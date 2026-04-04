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Jewar Airport Vacancy 2026: जेवर एयरपोर्ट पर नौकरी का युवाओं के पास बड़ा मौका, इतनी मिलेगी सैलरी; जानें कैसे करें आवेदन

Jewar Airport Vacancy 2026: जेवर एयरपोर्ट में 2026 के लिए अलग-अलग पदों पर भर्ती निकली है. जानिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है और कैसे करें अप्लाई.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 Apr 2026 05:36 PM (IST)
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अगर आप एयरपोर्ट पर नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. Jewar Airport (Noida International Airport) में 2026 के लिए कई तरह की भर्तियां निकली हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. साथ ही नीचे बताए गए तरीके के जरिए भी अप्लाई किया जा सकता है. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं...

Jewar Airport में इस बार बड़ी संख्या में भर्तियां निकाली गई हैं. Ground Staff, Customer Service, Operations, Cargo और कई स्पेशलाइज्ड पदों पर भर्ती होगी.यह उन लोगों के लिए अच्छा मौका है जो प्राइवेट सेक्टर में एयरपोर्ट जॉब करना चाहते हैं.

कौन कर सकते हैं अप्लाई?

10वीं, 12वीं पास और ग्रेजुएट सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. Ground Staff/CSA के लिए 12वीं या ग्रेजुएशन जरूरी है, Operations पदों के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, जबकि Cargo, Loader और Housekeeping जैसे पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास भी योग्य हैं.वहीं स्पेशल पदों के लिए संबंधित डिग्री और अनुभव जरूरी हो सकता है.

उम्र सीमा क्या है?

Jewar Airport Vacancy 2026 के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु आमतौर पर 27 से 35 वर्ष के बीच पद के अनुसार तय की गई है. आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.

कैसे होगा सिलेक्शन

इस भर्ती में सबसे पहले आवेदन के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होगी. कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है. इसके बाद इंटरव्यू या HR राउंड होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल चयन किया जाएगा.

यह भी पढें - UP Board Result 2026: कॉपियों की जांच आगे बढ़ी, अब कब आएगा रिजल्ट? आइये जानें

सैलरी कितनी होगी

Jewar Airport Vacancy 2026 में सैलरी पद के अनुसार मिलती है, जिसमें शुरुआत में लगभग 15,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति महीना मिलता है।ल. अनुभव होने पर यह 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक बढ़ सकती है, जबकि बड़े पदों पर 50,000 रुपये से 1 लाख से ज्यादा तक सैलरी मिलती है, साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं.

आवेदन कैसे करें?

Jewar Airport Vacancy 2026 के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.niairport.in या भर्ती पार्टनर की साइट पर जाएं. वहां “Jewar Airport Recruitment 2026” लिंक पर क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सबमिट करके उसका प्रिंटआउट रख लें. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें - MPESB Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का मौका! MP में नर्सिंग ऑफिसर के हजारों पदों पर भर्ती;जानें कब से शुरू होंगे फॉर्म

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Published at : 04 Apr 2026 05:36 PM (IST)
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