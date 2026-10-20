Wipro की लाखों की नौकरी छोड़ी, अब कैसे 60 करोड़ महीना कमा रहा शख्स?

बेंगलुरु के शशि कुमार की कहानी उन लोगों के लिए मिसाल है, जो अपने करियर में सुरक्षित नौकरी के बजाय कुछ अलग करने का सपना देखते हैं. अच्छी सैलरी वाली आईटी नौकरी छोड़कर खेती और किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने वाले शशि ने ऐसा बिजनेस खड़ा किया, जिसकी पहचान आज ऑर्गेनिक डेयरी सेक्टर में है.

हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं रहा. शशि के इस निर्णय से उनके परिवार में असहमति पैदा हो गई. उनके पिता खुद खेती करते थे, लेकिन वह चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़-लिखकर ऐसी नौकरी करें, जिससे उन्हें खेती की मुश्किलों का सामना न करना पड़े.

शशि के खेती से जुड़ा कारोबार शुरू करने के फैसले से पिता इतने नाराज हुए कि दोनों के बीच करीब आठ साल तक बातचीत नहीं हुई. इसके बावजूद शशि ने अपने लक्ष्य से पीछे हटने के बजाय अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया.

13 साल के करियर के बाद चुनी खेती की राह

शशि कुमार ने अपने करियर का लंबा समय आईटी सेक्टर में बिताया. वह विप्रो में काम कर चुके थे और उनके पास एक स्थिर कॉर्पोरेट करियर था. लेकिन खेती से जुड़े परिवार में पले-बढ़े शशि ने किसानों की आर्थिक चुनौतियों को करीब से समझा था. उन्हें महसूस हुआ कि छोटे किसानों के लिए खेती को फायदे का कारोबार बनाना जरूरी है. इसी सोच के साथ उन्होंने साल 2010 में नौकरी छोड़कर अपना उद्यम शुरू करने का फैसला किया

कई बार डूबने की कगार पर पहुंचा कारोबार

कंपनी की सफलता के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी भी है. शुरुआती दौर में कारोबार कई बार गंभीर आर्थिक संकट में फंसा. रिपोर्ट के मुताबिक, शशि ने कंपनी को संभालने के लिए अपनी पत्नी की 30 लाख रुपये की जीवनभर की बचत का भी इस्तेमाल किया. लगातार चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और कारोबार को विस्तार देने में जुटे रहे.

1,500 करोड़ रुपये तक पहुंची कंपनी की वैल्यूएशन

आज अक्षयकल्पा ऑर्गेनिक का कारोबार बड़े स्तर पर पहुंच चुका है. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी करीब 2,800 किसानों के साथ काम करती है और सालाना 600 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व दर्ज करती है. इसकी अनुमानित वैल्यूएशन 1,500 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि मासिक कमाई करीब 60 करोड़ रुपये बताई गई है. शशि कुमार की यह यात्रा दिखाती है कि सही बिजनेस मॉडल, लगातार मेहनत और किसानों को केंद्र में रखकर बनाई गई रणनीति पारंपरिक खेती को भी बड़े उद्यम में बदल सकती है.

ऑर्गेनिक डेयरी कंपनी की रखी नींव

शशि ने बेंगलुरु में अक्षयकल्पा ऑर्गेनिक की शुरुआत की. कंपनी का उद्देश्य केवल दूध बेचना नहीं, बल्कि किसानों को एक बेहतर और टिकाऊ आय का जरिया उपलब्ध कराना भी था. इसके तहत दूध और डेयरी उत्पादों को प्राकृतिक और ऑर्गेनिक उत्पादन के मानकों के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया गया. कंपनी ने ऐसे बाजार में अपनी जगह बनाई, जहां ग्राहक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उत्पादन प्रक्रिया को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं.

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