखिरी फिल्म की खास स्क्रीनिंग पर सनी देओल और बॉबी देओल समेत परिवार के कई लोग पहुंचे. सोशल मीडिया पर इस स्क्रीनिंग से कई तस्वीरें और वीडियो नजर आ रहे हैं. पापा का आखिरी फिल्म की स्क्रीनिंग पर सनी देओल काफी इमोशनल होते दिखे और उन्होंने पापा के फोटो के पास जाकर तस्वीरें खिंचवाईं.

बॉबी देओल की आंखों से छलके आंसू

इस प्रीमियर के कई वीडियोज सामने आए हैं. वहीं इस दौरान बॉबी देओल भी अपने पापा की आखिरी फिल्म इक्कीस का पोस्टर देखकर बेहद ही इमोशनल नजर आए और उन्होंने पोस्टर के सामने खड़े होकर पैपराजी को पोज दिए.



परिवार हुआ इमोशनल

एक वीडियो में पहले बॉबी देओल पैपराजी के कैमरे के सामने आते हैं और फिर बाद मे वो अपनी पत्नी, बेटे और कजिन भाई अभय देओल के साथ नजर आए. इन वायरल वीडियोज मे उनका पूरा परिवार इमोशनल नजर आया. बता दें इस इवेंट में सलमान खान, रेखा, जितेन्द्र और फिल्म की कास्ट समेत कोई सितारे शामिल हुए.

फिल्म 'इक्कीस' के बारे में

श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'इक्कीस' में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत जैसे कोई कलाकार नजर आने वाले हैं. 'इक्कीस' की कहानी इंडिया के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के जीवन पर बेस्ड है, जिन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में 21 साल की उम्र में देश के लिए शहादत दी थी. ये फिल्म 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही हैं.