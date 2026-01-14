अमीषा पटेल का फेक मोबाइल नंबर हो रहा वायरल, एक्ट्रेस ने फैंस को किया सतर्क

इन दिनों लोग कितना स्कैम का शिकार हो रहे हैं, ये तो हम सभी जानते हैं. किसी के पास अंजान नंबर से परिचित का फोन आ जाता है, तो कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहा है. हाल ही में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनके नाम से ठगों ने लोगों को ठगने का प्लान बनाया है. ये एक्ट्रेस हैं अमीषा पटेल, जिन्होंने अपने फैंस को सोशल मीडिया के ज़रिए सतर्क किया है.

दरअसल कुछ लोगों के पास एक अंजान नंबर से व्हॉट्सएप पर मैसेज आया है. इस नंबर पर अमीषा पटेल की फोटो लगी हुई है, जिसमं एक्ट्रेस लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई हैं. ऐसे में अमीषा से जब क्लियर किया गया तो उन्होंने बताया कि ये नंबर उनका नहीं है. अमीषा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ज़रिए एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'ये नंबर फेक है और ये आदमी धोखेबाज है. इसके झांसे में ना आएं, ये मैं नहीं हूं'. यहां देखें पोस्ट:





अमीषा ने इस मामले में जिस तरह से अपने फैंस की चिंता जताई है, वो वाकई में काबिल-ए-तारीफ है. उन्हें जैसे ही इसके बारे में पता चला उन्होंने देर ना करते हुए अपने फैंस को इस ठग से सतर्क कर दिया है. बात करें अमीषा के वर्कफ्रंट की तो वो साल 2023 में 'गदर 2' में नजर आई थीं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। आने वाले समय में एक्ट्रेस 'गदर 3' में नजर आ सकती हैं.

अमीषा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में 'कहो ना प्यार है' से की थी. इस फिल्म में उनके साथ लीड रोल में ऋतिक रोशन भी थे. इस फिल्म को, दोनों की जोड़ी को दर्शकों का खूब सारा प्यार भी मिला था. हालांकि शुरुआती कुछ फिल्मों के बाद अमीषा के फिल्मी सफर में थोड़ा उतार- चढ़ाव आया. इन दिनों वो खुद की पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रही है.