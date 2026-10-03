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हिंदी न्यूज़बिजनेस2022 में महंगाई ने बिगाड़ा था RBI का हिसाब, अब पूर्व अधिकारी ने की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

2022 में महंगाई ने बिगाड़ा था RBI का हिसाब, अब पूर्व अधिकारी ने की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

RBI के पूर्व अधिकारी जनक राज ने कहा कि 2022 में महंगाई तय सीमा से बाहर जाने पर सरकार को भेजी गई रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए थी. जानिए क्या था पूरा मामला और महंगाई का लक्ष्य कैसे तय होता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Oct 2026 09:48 AM (IST)
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महंगाई और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर RBI के पूर्व कार्यकारी निदेशक और पूर्व मौद्रिक नीति समिति सदस्य जनक राज ने एक अहम बात कही है. उनका कहना है कि साल 2022 में जब RBI महंगाई के तय लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया था, तब केंद्रीय बैंक की ओर से सरकार को भेजी गई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था. उनके मुताबिक, ये रिपोर्ट अब भी सार्वजनिक की जा सकती है.  

2022 में क्यों भेजनी पड़ी थी RBI को रिपोर्ट?
भारत में महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए FIT व्यवस्था लागू है. इसके तहत RBI का लक्ष्य खुदरा महंगाई को 4 फीसदी के आसपास रखना है, जबकि इसमें 2 फीसदी से 6 फीसदी तक की सहनशीलता सीमा है.

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साल 2022 में महंगाई लगातार इस ऊपरी सीमा से ऊपर बनी रही. जनवरी-सितंबर 2022 के दौरान लगातार तीन तिमाहियों में औसत महंगाई 6 फीसदी से ज्यादा रही. जनवरी-मार्च में ये 6.3 फीसदी, अप्रैल-जून में 7.3 फीसदी और जुलाई-सितंबर में 7 फीसदी रही. इसके बाद RBI को नियमों के तहत सरकार को रिपोर्ट भेजनी पड़ी थी. 

जनक राज ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात क्यों कही?
जनक राज के मुताबिक, RBI की ओर से नवंबर 2022 में सरकार को रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया. उनका कहना है कि रिपोर्ट भले ही आज उतनी प्रासंगिक न हो, लेकिन पारदर्शिता के लिहाज से इसे सार्वजनिक करना चाहिए था. उन्होंने यह भी कहा कि इसे अब भी सार्वजनिक किया जा सकता है.

यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2016 में महंगाई लक्ष्य आधारित मौद्रिक नीति व्यवस्था लागू होने के बाद 2022 में पहली बार RBI को लगातार तीन तिमाहियों तक महंगाई के ऊपरी स्तर से ऊपर रहने पर सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा था.  

क्या 4 फीसदी महंगाई लक्ष्य सही है?
जनक राज ने मौजूदा 4 फीसदी महंगाई लक्ष्य पर भी अपनी राय रखी है. उनके मुताबिक, FIT व्यवस्था के दौरान अगस्त 2025 तक भारत की औसत खुदरा महंगाई करीब 4.8 फीसदी रही. उनका कहना है कि आंकड़ों को देखते हुए 4 फीसदी से थोड़ा ज्यादा लक्ष्य रखने के पक्ष में तर्क दिया जा सकता था.

हालांकि, उनका यह भी कहना है कि एक बार 4 फीसदी का लक्ष्य तय हो जाने के बाद उसे बढ़ाने से बाजार और आम लोगों के बीच यह संदेश जा सकता था कि RBI महंगाई को लेकर अपनी सख्ती कम कर रहा है. इससे महंगाई की उम्मीदों पर असर पड़ सकता था. 

महंगाई में खाने-पीने की चीजों की भूमिका अहम
जनक राज ने कहा कि भारत में महंगाई पर खाद्य और ईंधन की कीमतों का काफी असर पड़ता है. ऐसे में केवल कोर इन्फ्लेशन यानी खाद्य और ईंधन को हटाकर महंगाई को देखना पर्याप्त नहीं है. उनके मुताबिक, आम परिवार के खर्च पर खाने-पीने और ईंधन की कीमतों का सीधा असर पड़ता है. इसलिए मौद्रिक नीति और उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में हेडलाइन मुद्रास्फीति को केंद्र में रखना जरूरी है.  

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 03 Oct 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
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