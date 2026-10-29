Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसजाना था बेंगलुरु, पहुंचा दिया लंदन, British Airways ने लड़की के साथ किया खेला

जाना था बेंगलुरु, पहुंचा दिया लंदन, British Airways ने लड़की के साथ किया खेला

एक महिला बेंगलुरु जाने के लिए फ्लाइट में चढ़ी थी, लेकिन उतरी तो देखा कि वो लंदन एयरपोर्ट पर है. ये सबकुछ रूट बदलने के कारण हुआ, जिसके बाद कंज्यूमर कोर्ट ने एयरलाइन पर 1.66 लाख रुपये का जुर्माना ठोका.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 29 Oct 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

आपने ये गाना तो सना ही होगी, 'जाते थे जापान पहुंच गए चीन'. ऐसा रियल लाइफ में भी किसी के साथ हो गया है. बस देश अलग हैं, लेकिन मामला ऐसा ही है. दरअसल हाल ही में कनाडा से बेंगलुरु जा रही एक महिला की फ्लाइट का रूट बदल गया और वो सीधे लंदन एयरपोर्ट जा पहुंची. जहां उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा.

दरअसल महिला के पास ब्रिटेन का वीजा नहीं था. इसके बावजूद उसे लंदन पहुंचना पड़ा, जहां ब्रिटिश एयरवेज ने उसे बेंगलुरु जाने वाली अगली फ्लाइट में चढ़ने के लिए बोर्डिंग पास नहीं दिया. अब बेंगलुरु की कंज्यूमर कोर्ट ने एयरलाइन को करीब 1.66 लाख रुपये देने का आदेश दिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
कोहली की कंपनी कर रही धमाल, One8 का Agilitas में मर्जर, बने बड़े मालिक
कोहली की कंपनी कर रही धमाल, One8 का Agilitas में मर्जर, बने बड़े मालिक
बिजनेस
लोन के साथ जबरन बीमा नहीं बेच पाएंगे बैंक, कमीशन भी घटेगा
लोन के साथ जबरन बीमा नहीं बेच पाएंगे बैंक, कमीशन भी घटेगा
बिजनेस
Video: मुकेश अंबानी नहीं टाल पाए पोते की फरमाइश, खट्ट से निकालकर दिया फोन
Video: मुकेश अंबानी नहीं टाल पाए पोते की फरमाइश, खट्ट से निकालकर दिया फोन
बिजनेस
बिना जुर्माने केस खत्म करने का मौका, सरकार ने बढ़ाई ESIC अमनेस्टी स्कीम
बिना जुर्माने केस खत्म करने का मौका, सरकार ने बढ़ाई ESIC अमनेस्टी स्कीम

क्या है पूरा मामला?
ये मामला कनाडा में पीएचडी की पढ़ाई कर रही भद्रप्रिया शिवकुमार का है. वो कनाडा के सास्काटून शहर से बेंगलुरु होते हुए अपनी यात्रा की प्लानिंग बनाकर चल रही थीं. भद्रप्रिया ने 17 जनवरी 2024 को EaseMyTrip के जरिए आने-जाने का हवाई टिकट बुक कराया था. इस टिकट की कीमत 1,38,945 रुपये थी. उनकी जर्नी 1 अगस्त 2024 को शुरू होनी थी.

लेकिन उस दिन सास्काटून से टोरंटो जाने वाली उनकी वेस्टजेट एयरलाइन की फ्लाइट रद्द हो गई. इसके बाद एयरलाइन ने उनके लिए कैलगरी और लंदन के रास्ते बेंगलुरु पहुंचने की वैकल्पिक व्यवस्था की. इस बदलाव के कारण भद्रप्रिया को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचना पड़ा.

लंदन एयरपोर्ट पर परेशान हुई महिला
लंदन पहुंचने के बाद भद्रप्रिया को बेंगलुरु जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट पकड़नी थी. लेकिन एयरलाइन ने बुकिंग से जुड़ी समस्या का हवाला देते हुए उन्हें बोर्डिंग पास देने से इनकार कर दिया. भद्रप्रिया के अनुसार, वो फ्लाइट के उड़ान भरने से करीब 2 घंटे 45 मिनट पहले एयरपोर्ट पहुंच गई थीं. इसके बावजूद वो भारत जाने वाली फ्लाइट में नहीं बैठ सकीं.

सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनके पास ब्रिटेन का वीजा नहीं था. ऐसे में लंदन में फंसने के बाद उन्हें अपने सामान और आगे की यात्रा की व्यवस्था करने में भी मुश्किल हुई. उन्होंने खाने-पीने और ठहरने की समस्या का भी सामना किया. आखिरकार, उन्हें कनाडा में रहने वाली अपनी रूममेट से आर्थिक मदद मांगनी पड़ी.

इसके बाद उन्होंने एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट से 4 अगस्त 2024 को बेंगलुरु पहुंचने के लिए नया टिकट खरीदा. इस टिकट के लिए उन्हें 1,65,926 रुपये खर्च करने पड़े. कनाडा वापस जाने के लिए भी उन्हें अलग से टिकट बुक करना पड़ा.

एयरलाइंस ने पेश की सफाई
ब्रिटिश एयरवेज का कहना था कि महिला ने टोरंटो से लंदन जाने वाली उसकी फ्लाइट के लिए समय पर चेक-इन नहीं किया था. इसी वजह से उन्हें फ्लाइट में नहीं पहुंचने वाला यात्री यानी 'नो-शो' मान लिया गया और आगे की बुकिंग रद्द कर दी गई. हालांकि कंज्यूमर कोर्ट ने पाया कि एयरलाइन अपने इस दावे के समर्थन में जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर सकी.

कंज्यूमर कोर्ट का फैसला
आयोग ने माना कि ब्रिटिश एयरवेज ने महिला को उचित सहायता नहीं दी और उसकी सेवा में कमी रही. आयोग ने एयरलाइन को महिला को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया. जिसके अनुसार ब्रिटिश एयरवेज को मूल हवाई टिकट की रकम 1,38,945 रुपये, महिला को हुई परेशानी के लिए 25000 और कानूनी कार्रवाई के लिए 2000 रुपये देना पड़े.

ये भी पढ़ें: कोहली की कंपनी कर रही धमाल, One8 का Agilitas में मर्जर, बने बड़े मालिक

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
British Airways London Airport
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
कोहली की कंपनी कर रही धमाल, One8 का Agilitas में मर्जर, बने बड़े मालिक
कोहली की कंपनी कर रही धमाल, One8 का Agilitas में मर्जर, बने बड़े मालिक
बिजनेस
लोन के साथ जबरन बीमा नहीं बेच पाएंगे बैंक, कमीशन भी घटेगा
लोन के साथ जबरन बीमा नहीं बेच पाएंगे बैंक, कमीशन भी घटेगा
बिजनेस
Video: मुकेश अंबानी नहीं टाल पाए पोते की फरमाइश, खट्ट से निकालकर दिया फोन
Video: मुकेश अंबानी नहीं टाल पाए पोते की फरमाइश, खट्ट से निकालकर दिया फोन
बिजनेस
बिना जुर्माने केस खत्म करने का मौका, सरकार ने बढ़ाई ESIC अमनेस्टी स्कीम
बिना जुर्माने केस खत्म करने का मौका, सरकार ने बढ़ाई ESIC अमनेस्टी स्कीम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: बी-टाउन में दिखी करवा चौथ की रौनक, प्रियंका चोपड़ा ने रचाई पिया के नाम की मेहंदी (29.10.26)
Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya के आखिर किस कदम से Jeet को होगा उसके बेइंतहा प्यार का यकीन! #sbs
Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हार की राह पर खड़े बेंजामिन बोले- चुनाव चोरी हुए, पुलिस-इलेक्शन कमिटी का आरोपों से इनकार
हार की राह पर खड़े बेंजामिन बोले- चुनाव चोरी हुए, पुलिस-इलेक्शन कमिटी का आरोपों से इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं आशुतोष सिन्हा? PM के गढ़ में लहराया अखिलेश का परचम, वाराणसी स्नातक सीट जीते
कौन हैं आशुतोष सिन्हा? PM के गढ़ में लहराया अखिलेश का परचम, वाराणसी स्नातक सीट जीते
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों का आ गया रिजल्ट, कौन-कहां से जीता? पढ़ें पूरी विनर लिस्ट
MLC चुनाव की 28 सीटों का आ गया रिजल्ट, कौन-कहां से जीता? पढ़ें पूरी विनर लिस्ट
बॉलीवुड
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा टी20? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा टी20? जानें A टू Z डिटेल्स
इंडिया
13 सीटें जीतकर भी BJP को कैसे झटका, एक सीट जीतकर कांग्रेस खुश! MLC चुनाव रिजल्ट के मायने समझें
13 सीटें जीतकर भी BJP को कैसे झटका, एक जीतकर कांग्रेस खुश! MLC चुनाव रिजल्ट के मायने
इंडिया
बंगाल की स्कूलों की किताबों में बदलाव, ‘पानी’ की जगह ‘जल’, ‘अब्बा’ की जगह ‘बाबा’
बंगाल की स्कूलों की किताबों में बदलाव, ‘पानी’ की जगह ‘जल’, ‘अब्बा’ की जगह ‘बाबा’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget