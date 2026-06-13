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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, सेंट्रल बैंक में 4500 पदों पर वैकेंसी

ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, सेंट्रल बैंक में 4500 पदों पर वैकेंसी

Central Bank of India Recruitment 2026: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 4500 पदों पर भर्ती निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 13 Jun 2026 12:51 PM (IST)
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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 4500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. देशभर के योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती अभियान उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है, जो बैंकिंग सेक्टर में अनुभव हासिल करने के साथ-साथ अपने करियर की मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं. आवेदन प्रक्रिया 12 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 22 जून 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी.

4500 पदों पर होगी भर्ती

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4500 अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों को बैंकिंग कार्यों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें भविष्य में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में बेहतर अवसर मिल सकें.

कौन कर सकता है आवेदन?

अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) की डिग्री होना है. आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र 20 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. उम्मीदवार का जन्म 31 मई 1998 से पहले और 31 मई 2006 के बाद नहीं होना चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी.

कैसे होगा चयन?

पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी, जिसका संचालन BFSI SSC द्वारा किया जाएगा. परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा. परीक्षा की कुल अवधि 60 मिनट निर्धारित की गई है. ऑनलाइन परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को स्थानीय भाषा परीक्षा (Local Language Test) के लिए बुलाया जाएगा. जिस राज्य के लिए उम्मीदवार आवेदन करेगा, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक होगा.

आवेदन शुल्क

सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी (पुरुष) उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 944 रुपये निर्धारित किया गया है. महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 708 रुपये रखा गया है. एससी, एसटी, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 236 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. 

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आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें और नया रजिस्ट्रेशन करें. मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करें. फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट रख लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 12:51 PM (IST)
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